Užkalnis. Šita valdžia mėgaujasi mus terorizuodama

Būna, kai šeimoje yra psichopatas tėvas, kuris niršta, daužosi ir rėkia. Muša vaikus ir žmoną. Kai jo nebūna (gal gauna parų pasėdėti belangėje, gal į komandiruotę, o gal šiaip kur girtas baladojasi ir namo negrįžta), visiems ramiau. Kai pagaliau išsiskiria su žmona ir išsikrausto, visiems ateina ramybė, lyg būtų praėjęs didis skausmas, baigta operacija, arba kankintojas ištrintas iš vaizdo.

Dabar kankintojas grįžo iš atostogų. Vėl, kur bepasisuksi, ką beatsiversi, ką beįsijungsi, visur barimai, bauginimai, teroras, spaudimas, įtampos kėlimas. Covidas, korona, klastinga liga, virusas, užkratas, pavojus, mirtis už kampo.

Ministras su šaulio uniforma gavo dovanų vardinį ginklą. Didesnio nejautrumo Saulius Skvernelis sugalvoti negalėjo, nors gal viešieji ryšiai ir nėra stipriausias Skvernelio bruožas. Ministras Aurelijus Veryga savo grasinimais, smulkmeniškom taisyklėm ir moralais užknisęs blogiau negu Lukašenka baltarusius.

Tai jam dar šautuvą davė, gal kad ateitų į spaudos konferencijas ginkluotas ir su neperšaunama liemene. Dar galėtų kulkosvaidžių juostom persijuost, visai būtų viruso reikalų liaudies komisaras. Batus aulinius ir ordiną kokį. „Už pergalę prieš virusus ir žmones“.

Ar tik aš vienas mačiau tuos kadrus, kaip iškvaišęs Baltarusijos tarakonas blaškosi su neužtaisytu automatu, o šalia jo paauglys sūnelis, aprengtas kaip smogikas, ir irgi su ginklu? Nieko neprimena?

Galima Lietuvoje dar spaudos konferencijas rengti, kad pasieniais deglai degtų, o salė skendėtų juodame aksome. Ministras įeina, juoda uniforma, ant rankovės raištis su raudona kaukole, visi atsistoja ir prisiekia ministrui. Galit sėstis.

Lukašenka nežino, kaip jis atrodo žmonėms iš šalies. Lygiai taip pat nežino mūsų valdžia. Jau istorija dėl asfaltuoto keliuko parodė, kad supratimas prie nulio. Jiems tai tik keliukas, visiems mums – įžūlus spjūvis ir elgesys su žmonėm kaip su besmegeniais. Nėra kas paaiškina valdžiai, kad nereikia to keliuko liesti. Brangiau išeis.

Nepaaiškina niekada. Turėjo premjeras patarėją, Skirmantą Malinauską, kurį išvarė (atrodo, ne pats sugalvojo varyti), tai dabar Malinauskas normaliai uždirba iš savo laidų su daugybe prenumeratorių. O Malinausko labai reikėjo šiai vyriausybei. Ne vieno, kokių dešimties. Nes Malinauskas bent moka kalbėti taip, kad žmonės klausytų ir už programą mokėtų.

Pabandykit įrašyti Verygos arba Skvernelio kalbas ir pažiūrim, kas duos bent eurą mokamoje platformoje. Neduos. Tokių šnekų ir už dyką nenori.

Vieni žmonės pasijunta svarbūs, kažką gero padarę kitiems. Į juos atkreipia dėmesį.

Kiti, kaip Vladimiras Putinas, nenori meilės, jiems užtenka, kad juos žinotų. Matytų, prisimintų, girdėtų, bijotų arba nekęstų. Jiems to gana, jie taip ir elgiasi.

Andrius Užkalnis Aš ne gydytojas, ir juo labiau ne psichiatras, bet man atrodo, lyg ministrui patiktų kelti visiems neigiamas emocijas. Kol Aurelijus Veryga buvo atostogose, buvo ramu. Tik grįžo, ir pasipylė viskas, kas žaloja visuomenės psichiką.

Aurelijus Veryga elgiasi taip pat. Aš ne gydytojas, ir juo labiau ne psichiatras, bet man atrodo, lyg ministrui patiktų kelti visiems neigiamas emocijas. Kol Aurelijus Veryga buvo atostogose, buvo ramu. Tik grįžo, ir pasipylė viskas, kas žaloja visuomenės psichiką. Jis pats gydytojas, jis negali nesuprasti, kokį poveikį turi nuolatinis stresas, nuolatiniai draudimai ir grasinimai, nuolatiniai priminimai, kad yra blogai ir bus dar blogiau, tuoj mums visiems bus labai labai blogai, tuojau mes visi sėdėsime užrakinti arba vaikščiosime su kaukėmis net savo pačių namuose.

Visi tie skaičių apie užsikrėtusius svaidymai (tie skaičiai nereiškia nieko) ir apokaliptinės naujienos, kad štai nuo Covid-19 mirė šimtametė senolė, kuri buvo sveika kaip vinis ir ruošėsi gyventi amžinai – visa tai tik kryptingas, piktybinis ir niekingas manipuliavimas žmonių emocijomis.

Ministras ir valdančios partijos žmonės žino, kad bauginimas pasiekė puikius rezultatus, reitingai užaugo, tai darom antrąją bangą, darom dar daugiau bauginimo ir draudimų, viskas, kas reikalinga, bus padaryta, ir mes turėsim pergalę rudens rinkimuose.

Jūs manote, kad aš esu vienas iš tų sąmokslo teorijų šalininkų, acto garintojų, patvorių kliedėtojų? Ne. Iš aš jums tuojau pat įrodysiu, kaip yra iš tikrųjų.

Aurelijus Veryga ir jo draugai draudžia tik tai, kas neliečia jo rinkėjų. Restoranai, barai, kavinės Vilniuje gali užsidarinėti ir bankrutuoti, ir valstiečiams tai neskauda. Jų rinkėjai neina ir nevalgo už 100 eurų žmogui. Jiems nereikia argentinietiškos jautienos ir langustinų. Jiems nesvarbu koncertai ar renginiai – valstiečių rinkėjams užtenka „Duokim garo“ ir Katunskytės su Žvaguliu savivaldybės aikštėje.

Andrius Užkalnis Karantinas ir visos tos išskirtinės priemonės nepaveikė valstiečių ir žaliųjų rinkėjų. Kaimo „restoranai“ ir kitokios riaugėjimo kavinės, gyvenančios iš gedulingų pietų ir krikštynų, sėkmingai gyveno per karantiną: uždarytos durys, kavinė nedirba, biznis vyksta, giminaičiai lapnoja pikantiškas salotas, mišrainę ir rūkytą vištą.

Savo akimis mačiau, kaip atrodo per karantiną veikiantis nelegalus darželis (vedžioju šunis rajone, tai daug visko matau) – užsitraukė užuolaidas, galvoja, kad niekas nemato, mamytės šmirinėja, užsileidusios kapiušonus, su savo vada, apgaudinėja esamą tvarką. Mano, kad jų niekas nemato. Norite darželio pavadinimo? Kreipkitės privačia žinute.

Kaip per pačią karantino pradžią buvo leista Geziuko mugė, taip ir vėliau – jokių problemų su Jūros švente (alkoholikų ir besidaužančių asocialų festivaliu, ir visi žino, kad tai yra, gal tik Klaipėdos valdžia kasmet apsimeta, kad tai kultūrinis renginys, nors toks pats kultūrinis renginys yra girtų marozų muštynės prie kultūrnamio).

Visokie velomaratonai – kokios bėdos, tegu šimtai žmonių būna vieni prie kitų, kvėpuoja ir kosėja vieni ant kitų, čia juk mūsų visi tie draudimai nėra apie sveikatą, viskas yra tik apie ideologiją.

Valstiečiai ir žalieji naudojasi Covid-19 savo politiniams tikslams pasiekti, ir jei jums atrodo, kad tos naujos ir dar naujesnės taisyklės jus siutina, tai reiškia tik tiek, kad jūs nesate jų rinkėjas, jūs ne ta demografija, ir jie nenori ir nesitiki jūsų balsavimo.

Todėl jūs, kaip avys, sėdėsite ir seksite tas pačias kvailas taisykles, kai į kiną ateinate su kauke, bet salėje galite nusiimti kaukę, kol salėje geriate kolą (galite būti visai be kaukės, jei nusipirksite pakankamai kolos ir spragėsių visam seansui), kai į restoraną ateinate su kauke, iki jums atneša gėrimą, tada galite kaukę nusiimti, paskui galite būti be kaukės, kai į tualetą eisite su kauke, o tualete kaukę galėsite nusiimti, ir kai eisite atgal prie staliuko, turėsite eiti su kauke, o sėdintys šalia jūsų tuo pačiu gali sėdėti be kaukės, ir tas visas idiotizmas bus jums akivaizdus, ir jūs suprasite, kad visa tai nieko bendro neturi su sveikata ir bakteriologine sauga, tai tik naujais „Glock“ pistoletais ginkluotų autokratų siautėjimas, kuriuo siekiama ne jūsų sveikatą apsaugoti, o prispausti jus prie žemės, pasakyti jums, kad jūs esate niekas, kad mes galime sukurti po dvi naujas taisykles kasdien, ir su tomis taisyklėmis mes jus įtrinsime į purvą, ir mes taip išmokysim jus Lietuvą ir valdžią mylėti.

Andrius Užkalnis Aš geriau jau mirsiu nuo „klastingo viruso“, negu gyvensiu šitoje bepročių diktatūroje su valdžios siautėjimu. Nugyvenau ilgą gyvenimą, ir didžiąją jo dalį – laisvoje šalyje, bet ne ten ir ne tam, kad man reguliuotų gyvenimą puspročiai, valdžios ištroškę, su vardiniais ginklais.

Lietuvoje siautėja naujoji diktatūra, kuri pirmiausia paneigia jūsų asmenybę, paskui išniekina ir įtrina į purvą, o paskui nustato savo valdžią. Covid-19 yra tikras susirgimas, bet aš geriau jau mirsiu nuo „klastingo viruso“, negu gyvensiu šitoje bepročių diktatūroje su valdžios siautėjimu.

Nugyvenau ilgą gyvenimą, ir didžiąją jo dalį – laisvoje šalyje, bet ne ten ir ne tam, kad man reguliuotų gyvenimą valdžios ištroškę nevykėliai su vardiniais ginklais.

Tai yra ne rūpestis jūsų gerove ir sveikata, tai yra autoritarinio, brutalaus, jokios užuojautos ir jokio supratimo neturinčio režimo kryptinga prievarta ir savo dominavimo tvirtinimas. Gerai, kad šiemet dar bus galima balsuoti (tikiuosi). Ateikite balsuoti, kai bus rinkimai, nes kitokiu atveju rinkimų po ketverių metų gali jau neprireikti.

Ateikite balsuoti, su viltimi, kad viruso beprotybė baigsis iškart po balsavimo dienos. Nes mes čia matome ne bakteriologinę situaciją, o labai negražią rinkimų kampaniją.