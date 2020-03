Rūta Latinytė. Tas saldus „dirbsiu iš namų“ gali užtrukti ilgiau negu pandemija

Vilnius žengė pirmąjį žingsnį, lauksim ir kitų miestų. Dėl koronaviruso penkioms savaitėms uždaromos visos sostinės ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. Tuo pačiu metu tūkstančiai suaugusiųjų ir vaikų jau ir taip ne pirmą savaitę tupi namie karantino sąlygomis, aišku, jeigu turi tam pakankamai atsakomybės.

„Tu įsivaizduoji, mano kolega paslidinėjo, grįžo, tai jam liepė į darbą neiti ir dvi savaites dirbti iš namų. Ir aš taip norėčiau“, – girdžiu jau ne pirmą tokį baltą pavydą.

„Tu palauk, pamatysi, visi šitie žmonės, paragavę nuotolinio darbo su visais jo privalumais, paskui taip greitai jau nebenorės grįžti atgal į ofisą ir sėdėti ten pririšti prie kėdės aštuonias valandas“, – merkia man akį sesuo Agnė, freelancerė, kaip ir aš. O jos pranašystės dažnai pildosi – kodėl gi šiuo atveju turėtų būti kitaip? Darbo iš namų karštinei plisti yra net kur kas daugiau priežasčių negu vien virusų pavojus. Pakalbėkim apie jas.

Darbuotojų socialinė atsakomybė

Šitas penkių savaičių atsargumo laikotarpis bus lakmuso popierėlis, kuris parodys tikrąjį darbdavių socialinės atsakomybės veidą. Kas leis darbuotojams dirbti iš namų arba derinti grafikus taip, kad kažkas iš namiškių galėtų pasirūpinti vaikų priežiūra?

„Tol, kol Lietuvoje bus uždarytos mokyklos ir darželiai, visoje „Ignitis grupėje“ dirbantys tėvai, kurie turi vaikų iki 14 metų ir kurie neturi, kas kitas jų vaikus prižiūrėtų, gali dirbti iš namų. Jei dirbti per nuotolį nėra galimybės, bus forminama prastova ne dėl darbuotojo kaltės ir mokamas 50 proc. darbo užmokestis“, – „Facebook“ paskyroje nepraėjus nė valandai po savivaldybės naujienų paskelbė Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir pagarba jam už tai. Ką kiti?

Ką veiks vienišos mamos ir tėvai, kurie dirba kontaktinį darbą, ir „iš namų“ jo atlikti negali? Pati būdama iš tokių mamų puikiai prisimenu, kaip savo pradinukų priežiūrai per vasaros atostogas taupydavau visus metus, nes nebuvo kitų būdų, išskyrus auklę... Dabar šioms penkioms savaitėms pasiruošti iš anksto niekas neturėjo galimybių...

„Beje nuotolinio darbo dienų neribosime, jei reikės – visas penkias savaites ar daugiau. Žmonės labai supratingi, visi dirba taip kaip gali“, – teigia D. Maikštėnas.

Ir čia kviečiu suklusti – žmonės, pasirodo, net būdami namuose dirba ir gali tai padaryti puikiai! Pagaliau darbdaviams bus proga įsitikint, kad darbas iš namų gali būti realus ir puikiai atliktas, ne ką blogiau, o kartais – net geriau negu būnant biure. Keliu retorinį klausimą – kodėl tuomet tokiu būdu ir liberaliu darbo grafiku, ten, kur tai įmanoma, negalėtume dirbti visada, ne tik pasaulinių pandemijų metu?

IT iššūkiai

Tarp tokių izoliuotų dirbančiųjų iš namų tapo ir „Infobalt“ asociacijos vadovas Mindaugas Ubartas, kurio vaikams taip pat pasisekė pratęsti atostogas namuose. Jo nuomone, po šios krizės nuotolinis darbas taps gerokai labiau įprastas ir priimtinas, negaliu su tuo nesutikti.

„Nors (darbas namuose) senokai įteisintas, senokai reklamuojamas, bet dabar ateina lemtingų išbandymų laikas. Jo metu pasimatys realus įmonių, organizacijų, valstybės institucijų ir pačių darbuotojų pasirengimas tokio pobūdžio darbui. Ir labiausiai matysis – kiek toli ir giliai yra pažengusi skaitmenizacija, IT sprendimų panaudojimas“, – savo komentare „Facebook“ paskyroje rašė M. Ubartas ir pastebėjo, kad dėl to organizacijų IT vadovams kils nemažai galvos skausmo.

Tarkim toms, kuriose darbuotojai naudoja nešiojamuosius kompiuterius, reikės pasirūpinti, kad jais būtų galima prisijungti saugiais kanalais prie vidinių įmonės informacinių sistemų. Ten, kur naudojami stacionarūs kompiuteriai – išspręsti klausimą, kaip suteikti prieigas prie vidaus sistemų iš namų kompiuterių, bet tuo pačiu užtikrinti tinklo saugumą. Ten, kur naudojamos dokumentų valdymo, bendradarbiavimo platformos, reikės būdų, kad darbuotojai galėtų rengti telekonferencijas, bendrauti, dirbti su bendrais dokumentais. Įmonės, kurios jų nenaudoja, turės ieškoti sprendimų, kaip fizinį kontaktą pakeisti nuotoliniu.

Pasak M. Ubarto, vienas greičiausių būdų – pasinaudoti debesijos (angl. cloud) tipo platformomis, nes tuomet nereikia rūpintis papildomos programinės įrangos diegimu, paslaugos pasiekiamos per naršyklę iš bet kurio kompiuterio. Ten, kur reikalaujama užtikrinti didesnį saugumą, negalima duomenų išleisti į išorę, reikės sudėtingesnių sprendimų. Tai bus išbandymas tiek privataus sektoriaus, tiek valstybės institucijų elektroninėms paslaugoms.

Ko reikia dirbant namuose?

Ką tuo tarpu daryti darbuotojams? Norint išgyventi darbą iš namų tikrai neprireiks grikių ir makaronų atsargų, tačiau gali prireikti patogaus darbo stalo. Matyt pagaliau sulauksime laikų, kai išdidi vieta namų darbo stalui taps privaloma erdve visuose NT skelbimuose.

Net ir pasilikus namuose vis tiek reikės kažkaip susitarti, kas dirba, o kas – prižiūri vaikus. Patikėkite manimi, dirbti namie, kai į abi ausis kažkas šaukia, prašo valgyti, žaisti, sutaikyti su broliu ar paleisti filmuką, yra kantrybės, susikaupimo ir visų kitų gebėjimų išbandymas. Net tose šeimose, kur vaikų priežiūra tekdavo labiau kažkam vienam iš tėvų, sutuoktiniams teks proga išbandyti gebėjimą labiau bendradarbiauti ir dalintis pareigomis.

Darbas namuose, kad ir kaip besistengtum, yra daug mažiau atsietas nuo asmeninio gyvenimo, tad darbuotojams prireiks stiprių laiko planavimo, užduočių valdymo gebėjimų. Kaip numatyti ne tik darbus, bet ir jų trukmę, pasižymėti visa tai kalendoriuje, net jei dalį užduočių teks atlikti vėlai vakare, kai vaikai užmigs.

Papildoma motyvacija ir kiti privalumai

Nepaisant visų iššūkių, į penkias savaites darbo ir mokymosi iš namų reikia pažvelgti kaip į didelę pamoką ir naują gyvenimo galimybę. „Entrepreneur.com“ išvardina net 20 darbo iš namų privalumų, paminėsiu kelis iš jų.

Žmonės mažiau sugaišta laiko važinėdami pirmyn-atgal ir sėdėdami kamščiuose. Kai niekas netrukdo ir nepertraukinėja, žmonės dirba daug produktyviau. Patys valdydami savo darbo grafiką ir krūvį, žmonės jaučiasi daug laimingesni, nes turi įspūdį, kad gyvenimas yra jų rankose.

Nebereikia mokėti už biuro patalpas, kurių užtenka tik būtiniems susitikimams, jei jų tikrai, tikrai reikia. Tuo tarpu nebūtinų susitikimų tiesiog nebelieka ir tai laimi labai daug laiko. Nepatikėsite, bet žmonės, dirbantys namuose, pasirodo, sveikiau maitinasi, nes vietoje biuro saldainių automatų, sausainių ir kitų užkandžių turi savo pačių nuosavą šaldytuvą ir asmeninį meniu.

Sąrašas tęsiasi. Dirbant nuotoliniu būdu, įmonės gali leisti sau nusamdyti geriausius specialistus ir nereikalauti, kad jie persikraustytų iš kito miesto ar net kitos šalies. Dirbdami lanksčiu grafiku ir iš namų darbuotojai daug mažiau nori keisti darbą ir paradoksalu, tačiau tampa lojalesni. Tokį liberalų požiūrį palankiai vertina ir visuomenė.

Tuo tarpu tam, kad darbas namie būtų įmanomas ir kuo patogesnis, yra sukurta ir kuriama daugybė programėlių, IT įrankių, planavimo ir bendravimo platformų – tai plati rinka, kuria verta pasinaudoti.

Pamenate baltą pavydą tiems, kas gavo karantiną?

Būtent taip ir yra – dirbantys biure baltai pavydi tiems, kas turi galimybę dirbti iš namų. Tai svarbus konkurencinis pranašumas. Negana to, darbuotojai, būdami namuose, mažiau laiko sugaišta....ligoms ir negalavimams, nes vos pasijutę geriau mielai vėl kimba į darbus, vietoje to, kad pasiliktų „ant biuletenio“.

Galiausiai, namie dirbantiems darbuotojams reikia mažiau atostogų (nes jie ir taip randa laiko trumpam poilsiui, kai yra poreikis). Ir žinote, ką, esant reikalui, namuose dirbantys žmonės gali tam skirti daug daugiau valandų, negu dirbdami biure. Pavyzdžiui, valdydami krizę, prie telefono ir kompiuterio jie gali budėti visą parą, neatsitraukdami.

Vietoje pabaigos

Belaukiant, kol virusas, duokdie, bus suvaldytas ir pagalbos prireiks kuo mažesnei daliai žmonių, verta pagalvoti apie gyvenimą iš naujo.

Ar tikrai darome tai, ką mėgstame, dirbame tai, kam matome prasmę, ar rūpinamės savimi, ar pakankamai laiko praleidžiame su vaikais ir artimaisiais?

Būtent dėl to esu tikra, kad, pandemijai pasibaigus, atversime naują ekonominio gyvenime etapą ir jau nebebūsime tokie patys, kaip prieš koronavirusą.

Darbdaviai bus įpareigoti išlaikyti lankstesnes darbo sąlygas, gerbti asmeninius darbuotojų poreikius, vertinti jų atsidavimą ir skiriamą laiką.

Vaikai gal net išmoks ne tik plautis rankas, bet ir namie laiką leisti produktyviau – ne vien žaisti ir ilsėtis, bet ir mokytis, domėtis, bendrauti su mokytojais per atstumą.

Suaugusieji iš naujo pažvelgs į namų erdvę, skirtą ne tik pabėgimui, bet galinčiai tapti vartais į pasaulį.

Sveikatos visiems ir nepraleiskime gerų progų padirbėti iš namų.