Žygimantas Pavilionis, Gintaras Steponavičius, Audronius Ažubalis. Kodėl Lietuvai naudinga palaikyti Taivaną?

Lietuvos diplomatija egzilyje dėl savo bekompromisės pozicijos okupacijos metais ir griežtos provakarietiškos krypties po Šaltojo karo, pasaulyje pripažįstama kaip kovojanti už laisvę bei demokratiją, ES ir NATO plėtrą į Rytus, stipresnį transatlantinį ryšį.

Lietuvos atstovybė Vašingtone, per visą okupaciją išlaikiusi Lietuvos Trispalvę, – reikšmingas išlaikytos laisvės liudijimas mums ir visam pasauliui. Vykdydami paskutinio Lietuvos Užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio įsakymą šie „diplomatinės priesaikos riteriai“ penkis dešimtmečius tęsė mūsų valstybingumo tradicijas ir perdavė jas Nepriklausomybės Signatarams 1990-ųjų m. Kovo 11 d. Buvome pirmieji pakilę prieš Sovietų Sąjungą ir politiškai įtvirtinę savo laisvę Europoje, vieni pirmųjų stoję už Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos teisę eiti mūsų keliu, pirmieji iškėlę Briuselyje Baltarusijos klausimą, be to, iki šiol esame pirmose gretose, ginant Rusijos disidentus ir jų teisę kurti demokratišką Rusijos Federaciją.

Buvome vieni pirmųjų įspėję Vakarus dėl kylančios Vladimiro Putino grėsmės Europai, įtikinę ES imtis bendros energetinės ir Rytų Partnerystės politikos, įtikinę JAV eksportuoti suskystintas gamtines dujas ir pasipriešinti Gazpromo diktatui. Vieni pirmųjų iškėlę ir kovos su Rusijos dezinformacija būtinybę, esame tarp lyderiaujančių kibernetinio saugumo srityje, apsaugant mūsų laisvę nuo įvairių autokratinių valstybių atakų.

Tačiau šiandien matome, kad vis didesnį iššūkį laisvam pasauliui kelia Kinijos politika. Nors dar prieš kelis metus Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, mūsų didžiausi sąjungininkai Vakaruose – JAV, Jungtinė Karalystė, taip pat Vokietija, Prancūzija, galų gale, Briuselis aiškiai įvardijo komunistinę Kiniją „sistemine grėsme“ ar net „svarbiausiu priešininku“, Lietuva iki šiol aktyviai dalyvauja komunistinės Kinijos Vakarų pasauliui skaldyti ir užvaldyti sukurtame 17+1 formate.

Turint tai omenyje stebina, kad mes vis dar plačiai nekalbame apie Kinijos norą užvaldyti Klaipėdos uostą, perimti mūsų 5G komunikacijos tinklus bei lyderystę finansinių technologijų sektoriuje. Tarptautiniu lygiu be jokių kompromisų ir išlygų stojame į komunistinio Pekino pusę, – baiminamės okupuoto Tibeto aukščiausių dvasinių lyderių vizitų, kurie vieni pirmųjų parėmė mūsų nepriklausomybę, ekonominių ryšių su Kinijos Respublika – Taivanu stiprinimo, apsiribodami santykių palaikymu tik mokslo ir kultūros srityje.

Dabartinis COVID-19 pandemijos kontekstas dar aiškiau atskleidžia Kinijos nutylėtas klaidas, įžūlią propagandą, kurią Pekinas kartu su Maskva naudoja prieš mūsų laisvas visuomenes. Šiandien jau aišku, kad aukščiausi Kinijos pareigūnai žinojo apie naują COVID-19 ligą, tačiau delsė informuoti tiek savo šalies, tiek pasaulio visuomenes. Šis Kinijos sprendimas lėmė ne tik viruso židinio Kinijoje – Uhano miesto – sveikatos sistemos žlugimą, bet turėjo įtakos tam, kad COVID-19 tapo pandemija. Deja, Kinija ir toliau sako netiesą, slėpdama tikrąjį viruso aukų savo šalyje skaičių.

O mes, tuo tarpu, ignoruodami mūsų pačių įmones, galimybę diversifikuoti pirkimus ir kitas esamas galimybes už mokesčių mokėtojų pinigus iš Pekino perkame medicinos produkciją (dargi ne visuomet kokybišką), viešai pristatomą kaip „labdara“. Todėl atstovaudami parlamentinių ryšių su Kinijos Respublika (Taivanu) grupę Seime bei atsižvelgdami į itin efektyvią šios šalies patirtį kovojant su COVID-19 pandemija bei jau suteiktą pagalbą kitoms šalims, kreipėmės į Taivaną prašydami padėti ir Lietuvai. Šis mums atsakė nedelsiant – šią savaitę Lietuvą pasiekė 100 tūkst. medicininių kaukių parama.

Taivano „stebuklas“

Anot Vilniaus politikos analizės instituto, Taivanas mums rodo kelią, kaip susitvarkyti su pasaulį krečiančia pandemija, išvengti daug didesnės antrosios viruso plitimo bangos, nesužlugdyti šalies verslo drastiškomis kontrolės ir karantino priemonėmis. Tačiau neturi būti pamirštas ir dar vienas Taivano „stebuklas“ – neatlyginama pagalba kitoms valstybėms – tiek vienoms iš mažiausių pasaulio valstybių kaip Palau, tiek didelėms – JAV, Italijai, Ispanijai bei kitoms Europos šalims (Taivano Prezidentė Tsai Ing-wen savo „Twitter“ paskyroje viešai paskelbė, kad Taivanas paaukos 10 milijonų kaukių toms šalims, kurioms jų reikia bei dalinsis savo technologijomis ir patirtimi, kuri iki šiol padėjo sustabdyti koronaviruso plitimą Taivane). Nepaisant to, kontinentinė Kinija ir toliau trukdo Taivanui prisijungti prie Pasaulio sveikatos organizacijos, kuriant moderniausias technologijas sveikatos apsaugos srityje, kurios galėtų padėti sustabdyti viruso plitimą.

Ką svarbu suprasti Lietuvai – ši šalis gali būti puiki partnerė ne tik sveikatos srityje. Taivanas yra viena galingiausių pasaulio ekonomikų, o jo geopolitiniai tikslai pilnai atitinka visus svarbiausius mūsų užsienio politikos prioritetus, kaip kad ryšiai su JAV ir Japonija, Jungtine Karalyste, Vokietija ir Lenkija. Be to, Taivanas taip pat kaip ir mes kasdien susiduria su informacinėmis, kibernetinėmis atakomis, todėl būtų naudinga dalintis patirtimi ir šioje srityje. Glaudesni ryšiai su Taivanu ne tik padėtų Lietuvai atrasti naujas rinkas, pritraukti į šalį aukštas Taivano technologijas ir investicijas, bet ir apsisaugoti nuo ilgalaikių strateginių grėsmių, kurias sukuria Pekinas.

Reikia suprasti, kad tiek pati ES, tiek dar 16 kitų ES valstybių narių turi savo Prekybos, investicijų, turizmo ir panašias atstovybes, mūsų kaimynė Lenkija jų turi net dvi. Turint tai omenyje, nėra rimtos priežasties Lietuvai nepasinaudoti santykių su šia šalimi stiprinimu. Todėl siūlome nedelsiant steigti Lietuvos prekybinę atstovybę Taivane. Tai neprieštarauja tarptautinės teisės normoms, o tai turi pripažinti net ir didžiausi komunistinės Kinijos gerbėjai. Taivanas yra de facto nepriklausoma valstybė, tuo tarpu Kinija tiesiog riboja Taivano valstybingumą, jo narystę tarptautinėse organizacijose.

Lietuva, gerai žinodama savo istoriją, turi pareigą solidarizuotis su Taivanu, parodyti, kad demokratinių šalių valstybingumas turėtų būti gerbiamas moderniame pasaulyje, juo labiau kad ši valstybė visomis išgalėmis siekia kurti saugesnį, stabilesnį, demokratiškesnį ir teisingesnį pasaulį.

Kartu su ukrainiečiais ir baltarusiais esame nukentėję nuo Černobylio, ir matydami kylančias Černobylio-2 sienas Astrave prieš šios tragedijos metines balandžio 26 d., turime galimybę pasakyti „ne“ Kinijos Černobylio momentui, kaip pasaulį paralyžavusią pandemiją įvardijo pirmą lietuvišką vizą gavęs Lietuvos draugas Edward Lucas. Gaila, kad nebuvome pirmieji tai padarę, tačiau šią savaitę laisvų kinų šalis – Taivanas – mums pats ištiesia pagalbos ranką. Galime pademonstruoti pasauliui, kad ir toliau nedviprasmiškai remiame laisvę ir demokratiją tiek savo šalyje, tiek regione, tiek pasaulyje.