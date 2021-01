Aloyzas Sakalas. Valdžia siūlo tautai narkotikus, originalu

Nežinau ar daug pasaulyje tokių vyriausybių, kurios, vos pradėjusios dirbti, dekriminalizuoja asmeninėms reikmėms naudojamus narkotikus. Tartum jie būtų tokie svarbūs mūsų gerai sveikatai, kaip vitaminai B,C ar D.

Siūlomoje Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pataisoje neįvardinama narkotikų rūšis, tačiau turiu pagrindo manyti, jog pirmai pradžiai bus kalbama apie kanapes, kurios priskiriamos švelnių narkotikų rūšiai. Apie jų poveikį žmogaus organizmui jau rašiau (žr. čia). Bet tai buvo tik mano bendri samprotavimai, kuriais galima ir abejoti.

Žemiau pateiksiu specialistų išvadas, kurios pateiktos interneto svetainėse ir kuriomis abejoti nepalyginamai sunkiau. Plačiai ir visapusiškai kanapių vartojimo problemą išnagrinėjo portalas TV3, kurio teiginiais ir pasinaudosiu.

Nors kanapės ir nekelia tokio pavojaus gyvybei, kokį kelia alkoholis, opiatai ir daugybė kitų psichoaktyviųjų medžiagų, bet dėl žalingo tetrahidro-kanabinolio (THK – veiklioji medžiaga kanapių sudėtyje) poveikio kyla grėsmė jaunų žmonių psichiniam ir fiziniam vystymuisi. Piktnaudžiavimas kanapėmis jauname amžiuje yra reikšmingai susijęs su vėliau pasireiškiančiais psichikos sutrikimais.

Kiekvieną savaitę kanapes rūkantiems 12-17 m. amžiaus jaunuoliams savižudybės rizika 3 kartus didesnė nei jų bendraamžiams. Kanapės sukelia nerimą, baimę, nepasitikėjimą arba paniką. O pavartojus didesnę kanapių dozę patiriama ūmi psichozė, kuriai būdingos haliucinacijos, manijos priepuoliai, asmens tapatumo jausmo praradimas. Nuolatinis kanapių vartojimas susijęs su prastesniais mokymosi pasiekimais, dažnesniu neatvykimu į darbą, neatsargiu ir rizikingu seksualiniu elgesiu, didesne priklausomybės ir piktnaudžiavimo kitais narkotikais rizika. Kanapės pasižymi neigiamu trumpalaikiu ir ilgalaikiu poveikiu psichinei ir fizinei sveikatai.

Per pastaruosius 15 m. atlikti tyrimai patvirtina, kad kanapių vartojimas sukelia abstinencijos simptomus ir priklausomybę. Išsivysčius priklausomybei jaučiamas labai stiprus poreikis būti nuolat apsvaigusiam. Žmogui sunkiau kontroliuoti kanapių vartojimą ir jis nebegali sustoti net to norėdamas. Nustojus vartoti kanapes kyla abstinencijos simptomai.

Tyrimai rodo, kad apytiksliai 9 proc. (1 iš 11) kanapių vartotojų tampa priklausomi. Ši tikimybė padidėja iki 16 proc. (1 iš 6), jei kanapes vartoti pradedama paauglystėje, ir išauga iki 25-50 proc., jei vartojama kasdien. JAV 62 proc. dėl priklausomybės besigydančių paauglių gydosi dėl priklausomybės nuo kanapių. Tyrimai rodo, kad kanapių vartojimas yra susijęs su kitų narkotikų vartojimu (pvz., heroino, kokaino).

Kanapės paprastai yra pirmasis narkotikas, kurį išbando ir kitus narkotikus vartojantys asmenys. Kadangi kanapių vartojimas gali paskatinti vartoti ir kitus narkotikus, kanapės dažnai įvardijamos kaip „vartus atveriantys narkotikai“. Ši „vartų“ teorija jau patvirtinta biologiškai. Nuolatos kanapes rūkantys žmonės gali susidurti su tokiais pačiais kvėpavimo sutrikimais kaip ir rūkantieji tabaką, pavyzdžiui, kasdieniu kosuliu, dažnesnėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, lėtinėmis bronchų, plaučių ligomis ir didesne plaučių infekcijų rizika (pvz., pneumonija).

Pavartojus kanapių suprastėja saugiam vairavimui būtinas sprendimų priėmimas, budrumas, koncentracija, koordinacija ir reakcijos laikas, sunkiau įvertinti atstumą ir reaguoti į signalus ir garsus kelyje. Todėl vairuoti pavartojus kanapių arba važiuoti automobiliu, kurį vairuoja nuo kanapių apsvaigęs žmogus, yra nesaugu.

JAV atliktas tyrimas atskleidė, kad iš visų asmenų, kurie sulaikymo metu buvo pavartoję psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus alkoholį), 33 proc. vairuotojų buvo vartoję kanapes. Kanapės yra dažniausiai aptinkamas avarijose žuvusių vairuotojų vartotas narkotikas (JAV 14 proc. žuvusių vairuotojų). Vartojant kanapes kartu su alkoholiu, net jei išgeriamas mažas alkoholio kiekis, pavojus padidėja labiau nei vartojant šias medžiagas atskirai.

Kanapės yra susijusios su prastais mokymosi rezultatais. Neigiamas kanapių poveikis dėmesiui, atminčiai, išmokimui, sudėtingų užduočių atlikimui ir motyvacijai gali tęstis keletą dienų, o kartais net savaičių – ypač, kai rūkoma nuolatos. Kanapes rūkantys moksleiviai gauna prastesnius pažymius ir yra dažniau išmetami iš mokyklos. Nuolatos kanapes vartojantys studentai pasižymi suprastėjusia atmintimi, dėmesiu ir išmokimu 24 valandas po to, kai paskutinį kartą pavartojo kanapes. Be to, kanapėmis piktnaudžiaujantys studentai rečiau užbaigia studijas.

Ilgai kanapes vartojantys žmonės yra mažiau patenkinti savo gyvenimu, patiria atminties ir santykių problemas. Jų psichinė ir fizinė sveikata prastesnė, atlyginimai mažesni, o karjera ne tokia sėkminga.

Nors kanapės yra laikomos taikos ir meilės narkotiku, bet tyrimai rodo, kad kiekvieną savaitę kanapes vartojantys jaunuoliai 4 kartus dažniau imasi smurto. Kanapes vartojantys jaunuoliai būna dažniau agresyvūs nei jų bendraamžiai. Kuo daugiau dienų per metus rūkomos kanapės, tuo dažniau kanapių vartotojai fiziškai užsipuola kitus žmones, vagia ir gadina svetimą nuosavybę.

Štai kokį *vitaminą* siūlo jaunimui valdantieji ir jų Vyriausybė. Ir jie ramiai miega naktimis.

Klausimas: kodėl nepakanka alkoholio ir nikotino ir reikalaujama kanapių. Atsakymas: todėl, kad narkomanams šie narkotikai nusibodo ir jiems reikia naujų. Šiandien kanapių, rytoj – heroino.