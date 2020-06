Arvydas Sekmokas. Politinė deklaracija ar įstatymo apėjimas? Ką reiškia geros kaimynystės politika

Vyriausybė uždarame posėdyje nieko nenusprendė dėl ministro Vaičiūno teiktos deklaracijos – Baltijos šalių bendro susitarimo dėl prekybos elektra su trečiosiomis šalimis. Tai nestebina, kadangi akivaizdžiai buvo bandoma apeiti taip vadinamą Anti Astravinį įstatymą, draudžiantį Lietuvoje prekiauti Baltarusijoje pagaminta elektra.

Laikantis deklaracijos, taip vadinamas techninis elektros srautas iš Baltarusijos per Lietuvos elektros linijas tekės į Latviją. Deklaracijos nuostatos leidžia Latvijoje šį srautą laikyti ir komerciniu (su Baltarusijos kilmės setifikatu) bei parduoti elektros biržoje. Baltarusijos elektrą perkant biržoje ji gali turėti kilmės sertifikatą, tačiau po to ją biržoje parduodant ji tėra elektra, pirkta Latvijoje. Ir šiandien, iš Latvijos perkant elektrą, nėra niekur nurodoma, kad ta elektra pagaminta Estijoje ar Suomijoje. Pats biržos mechanizmas to neleidžia.

Lietuvai praleidžiant techninį elektros srautą jis neišvengiamai sugrįš komerciniu srautu atgal. Pagaliau, jeigu Latvija pirktų elektros energiją, pagamintą Baltarusijoje, ji tekėtų per Lietuvos elektros tinklus. Tam matomai tarnaus už trisdešimt milijonų eurų rekonstruojamos Ignalinos ir Utenos elektros pastotės. Per čia užtikrinami patikimi tiesioginiai elektros srautai iš AE Astrave. Tai reiškia, kad Lietuvos elektros infrastruktūra tarnautų prekybai, kuri yra draudžiama įstatymu. Lietuvos vartotojai pirkdami elektrą, ateinančią iš Latvijos, finansuotų Baltarusijos atominę elektrinę Astrave.

Minėtoje deklaracijoje yra ir kitų įdomių dalykų. Joje kalbama apie Baltijos bendrai skiriamo elektros rinkos operatoriaus susitarimą (Baltic Multiple Nominated Electricity Market Operator arrangement hereinafter – Baltic MNA). Kyla didelių abejonių, kaip toks neskelbtas susitarimas atitinka Lietuvos įstatymus bei interesus ir užtikrina Anti Astravinio įstatymo vykdymą. Toks rinkos veiklos kontrolės atsisakymas riboja valstybės suverenitetą ir vargu ar yra pateisinamas be Seimo sprendimo. Belieka tikėtis, kad tokia deklaracija nepakartos BRELL susitarimo, įkalinusio Lietuvos elektros sistemą viename žiede katu su AE Astrave.

Siekiant įgyvendinti Anti Astravinį įstatymą reikėtų riboti techninius elektros srautus, kaip ir numatyta Lietuvos teisės aktuose – išskyrus energiją, būtiną Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimumui užtikrinti. Tam reikėtų išjungti elektros linijas, iš Astravo per Pastovių elektros skirstyklą ateinančias į Ignaliną ir Uteną. Tai būtų tiesioginis elektros iš Baltarusijos AE ribojimas. Lietuvos sistemos patikimumui užtikrinti iš esmės užtektų elektros linijų iš Molodečno ir Gardino. Juk sistemos patikimumui, esant sinchroniniam režimui su Europos elektros tinklais, numatoma tik viena elektros perdavimo linija su Lenkija (Harmony link skirta komercijai).

Baltarusijos AE Astrave yra Rusijos geopolitinis projektas, kurio klusnus vykdytojas yra Baltarusija.

Juo siekiama įtvirtinti Lietuvos bei Baltijos šalių priklausomybę nuo elektros iš AE Astrave, neleisti sinchronizacijos ir nubausti Lietuvą. Vargu, ar yra įmanoma suderinti geros kaimynystės ir ekonominių santykių su Baltarusija politiką ir realiai priešintis AE Astrave. Tai matome iš dedamų pastangų apsaugoti Baltarusijos interesus, pateisinant ir išsaugant Lietuvos buvimą Vienos konvencijos nare.