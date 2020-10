Tomas Sinickis. Lietuvos ateitis, dėl kurios jaudintis nereikia

Kaip balsuoja Lietuva, rašiau praėjusiais metais. Iš esmės niekas nepasikeitė. Lietuva ir toliau taip pat balsuoja. Ar ne? Kaip sako beveik visi, reikia sulaukti antro turo, tuomet ir pamatysime.

Ką visa tai reiškia? Pirmiausia tai turbūt reiškia, kad trisdešimtmetė Lietuva kažkiek subrendo. Jei galvojate, kad tai kažkoks kvailas seksistinis juokelis, turiu nuvilti. Tikrai ne. Jei šalis vadintųsi „Lietuvas“, neabejotinai bręstume ilgiau. Dabar gi niekas niekur neskuba, lyg ir neformuoja koalicijų. Visi santūriai laukia rezultatų. Tuomet spręs. Jau neblogai.

Aišku, panikos priepuolių pasireiškia. Bet tai irgi normalu. Net Šiškauskas kartais baudos metimų nepataiko. Tad nieko nuostabaus, kad jau sulaukėme ir artimų žmonių kivirčų bei (beveik) išsižadėjimų, ir nusiskundimų dėl neįvertinimo – užtenka dar kartą pažiūrėti p. Karbauskio apsilankymą Delfi studijoje rinkimų naktį. Bet visa tai nesvarbu. Šeimos pykstasi ir taikosi. Pavargę žmonės dažnai pasisako emocingai. Visa tai praeina. Ir viskas būna gerai. Visiems.

Man buvo liepta – ar paprašyta, nežinau – pabandyti atspėti, kas laukia Lietuvos, kaip ji atrodys, kokia ji bus po šių rinkimų. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl apie tai reikia kalbėti rinkimų kontekste.

Man atrodo, kad vieni rinkimai, kad ir kaip jie pasibaigtų, negali pakeisti mūsų likimo ilguoju laikotarpiu. Todėl jie nėra tokie svarbūs, kaip nori galvoti tie, kurie juose dalyvauja. Nepaisant to, štai jums Naujosios Vilnios Tarptautinių santykių ir politiko mokslų instituto buvusio prezidento Lietuvos ateities vizija trumpai.

Pradėkime nuo to, kad Lietuva ir toliau išliks geriausia vieta gyventi Europoje. Čia gyvenantys ir mažai keliaujantys tikriausiai nesupranta, kad mums daug žmonių turėtų pavydėti. Jei emigrantai nepradės grįžti namo, tai bus dėl vienos iš dviejų priežasčių. Pirmoji: vaikai įleido šaknis užsienyje ir atrodo, kad grįžę nepritaps. Antra: kažkaip gėda.

Antra yra tiesiog kvaila. Dėl pirmosios reikėtų šiek tiek atverti akis ir pakeisti požiūrį. Negrįžti „dėl vaikų“ yra blogas atsikalbėjimas, nes būtent vaikai vis dar gali pritapti. Bet kur. Ne? Tai kaip jie ten pritapo? Taigi. Be to, keisti aplinką, kol esi jaunas, yra sveika ir naudinga. Ateity bus lengviau. Įprasta, kad vaikai keičia mokyklas kas ketverius metus. Gali pakeisti ir šalį. Koks skirtumas.

Lietuvos gamta yra beveik gražiausia pasaulyje. Mes turime praktiškai viską. Kalnų neturime. Bet jei turėtume kalnus, yra nemaža tikimybė, kad kartais sulauktume žemės drebėjimo, kas nėra malonu. Taip pat kalnuose praktiškai niekas neauga. Tad kam jų reikia? Kaip dainavo vienas kažkada žinomas poetas, „kaip galiu nepavydėti sau? Juk čia galiu žvejoti ir grybaut“.

Šie paprasti žodžiai tiesiog reiškia, kad gyvenant Lietuvoje, nepaisant to, kad vasara būna kartą į dešimtmetį, numirti badu praktiškai neįmanoma. Tad išgyvensime mes nesunkiai. O visa kita – kaip Dievas duos. Bet Jis mus jau pakankamai nubaudė per šimtmečius, gal kažkiek ir per paskutiniuosius dešimtmečius. Nemanau, kad jis toks despotas, kad norėtų mus pakasti. Nelogiška.

Lietuva turi bene gražiausią žmogiškumo DNR pasaulyje. Lygintis galėtų nebent Lenkija, bet ji po truputį pamiršta savo tikrąsias vertybes. Lietuva iš prigimties gins visas skriaudžiamas valstybes: Gruziją, Ukrainą, Baltarusiją ir kitas. Jei dar kažką skriaus, kreipsime dėmesį ir į juos.

Visiškai nesvarbu, kas yra valdžioje, mes atrandame savyje jėgų, darbštumo, o kartais tiesiog kvailumo atidengti krūtinę ir garsiai rėkti, kad skriausti mažiukų negalima! Šito niekas nepakeis, kad ir kas atsitiktų kitą sekmadienį. Todėl Lietuvos įvaizdis pasaulyje ir toliau išliks teigiamas.

Dėl ekonomikos išvis reikia nustoti jaudintis. Su kiekviena krize ES prispausdina ir padalina vis daugiau pinigų. Be to, mes dar mokame pigiai pasiskolinti. Tad jei vėl ateis krizė, ji netrukus pasitrauks.

Pagalvokite. Jei kažkas būtų negerai, negi komercinių bankų ekonomistai galėtų sau leisti kiekvieną dieną rodyti savo mėlynus kostiumus žiniasklaidos portaluose? Tikrai ne. Jie dirbtų, užuot kalbėję. Dabar gi jų veidus žiniasklaidoje matome dažniau negu mano, gal net dažniau negu Andriaus Tapino. Tikriausiai turi laiko kalbėti. O jei kalba, reiškia… nedirba? Matyt, dirbti nereikia. Tad viskas yra gerai. Kaip kitaip visa tai paaiškinti?

„Žalgiris“ ir toliau sėkmingai žais Eurolygoje. Nesvarbu, kas bus treneris. Būtų smagu, jei vieną dieną „Žalgirį“ treniruotų moteris. Dar būtų smagu, jei „Žalgirį“ galėtume visi nusipirkti. Bent dalelę. Lietuvoje pirminis akcijų siūlymas yra retas dalykas. Mažai kas jį supranta. Dar mažiau žmonių jame dalyvauja.

Neseniai įvyko „Ignitis grupės“ pirminis akcijų siūlymas. Kas ką suprato? Jei įvyktų „Žalgirio“ akcijų siūlymas, susidomėtų visi. Visuomenės finansinis išprusimas šautų į viršų per naktį. Aišku, kai kas sakys, kad svajoju arba kliedžiu. Bet pripažinkime, dažnai išgirstame ir didesnių kliedesių. Tad kodėl nepasvajojus? Kodėl nepabandžius?

Pagaliau bus atkreiptas dėmesys į švietimą. Tiesiog neįmanoma galvoti, kad švietimo situacija nepagerės. Visi apie tai kalba. Visi žada. Todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad švietimas blogės. Norint taikos Seime, matyt, nuo šito ir reikia pradėti. Įsivaizduokime įstatymą, už kurį balsuos visi, išskyrus tuos, kurie pamiršo ateit arba turėjo svarbesnių reikalų. Gal aš esu naivus, bet panašu, kad tai yra visai įmanoma.

Regionai taps įdomesni ir patrauklesni. Jie atsigaus ne dėl gamyklų, kuriose dirbs kelios dešimtys darbuotojų už artimą minimaliai algą. Jie atsigaus dėl to, kad bus sutvarkytas švietimas ir transporto tinklai.

Visa tai leis jaunai šeimai gyventi kažkur prie Kernavės ar Širvintų, kur jų neslėgs milžiniška būsto paskola, kur jų vaikai eis (ne važiuos) į geros kokybės mokyklą ir iš kur per mažiau nei 40 minučių greitu traukiniu nuvažiuos į darbą Vilniuje arba Kaune, o gal ir nevažiuos, nes Šventosios slėnyje irgi galima programuot. Regionuose auginsime ne tik karves, ožkas ir avis, bet ir vienaragius.

Tokia bus Lietuva. Aišku, koalicija tikriausia sugrius vidury kadencijos. Tačiau mūsų tai nesustabdys!