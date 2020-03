Dovilė Šakalienė. Kaukės: gamyba, dėvėjimas, sterilizavimas

Kai posėdžio metu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete kolegoms vis dar kilo klausimų reikia ar nereikia tų kaukių, kodėl buvo meluojama, kad nereikia, ir kokios kaukės yra tinkamos – pamąsčiau, kad susistemintos informacijos sklaida žiauriai svarbi šiame kare su virusu, nes (a) nėra labiau užsispyrusio gyvūno kaip nesuprantantis kokio nors veiksmo logikos žmogus, ir (b) sėdėti internete yra karantino užsiėmimas Nr.1, bet skaityti mokslinius straipsnius visada bus užsiėmimas Nr. Paskutinis.

Tai kas melavo ir kodėl?

Prieš mėnesį pusė visuomenės juokėsi iš likusios pusės, kurie skubiai pirko, siuntėsi ir kitaip mėgino gauti (pvz., tyliai vogė iš gydymo įstaigų) medicinines kaukes, kurias paprastai šeimos gydytoja užkabindavo ant nosies prieš išrašydama biuletenį ir informuodama, kad jums gripas ar kokia nors kita ūmi virusinė infekcija.

Daugelis buvo įpratę manyti, kad kaukės reikalingos ne sveikiems apsisaugoti nuo sergančių, bet sergantiems apsaugoti nuo savo iškvepiamo, iškosimo ar iščiaudimo infekcinio užkrato aplink esančius sveikuosius. Todėl vieni patys nematė prasmės jų nešioti, kitus – pirmieji aktyviai „durnino“, pradedant ministru, baigiant inluenceriais. Kitaip tariant, nemelavo žmonės (na, ne visi juk medikai, juolab – ne visi turi keistą pomėgį gilintis į mokslinę literatūrą) – tiesiog dominuojanti opinija buvo tokia. O bet tačiau – nauji laikai, nauji duomenys.

Kam iš viso reikia kaukių ir ar jos padeda?

Pirma, paaiškėjo, kad bendruomenės, kuriose dauguma dėvi kaukes – patyrė mažesnį viruso plitimą. Kadangi jau žinome, kad COVID-19 tampa užkrečiamas dar prieš simptomų atsiradimą, o dalis pacientų išvis perserga asimptomatine forma (net nepajunta, kad serga – tačiau sėkmingai užkrečia kitus, kurių sirgimas nebūna lengvas), tad duomenys liudija, kad viruso plitimas bendruomenėje gali būti efektyviai sumažintas, jei visi (VISI!) dėvi kaukes.

Priminsiu, kad sveikatos apsaugos ministras jau oficialiai pripažino, kad nuo šiandien kiekvienas iš mūsų turėtume elgtis taip, tarsi kiekvienas esame užsikrėtę – nes dalis taip ir persirgsime nepajutę (bet užkrėsime kitus), o dalis – užkrečiami vaikščiosime iki 10 dienų, kol pagaliau atgulsime su simptomais (inkubacijos laikas vidutiniškai 5–7 dienos, tačiau galimi ir 12–14 dienų atvejai). Taigi, kai visi užsidengę ir nefontanuoja virusais – nėra nuo ko užsikrėsti.

Antra, paaiškėjo, kad visgi kaukė ne tik padeda nebūti viruso fontanu, bet ir bent iš dalies apsaugo nuo viruso įkvėpimo. O kaip parodė infektologų duomenys – kuo mažiau virusų įkvepi – daugiau šansų atsilaikyti ir nesusirgti. Be abejo, čia kertinis dalykas yra kaukės efektyvumas.

Veido kaukės veikia kaip fizinis barjeras, mažinantis užkrato plitimą oro lašeliniu būdu. Įsivaizduokite, kad kaukė – tai užuolaidos, o virusai – saulės šviesa. Net lengva dieninė užuolaida šiek tiek sumažina saulės šviesos patekimą į kambarį, naktinės užuolaidos jį stipriai pritemdo, o viešbučiuose dažnai būna pilnai saulės šviesą blokuojančios portjeros.

Taigi, be abejo, N95, FFP2 ar FFP3 respiratoriai būtų tos puikiai (98–100 proc.) sulaikančios šviesą portjeros. Įprastos medicininės kaukės sulaiko 89–97 proc. virusų – su sąlyga, kad yra gerai prigludusios prie veido ir keičiamos kas 2 val. Tačiau – kas matėte jų vaistinėse? Ir kam smagu atiduoti savo uždirbtus pinigus pandemiją aukso kasykla pavertusiems perpardavinėtojams, lupantiems nesveiką kainą? Taigi – sveiki atvykę į kaukių gamintojų klubą.

Kokios medžiagos tinka kaukių gamybai?

Moksliniai tyrimai apie įvairių buityje naudojamų medžiagų tinkamumą apsauginių kaukių gamybai daromi šiuo metu, tad jų labai negausu, kai kurie duomenys tikslinami kas kelios savaitės (kaip ir dabar jau paneigtas pradinis neatsakingas kaukių svarbos menkinimas, dėl kurio daugeliui šiandien kyla pagrįstas nepasitikėjimas naujausiomis rekomendacijomis).

Tačiau viena visiškai aišku – kuo tankesnė medžiaga – tuo patikimesnis fizinis barjeras virusui. Ir kartu – jei nėra pralaidumo orui – kaukė neefektyvi, nes deguonies stoka dar niekam nepadėjo išgyventi. Be to, galiausiai oras su viruso mikrolašeliais ims veržtis pro kaukės kraštus. Tad kaip rasti balansą – sugauti virusus, bet praleisti orą?

Kembridžo universiteto mokslinis tyrimas apie medžiagų kaukėms tinkamumą liudija, kad veido kaukių efektyvumas mažinant viruso plitimą priklauso nuo dviejų veiksnių – kaukę sudarančios medžiagos filtruojančių savybių bei kaukės prigludimo prie veido. Tyrimas parodė, kad po medicininės kaukės geriausiai filtruoja virusus dulkių siurblio maišelio audinys ir vadinamasis arbatinis rankšluostukas – tankaus lino audinys. Leidžiant per juos bakterijas ir virusus, kurių dydis – nuo 10 kartų didesnio iki 5 kartus mažesnio už COVID-19 virusą, filtravimo efektyvumas buvo 95–86 proc. dulkių siurblio maišelio ir 83–73 proc. tankaus lininio rankšluosčio atveju. Kas įdomu, sudėjus du sluoksnius tankaus lino rankšluostuko – jo efektyvumas gaudant virusus išauga iki medicininės kaukės lygio (96 proc.), tuo tarpu kitų audinių sluoksniavimas efektyvumą padidina apie porą procentų kiekvienam sluoksniui.

Deja, tiek dulkių siurblio filtras, tiek dvigubas tankaus lino rankšluostis atkrenta, nes kvėpuoti per juos daug sunkiau nei per medicininę kaukę (o ir per ją, kaip visi žinome, nėra taip jau patogu kvėpuoti). Dvigubas tankaus lino rankšluostukas praleidžia 128 proc. mažiau oro nei medicininė kaukė, viengubas – 38 proc. mažiau, o dulkių siurblio maišelis – 104 proc. mažiau, plius yra nelankstus ir nepriglunda.

Tad galima mėginti dėti vieną arbatinio rankšluostuko / tankaus lino audinio sluoksnį, jį papildant plonesnio audinio (pvz., medvilninių marškinėlių) pora sluoksnių, o dar geriau – siūti ir su kišene įdedamam vienkartiniam popieriniam filtrui.

Tačiau – DĖMESIO – nors bet koks audinys (net dviguba šilko skarelė (56 proc.) ar tankus šalikas (51 proc.)) sudarys fizinį barjerą viruso plitimui, tačiau jei kaukė nebus prigludusi prie nosies ir burnos, jei oras keliaus pro šonus – nebus naudos. Ir žinoma, jei dėvėsite porėto audinio kaukę (madingos poroloninės spalvotos kaukės) – tai naudos kaip iš tinklinės užuolaidos sulaikant saulės šviesą. Beje, iš dvigubo popierinio rankšluosčio padaryta kaukė sugauna apie 33 proc. virusų, tad jei neturite nieko po ranka – tai geriau, nei eiti neprisidengus, tačiau geriau naudoti tankesnę medžiagą. Beje, bet kokia kaukė mažina veido čiupinėjimo tikimybę – tad taip dar sumažina užkrato plitimą.

Kaip naudotis kaukėmis tinkamai, kad iš tiesų mažintume viruso plitimą?

Daugelis jau tikriausiai matėte išsamų ir detalų infekcijų kontrolės gydytojos Aušros Macijauskienės „Facebook“ postą, tačiau sprendžiant pagal reakcijų statistiką – nedaugelis perskaitėte iki galo. Tai apibendrinsiu esminius momentus:

- Vieno dėvėjimo trukmė – ne ilgiau 2 val., nes nuo kvėpavimo sudrėkusi kaukė tampa puikia terpe veistis į ją pakliuvusiems virusams ir bakterijoms. IŠVADA: darbo dienai reikia bent 4 kaukių.

- Užsidedame/keičiame kaukę namuose/išvėdintoje patalpoje, kad nepakištume po ja virusų ir nesukurtume šiltos virusų veisyklėlės tiesiogine prasme sau po nosimi. Dedamės tik švariomis rankomis (plauname įsivaizduodami, kad pjaustėme čili pipiriukus ir norėsime pasitrinti akis – taip, taip kruopščiai ir taip ilgai). Nuimtą kaukę – į maišelį, kad neterštume kitų paviršių.

- Kaukės viduje esančius filtrus (popierines servetėles, langų valymo mikrofibros šluostės gabaliuką, ar kitus papildomą filtrą sukuriančius sluoksnius) išmeskite, po to – nusiplaukite/dezinfekuokite rankas.

- Daugkartinę medžiaginę kaukę po dėvėjimo (ne ilgesnio nei 2 val.) viriname 2 min. (paliekame uždengtame puode atvėsti), susitepusią skalbiame su muilu ir LABAI gerai skalaujame, nes įkvėpti cheminių skalbiklių tikrai nestiprina imuniteto. Jei skalbiate kaukes skalbyklėje – ne mažesnėje nei 70 laipsnių temperatūroje – po to virinti nereikia.

- Dar drėgną kaukę lyginkite ant medvilnės lyginimo karščio nustatytu (labai karštu lygintuvu) kol išdžius.

- Kaukė yra INDIVIDUALI, net ir išskalbta ir išlyginta, nes kiekvieno mūsų nosiaryklėje gyvena individualūs mikroorganizmai, kurie kitam žmogui gali sukelti pavojingų reakcijų. Tad pažymėkite kiekvieno šeimos nario kaukes – tegu būna skirtingų spalvų ar išsiuvinėkite vardo raidę.

Tai kaip ją pasigaminti ar kur įsigyti?

Pritariu kolegoms psichikos sveikatos specialistams, kad nėra sveika praleisti visą dieną naršant internetą koronaviruso ir apsisaugojimo nuo jo tema, tad kartoju keletą susistemintų nuorodų, kad galėtumėte greitai rasti Jums patogiausią kaukės įsigijimo/pasigaminimo variantą:

Pirmiausia – vaizdo siužetas-instrukcija, kaip pasisiūti pačiam, iš auksarankės Jurgitos Jakubauskaitės:

Tereiks 18×16 cm trapecijos formos trijų medžiagos gabaliukų (siauresnė apatinė dalis padeda kaukei geriau priglusti prie veido), gumytės, vielutės nuo duonos maišelio (kad kaukė priglustų prie nosies) ir sekti Jurgitos instrukcijas. Štai čia yra kaukės iškarpa-schema. Jurgita, beje, pasiuvo ir išdalino senjorams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms daugybę kaukių visiškai nemokamai.

Galbūt kaip ir aš atrasite namuose mistiniam „kai turėsiu laiko“ planui nupirktų lino ar medvilnės atraižų – jei nemokate pasisiūti patys, atiduokite tas medžiagas mokantiems siūti ir paprašykite, kad pasiūtų ne tik Jums, bet ir pažeidžiamiems žmonėms. Mūsų tikslas – kiekvienas žmogus su kauke – tik tada turėsime apčiuopiamą viruso mažinimo efektą.

Nuotraukoje aš dėviu kaukę, staigiai pasiūtą Anna D. Mangirdiene – vilniečiai galite kreiptis, patogios kišenės keičiamiems filtrams, o ir stilius #osom Galime kovoti su epidemija iškelta galva kaip, pvz., Slovakijos Prezidentė, padiktavusi pandemijos apsauginių priemonių madas.

Kas norite greitai ir pigiai paprasčiausio varianto – „Utenos trikotažas“ siunčia paštu už 10 Eur 3 kaukes.

Kam prie širdies karinio stiliaus pamokos – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos karininkas parodys n+k būdų pasigaminti kaukes net be siūlo ir adatos.

O galima ir kitaip pažvelgti į situaciją – Lukas Tamulynas kviečia nenukabinti nosies, priimti kaukių mados iššūkį ir dar paaukoti medikams.

Taigi, apibendrinant: svarbu kaukės savybės bei priežiūra (medžiaga + prigludimas + švara), maža to, neužtenka vien kaukės – būtina plauti/dezinfekuoti rankas bei paviršius, nečiupinėti veido, ir kuo mažiau kontaktų su žmonėmis turėsite – tuo mažesnė rizika užsikrėsti. Gal tikrai pažiūrėkite kokį „Contagion“ ar „Zombieland“ ir (a) pasidžiaukite, kad mums tikrai geriau, bet (b) pasidarykite išvadas kaip plinta užkratas, kai žmonės nesilaiko taisyklių dėl milijono susigalvotų priežasčių.