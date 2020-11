Paulius Jurkevičius. Štai ji ir baigiasi – populistų (mačistų) puota

Rašau šį tekstą dar nežinodamas galutinio JAV prezidento rinkimų rezultato. Jo dar nėra. Yra tik teisminių epopėjų kontūrai ir saldi sąmokslų teorija. Užtat kelias dienas garavo tiršta, grynai lietuviška trumpizmo sriuba.

Tiesa, ji po truputį vėsta. Ir tai labai simptomiška. Pasaulis per šią savaitę gal ir neapsivertė, tačiau šis tas jame nutiko: populizmas (mačizmas) pagaliau atleido savo išpūstus bicepsus.

Aukščiausias pasaulinio populizmo (mačizmo) taškas, matyt, buvo spalio 12-ąją, kai prezidentas D. Trumpas, Floridoje išlipęs iš „Air Force One“, tarė jį sveikinančiai miniai: „I feel so powerful“ (liet. „aš jaučiuosi toks galingas“). Tai buvo tiesa: galingiausios pasaulio valstybės vadovas vos per kelias dienas įveikė galingiausios šimtmečio pandemijos ligą ir štai, žiūrėkite, klausykite: politinės galios absoliutas žmogaus kūne!

Populizmo (mačizmo) šventėje, kuri buvo su mumis, žodis – svarbus semantinės galios svertas. Žodis, bet ne sakinys. Tvytas, bet ne teksto pastraipa. Nes dauguma visų kraštų populizmo garbintojų turi laiko žodžiui, bet ne sakiniui. Žodis turi būti efektingas, kažkas panašaus į „powerful“ (liet. „galingas“).

Nes dauguma visų kraštų populizmo garbintojų turi laiko žodžiui, bet ne sakiniui. Žodis turi būti efektingas, kažkas panašaus į „powerful“ (liet. „galingas“).

Populizmo (mačizmo) parade, kurį matėme, didelę reikšmę turi lyderio poza. Vadas privalo spinduliuoti efektingos pergalės džiaugsmą. Demonstruoti trykštančią energiją, adrenalino malonumą. Galingiausios pandemijos ligą ką tik įveikęs prezidentas Floridoje buvo be kaukės – štai ji, mūsų laikų galios poza.

Žinoma, tūkstančius dolerių kainuojanti prezidentinė mononukloninių antikūnių terapija kažin, ar prieinama visiems Floridos žmonėms. Bet jeigu „lider maximo“ įveikė ligą, jeigu pavyzdys yra toks, tai ar verta žmonėms bijoti viruso?

Populizmo (mačizmo) sezone, kurio liudininkais buvome, skambėjo tam tikra muzika ir tam tikros dainos. Panagrinėkime, ką jos šlovina. Štai daina, kuri bumpsėjo Trumpo agitaciniuose šou Floridoje: „Every man wants to be a macho man“ (liet. „kiekvienas vyras nori būti mačo vyru“). „Body, made by God, my body“ (liet. „kūnas, Dievo padarytas mano kūnas“). „He‘s a macho man“ (liet. „jis yra vyras – mačo“). Ir taip toliau.

Šlageris „Macho man“ galėtų būti mačistinio populizmo himnu, nes neblogai paaiškina, kodėl mačas patinka tam tikro tipo miniai. Mačistinis populistas – tai: gebantis greitai praturtėti, įspūdingo stoto, „kietas“ vyras, kalbantis mačizmo prisotinta leksika. Trumpas panašiai ir kalba iš tribūnos: „I will kiss the beautiful women“ (liet. „pabučiuosiu gražias moteris“). „Kietam vyrui“ nėra svarbu, ar gražios moterys geidžia to prezidentinio „big fat kiss“ (liet. „didelio riebaus bučinio“).

Ar gali graži moteris nenorėti prezidentinio bučinio? Ar ji apskritai turi teisę jo nenorėti? Populistai-supermenai jaučiasi padėties šeimininkais ir tokių klausimų sau nekelia. Panašiai kažkada Italijoje elgėsi milijardierius Silvio Berlusconi – jis atstovavo itališką, „soft“ populistinį mačizmą. Keletą metų namų šeimininkės nuo Milano iki Palermo svaiginosi lipšnia seksistine turtuolio retorika, bet paskui jo populistinės galios aparatas „Pirmyn Italija“ prarado įtaką. Šiandien tokio tipo retorika būtų juokinga. Įsivaizduojate, pavyzdžiui, taip kalbantį E. Macroną? Arba G. Nausėdą? Arba M. Ruttę?

Populizmo (mačizmo) bicepsai, kažkada kieti ir agresyviai išsipūtę, vis mažiau domina pasaulį. Ypač moteris. 2016 metais už Trumpą balsavo 53 proc. moterų. Praėjo ketveri metai ir „NYT/Siena“ duomenimis šį rudenį už Trumpą balsavo 35 proc. moterų, už Bideną – 58 proc. Vyrai ir toliau balsavo už Trumpą – 48 proc., o už jo priešininką – 42 proc. Trumpo pusėje – koledžo nebaigusios moterys (50 proc.), o štai išsilavinusių, universiteto diplomą turinčių moterų favoritas – Bidenas (68 proc.). Beje, prezidentą dievina vos 31 proc. universitete pasimokusių moterų.

Trumpo pusėje – koledžo nebaigusios moterys (50 proc.), o štai išsilavinusių, universiteto diplomą turinčių moterų favoritas – Bidenas (68 proc.).

Mačistinio populizmo ideologijoje išsilavinimas yra kenksmingas. Nereikalinga spraga. Nes jis niekaip nepavaldus minios instinktui, nepasiduoda „macho man“ kūniškos galios euforijai. Indianos, Kanzaso, Misurio ir kitų Amerikos midvesto valstijų fermeriai bei smulkusis verslas supranta populistinę Trumpo retoriką. Floridos „los exiliados cubanos“ – kubiečiai pabėgėliai, ploja atsistoję, išgirdę apie komunizmo pavojų. Niujorkas ir Kalifornija netiki.

JAV prezidentas, kuris nesugeba pakartoti „dublio“, Amerikoje tradiciškai laikomas „looser“ (liet. „nevykėliu“). Iš 45 prezidentų tik 10 nebuvo perrinkti. Bet jeigu Trumpas pralaimėtų, būtų blogai ne tik jo fanams ir respublikonų partijai, bet ir viso pasaulio mačistinių manierų populistams. Būtų blogai visiems koronaviruso pandemijos neigėjams. Būtų negerai skaldymo ir užsidarymo ideologams. Borisas Johnsonas, Viktoras Orbanas, Jaroslawas Kaszynskis, Matteo Salvinis, su sveikinimais per anksti apsijuokęs slovėnas Janezas Janša – jiems labai reikėjo, kad laimėtų „macho man“.

Mačistinio populizmo ideologinė formulė yra sena kaip pasaulis: „divide et impera“ (liet. „skaldyk ir valdyk“), ją vėliau patikslino Liudvikas XI: „diviser pour régner“ (liet. „suskaldyti tam, kad valdytum“). Labiau susiskaldžiusi Amerika nebuvo nuo pilietinio karo laikų. Neišsimokslinę prieš išsilavinusius. Gražios moterys prieš nelabai gražias. Baltieji prieš juoduosius. Miestiečiai prieš kaimiečius. Heteroseksualūs prieš homoseksualius. Teisieji prieš neteisiuosius.

Labiau susiskaldžiusi Amerika nebuvo nuo pilietinio karo laikų. Neišsimokslinę prieš išsilavinusius. Gražios moterys prieš nelabai gražias. Baltieji prieš juoduosius. Miestiečiai prieš kaimiečius. Heteroseksualūs prieš homoseksualius. Teisieji prieš neteisiuosius.

Amerikos rinkimų virtuvėje virė ir lietuviška trumpizmo sriuba. Buvo net tokių akimirkų, kai atrodė, jog esame Pensilvanijos ar Montanos apygarda, o ne Europos Sąjungos valstybė. JAV prezidento rėmėjai ardėsi kaip įmanydami, tačiau jų uždegta šviesa Nevados dykumos, matyt, nepasiekė. Bet jie stengėsi. Kartais ryškiai persistengdami.

Ir tada mes visi pamatėme, ko vertas mačistinis populizmas. Retorikos agresyvumo požiūriu vienas trumpistas buvo vertas dešimties bidenistų. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia: viena respektabili ponia nesidrovėdama siūlė sudeginti „Delfi“ redakciją už tai, kad ji skelbė balsavimo rezultatus, nes jie nebuvo palankūs Trumpui.

Mūsiškis, lietuviškasis mačistinis populizmas buvo pakankamai nuosaikus ir pilkas. Žinoma, trijų vyrų – valstybės vadovų, triumviratas neišvengdavo mažyčių „macho man“ efektų: S. Skvernelis kartais primindavo, kad yra atėjęs iš jėgos struktūrų, jo dovanos už tarnybą valstybei buvo vyriški žudymo įrankiai. A. Veryga vietoje balto mediko chalato parodė kariškos uniformos žavesį. R. Karbauskis demonstravo didelį amerikietiškos galios simbolį – kadilaką.

Mūsiškė, lietuviška mačistinio populizmo puota baigėsi su šiais Seimo rinkimais. Vyrų galios triumviratą pakeitė moterų galios triumviratas. Tuo parodėme, kad esame Europa. Arčiau Suomijos nei Floridos.

Mūsiškė, lietuviška mačistinio populizmo puota baigėsi su šiais Seimo rinkimais. Vyrų galios triumviratą pakeitė moterų galios triumviratas. Tuo parodėme, kad esame Europa. Arčiau Suomijos nei Floridos.

Nors ką čia gali žinoti: vieną dieną galbūt ir pas mus išnirs charizmatiškas „macho man“, paspaus populistinės propagandos mygtukus, ir mes vėl kaip pasiutę pradėsime dalintis į leftistus ir fašistus, tikinčius ir netikinčius, blaivius ir girtuoklius.