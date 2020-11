Česlav Olševski. Ar Seimo Pirmininkui suteikta galia pažeisti įstatymus?

Prieš 30 metų Lietuva atgavo Nepriklausomybę, dėl kurios kovojo. Turime įstatymus, kurie visiems galioja vienodai. Ir štai po 30 nepriklausomybės metų Seimo Pirmininkas vienasmeniškai priima sprendimą ir pažeidžia įstatymus, nors jo, kaip vieno iš valstybės vadovo, pareiga yra užtikrinti, kad šioje valstybėje būtų paisoma įstatymų.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga spalio 31 d. 20 val. 19 minučių kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir į Lietuvos Respublikos Seimą dėl pažeidimų, galėjusių turėti esminės įtakos Seimo rinkimų rezultatams. Dokumentai buvo nusiųsti elektroniniu paštu. Tą pačią dieną, spalio 31, 21 val. 36 minutės dokumentai buvo nusiųsti registruotu paštu. Jeigu Prezidentas gavo ir perskaitė siųstą kreipimąsi, tai LR Seimo Pirmininkas nesugebėjo patikrinti pašto dėžutės. Juk jam, matyt, buvo laisvadienis.

Seimo rinkimų įstatymo 86 str. 6 dalis aiškiai pasako, kad „Partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo“.

LLRA-KŠS nepavėlavo ir atliko šį veiksmą operatyviai ir laiku. Kreipimasis išsiųstas spalio 31 d. 20 val. 19 min., praėjus kiek daugiau nei 4 valandoms po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija oficialiai paskelbė rinkimų rezultatus.

Tačiau Seimo Pirmininkas neatliko savo pareigų, o viešai pateikia klaidinančią ir melagingą informaciją.

Dar vienas pažeidimas. Seimo Pirmininkas, vietoj to, kad informuotų Seimo narius apie gautą skundą ar skundus (tikėtina, kad jų galėjo būti ir daugiau), organizuotų Seimo posėdį, nusprendė, kad Seimas – tai aš, ir paskelbė nesikreipsiantis į Konstitucinį Teismą. Partija uždavė teisėtą klausimą, į kurį norėtų gauti atsakymą. Tačiau ieškoma pretekstų ir būdų šio reikalavimo, įtvirtinto įstatymuose, nepaisyti. Ko gi bijo vienas iš Lietuvos vadovų?

Ir tik antradienį visi Seimo nariai sužinojo iš žiniasklaidos, kad Seimo Pirmininkas vienas pats nusprendė, kaip turi elgtis visas Seimas. Ir štai po tokio piktybiško vilkinimo šiandien mes girdime melą, neva partija pavėlavo.

Seimo Pirmininke, partija nepavėlavo, tai Jūs pažeidėte įstatymus ir nepaisėte demokratijos vertybių! O gal čia labiau tiktų žodis – sabotažas?

Ir pabaigai, pateiksiu Konstitucinės teisės profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus nuomonę, kurią publikavo portalas lrt.lt. Jo manymu, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis neturi teisės vienasmeniškai priimti sprendimo nesikreipti į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos skundo, kuriame partija ginčija rinkimų rezultatus.

Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas mano, kad partijos skundas turi būti perduotas svarstyti visam parlamentui: „Manau, kad Seimo pirmininkas neatlieka tos pareigos, kuri jam numatyta įstatyme. Seimas turi svarstyti tą klausimą ir spręsti, kreiptis ar nesikreipti į Konstitucinį Teismą. Seimo pirmininkas vienas negali pasakyti, kad Seimas nesvarstys to klausimo“, – BNS antradienį sakė V. Sinkevičius.

Taigi, Seimo Pirmininke Viktorai Pranckieti, ar Jūsų kol kas dar užimamas postas leidžia Jums pažeisti įstatymus ir apgaudinėti visuomenę? Ar tik nereikėtų svarstyti Jūsų melo ir aplaidaus elgesio tarnaujant valstybei? Nors gal Jums tai yra įprasta, prisiminkime, kaip pavasarį buvo atšaukiami svarbūs Lietuvai renginiai. Seimo valdyba „priimdavo sprendimus“ posėdžių, kurių net nebuvo, metu. Ar sprendimų priėmimas priklauso nuo vieno žmogaus, ar parlamentinė valstybė taip turi veikti?