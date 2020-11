Karalių kriptos paslaptys: Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės palaikus atsitiktinai aptiko darbininkai knygos ištrauka

Knyga „Iliustruota Lietuvos istorija. Nuo priešistorės baltų iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos. I tomas“ Foto: Leidykla "Briedis"

Knygos ištrauka:

Apie 300 metų krikščioniškos LDK valdovų panteonas Vilniaus katedra patikimai slėpė Karalių kriptos duris. Prieš maskvėnų ir kazokų antplūdį 1655 m. Katedros kapitula nusprendė surinkti ir paslėpti svarbiausius palaikus. Palaidojimą skubiai sumūrytoje kriptoje sumaniai užmaskavo profesionalai, galbūt LDK karo inžinieriai. Katedrą apiplėšę ir išniekinę priešai negebėjo aptikti slėptuvės.

1985 m. Vilniaus katedros požemiuose rasta seniausia Lietuvoje freska „Nukryžiuotasis su Švč. MergeleMarija ir šv. evangelistu Jonu“. XIV a. pabaiga. Foto: Leidykla "Briedis"

1931 m. po didžiojo Neries potvynio prireikė sutvirtinti Bazilikos pastato pamatus, sienas. Tada Lietuvos sostinę buvo užėmusi Lenkija. Atsitiktinai, darbininkams atliekant remonto darbus, rasti didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro, abiejų Žygimanto Augusto žmonų – Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės – palaikai, po Šv. Kazimiero koplyčia aptikta urna su Merkinėje mirusio ATR valdovo Vladislovo Vazos širdimi. Dabar Karalių kripta tuščia, valdovų palaikai saugomi požemiuose įrengtame mauzoliejuje.

Per 1655 m. „tvaną“ dingusių Vytauto Didžiojo, taip pat jo žmonos Onos, didžiųjų kunigaikščių Švitrigailos bei Žygimanto Kęstutaičio palaikų likimas nežinomas. 1430 m. Vytautas buvo iškilmingai palaidotas gotikinės Katedros rūsyje specialiai įrengtoje šeimos kapavietėje prie Šv. Mykolo Arkangelo altoriaus, greta žmonos Onos. Perstatant pastatą, valdovo palaikai iš šeimos kapo perkelti į kitą vietą.

Šv. Romos imperijos kunigaikščiai Vytauto Didžiojo laidotuvėse. XV a. vid. knygos iliustracija. Foto: Leidykla "Briedis"

XVI a. Bonos Sforcos rūpesčiu Vytauto Didžiojo atminimas įamžintas, o palaikai perkelti į Italijoje pagamintą renesansinio stiliaus akmeninį sarkofagą. Jis stovėjo maldos namų viduje prie naujo Šv. Kryžiaus, arba Vytauto, altoriaus. Tikėtina, kad sarkofagą išsivežė arba sunaikino maskvėnai. Valdovo palaikai galėjo būti išniekinti ir dingti amžiams arba likti paslėpti Katedroje. Gyvuoja versija, jog tarpukariu Karalių kriptoje rasti ir Vytauto Didžiojo kaulai bei insignijos, bet dėl nesutarimų su Lietuva Lenkijos valdžia juos specialiai paslėpė.

Per Antrąjį pasaulinį karą be pėdsakų dingo ir tarpukariu rastos valdovų auksinės insignijos bei J. Pilsudskiui įteikta ataskaita apie atradimą. Vytauto Didžiojo palaikai per maskvėnų antplūdį galėjo būti išvežti iš Vilniaus kitur ir per karo suirutę pasimesti.

Daug klausimų kelia 1958 m. Rumšiškių bažnyčioje rastas narvas su žmogaus kaulais ir nediduke karūna. Šis paslaptingas artefaktas į Rumšiškes atkeliavo karų laikais – XVII–XVIII a. Stebina, kad kaulai pririšti prie grotų, antspauduoti. Ar jie eilinio kilmingojo, Bažnyčios šventojo, ar Vytauto Didžiojo, lieka nežinoma.