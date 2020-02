Mindaugas Puidokas. Koronavirusas – kodėl svarbu sąmoningai elgtis laikantis rekomendacijų ir nekelti panikos?

Per šias dienas sulaukiau klausimų iš mokyklų, gydymo įstaigų ir įmonių vadovų bei darbuotojų. Visi panikoje: kas bus ir kaip elgtis su kolegomis, kurie, pavyzdžiui, grįžo iš slidinėjimo šiaurinėje Italijoje? Ką daryti mokyklai jei slidinėjo visa šeima su vaikais ir tėvai nesutinka su vaikų mokymu dvi savaites nuotoliniu būdu? Juk kol kas yra tik Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos, o jos nėra privalomos.

Tad dalis žmonių griežtai atsisako jų laikytis, reikalaudami priimti vaikus į mokyklą. Tas pats ir su kelionėmis po visą Aziją bei panašiomis situacijomis.

Teko mano komandai išgirsti ir Lietuvos turizmo didelių įmonių darbuotojų nusiskundimų, kad iš Italijos grįžę kolegos toliau dirba kartu su jais ir nėra išleisti dvi savaites dirbti nuotoliniu būdu namuose ar nėra su nedarbingumo pažymėjimu karantine.

Surinkau informaciją iš Sveikatos apsaugos ministerijos, teisininkų ir gydytojų bei noriu trumpai pateikti ją kiekvienam, kad tokių probleminių klausimų būtų mažiau.

Darbdavių, darbuotojų ir visų visuomenės narių geranoriškumas ir sąmoningas elgesys saugant aplinkinių ir savo sveikatą yra esminės svarbos

Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją daugelis rekomendacijų taps privalomomis ir jų nesilaikymas užtrauks teisines pasekmes, bet visada tokiais atvejais svarbiausia žmonių supratingumas, sąmoningumas laikantis saugumo reikalavimų ir geranoriškumas. Jei žmonės nesupras saugumo priemonių svarbos ir mėgins jų išvengti, gudrauti – tuomet nukentėti gali daug daugiau žmonių ir poveikis Lietuvai būtų daug didesnis.

Esminiai dalykai, dėl ko yra pavojus sklisti virusui yra tai, kad asmenys vakar ar šiandien grįžę iš Šiaurės Italijos ar Kinijos grįžta į darbą. Jų aplinkiniai kolegos sėdi darbe nežinomybėje, ar jų kolega yra viruso nešiotojas, ar nėra.

Viskas priklauso nuo darbdavių – pagal rekomendacijas, darbdavys turėtų grįžusiam žmogui sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma ar darbuotojas nesutinka, pastarasis turėtų vykti pas šeimos gydytoją, kuris privalomai išduotų nedarbingumo pažymą dviem savaitėms.

Tiesa, atkreiptinas dėmesys, nors kaip jau minėjau, rekomendacijos kol kas yra neprivalomos darbdaviui ar darbuotojui, bet jei nuo kolegos kas apsikrėstų, – civilinio proceso tvarka tokiam žmogui atsiranda galimybė duoti darbdavį į teismą. Tai svarbus argumentas verčiantis atsakingai elgtis tiek darbuotojus kolegų atžvilgiu, tiek ir darbdavius.

Konfliktai kyla ir mokyklose. Ne visi tėvai supranta situacijos pavojingumą ir dažnas atvejis, kad tėvai nesutinka neleisti mokinio į mokyklą, nežiūrint mokyklos administracijos reikalavimų. Mechanizmų, kaip spręsti šią teisinę koliziją nėra. Visada reikalingas supratingumas. Išmintingas žmonių elgesys.

Kur Lietuvoje ir kaip išsitirti kilus įtarimams dėl užsikrėtimo koronavirusu?

Problema yra ir laboratoriniai tyrimai. Žmogus savarankiškai net ir apmokėdamas tyrimą negali to padaryti. Išsitirti dėl galimo užsikrėtimo koronavirusu galima tik su gydytojo siuntimu. Tad kilus įtarimams reikia vykti pas gydytojus. Akivaizdu, kad idealiu atveju reiktų patikrinti visus grįžusius iš viruso užkrato zona tapusių vietovių žmones. Po 6 valandų žinotume atsakymą ar žmogus yra koronaviruso nešiotojas. Vis tik čia problema yra reagentų kiekis. Koronavirusas apima įvairias pasaulio šalis – dėl to masiškai tyrimų atlikti Lietuvoje ir kitose šalyse kol kas galimybių dar nėra. Dėl to dviejų savaičių karantinas tiems, kurie nejaučia jokių ligos simptomų yra pati teisingiausia atsargumo priemonė saugant kitus žmones ir užkertant kelią virusui išplisti.

Pagrindinės prevencijos priemonės esantiems užkrato vietovėse, grįžusiems iš jų ir bendram saugumui padidinti, kurių dauguma jau žinoma:

• Jokių rankų paspaudimų, apsikabinimų, bučinių;

• Dažnas ir nuolatinis rankų plovimas;

• Nuolatinis turėklų, rankenų ir panašių paviršių dezinfekavimas;

• Puodeliai, įrankiai ypač viešose institucijose turi būti arba individualūs, arba plaunami su karštu, 80 laipsnių temperatūros vandeniu. Tokioje temperatūroje virusas žūsta.

• Kaukės neefektyvios, gali būti skiriamos tik sergantiems, nes apsaugo tik respiratoriai, kurie tinka saugiam naudojimui vieną dieną.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vyriausybės paskelbtą ekstremalią situaciją šalies mastu lieka tikėtis, kad bus atšaukti visi tiesioginiai skrydžiai iš visų infekuotų zonų. Tai kol kas vienintelis efektus būdas apsaugojant šalį nuo viruso paplitimo.

Kodėl svarbu visuomenėje nekelti panikos?

Panikos kėlimas yra labai pavojingas, nes žmonės puola stresuoti, pirkti masiškai net jiems nereikalingus maisto produktus ir daiktus, o tuo netrunka pasinaudoti nesąžiningi prekeiviai. Tad panika pavojinga ir valstybės ekonomikai, ir pačiam viruso sėkmingam suvaldymui, nes panikuojantys žmonės nustoja blaiviai vertinti situaciją ir dažnai priima rizikingus bei neatsakingus sprendimus.

Lietuva turi tankų gydymo įstaigų tinklą, daug puikių gydytojų ir medikų, tad tikrai yra pajėgi sėkmingai įveikti koronaviruso galimą puolimą, bet tam būtinas visų sutelktumas ir supratingumas. Prevencija ir neleidimas virusui išplisti yra geriausia galima priemonė. Tad kviečiu visus parodyti vieningumą, kokį Lietuvos gyventojai tikrai moka parodyti, kai mums kyla rimti iššūkiai.