Tomas Balžekas. Spaudos laidojimo diena?

Šiandien, minint laisvos lietuviškos spaudos ir knygos dieną, mes esame nelaisvėje – karantine. Kokia bus žiniasklaida po šio sunkaus periodo, kuris užklupo iš pasalų ir labai stipriai mums visiems įkando. Ar išsigydysime žaizdas? Ar teks amputuoti kai kurias žiniasklaidos galūnes priklauso tik nuo mūsų sąmoningų sprendimų.

Tikiu, kad nėra abejojančių: žiniasklaidos įvairovė, nepriklausomybė ir gera sveikata mūsų visuomenės statybose yra vieni kertinių akmenų.

Žiniasklaida per dvi savaites prarado apie 40 proc. finansavimo, nes tiek jau nukrito reklamos rinkos investicijos. Ką daryti? Verkti, skųstis, maldauti gerojo dėdės Semo ar iš Seimo?

Manau, tai nėra teisingas, laisvas, stiprus kelias. Seimo, vyriausybės ar kiti tarnautojai turi suprasti, kokia svarbi yra žiniasklaida ir patys priimti sprendimus. Tie sprendimai turi būti greiti, neleisiantys žiniasklaidai nugangrenuoti, nes tai, deja, jau vyksta.

Žiniasklaida be stipraus finansinio modelio, tampa bedantė, paviršutiniška, neprofesionali ir pasiduodanti įtakoms.

Tomas Balžekas Šiandien mes švenčiame savo profesinę šventę su baime akyse, baime, kad mūsų profesija, kurios ypatinga svarba šalies žmonėms mes besąlygiškai tikime, taps pigia parduodama preke.

Ką galime padaryti?

Šiandien noriu kreiptis į reklamdavius ir skaitytojus. Tik jūs galite padėti Lietuvos žiniasklaidai išlikti oriai, stipriai, laisvai. Šiandien mes švenčiame savo profesinę šventę su baime akyse, baime, kad mūsų profesija, kurios ypatinga svarba šalies žmonėms mes besąlygiškai tikime, taps pigia parduodama preke.

Mes negalime pakęsti tokių minčių. Yra tik vienas kelias, kad jūs, skaitytojai ir reklamdaviai, palaikytumėte žiniasklaidą savo investicijomis, bent jau palaikytumėte tuos, kurių darbais tikite ir pasitikite.

Jūs balsuojate pinigais prenumeruodami lietuvišką spaudą ar interneto svetaines, investuodami į reklamą lietuviškuose kanaluose, kurie būtini, kad būtų profesionalios žiniasklaidos tęstinumas.

Nenustokite balsuoti, galvokite apie ilgesnį laikotarpį. Trumpasis praeis ir jį pamiršime, o išlikti vertybiškai stipriems ilgajame be galo svarbu. To reikia, kad Lietuvos stuburas tvirtėtų, o be stiprios žiniasklaidos to nepadarysime.

Žinau, kad esame vieningi ir stiprūs kartu, kai to reikia labiausiai. Ar įrodysime tai dar kartą?