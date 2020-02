Užkalnis. Mokytojaujančius vatnikus ir antivakserius išgaudysim po vieną

Nežinau, kaip jūs, o aš visai nesu nustebęs, kad štai Klaipėdos mokykloje mokytoja per pamokas meldžiasi už Putiną, kad jam būtų ilgas gyvenimas ir toliau jis Rusiją keltų didybėn, ir seka istorijas mokiniams apie tai, kaip buvo gera sovietų laikais gyventi, kai visi darbus turėjo, visko buvo pirkti ir gyvenimas optimizmu tryško.

Jūs manot, čia viena tokia mokytoja, viena balta varna, žalojanti vaikus savo piktybinėmis kalbomis, kuri pati nesupranta, ką blogai daro - kaip tos vaikmušės, kurios irgi nesupranta, kur problema per kombinezoną paplekšnoti?

Ne, mokytoja ne viena tokia. Čia vieną tokią įrašė, bet jų daug, ir jūs tai žinote.

Kai kurie turite ir giminių tokių. Tokie žmonės vaikšto tarp mūsų.

Kai dabar visi turi mobiliuosius, tai bus tokių įrašų ir daugiau, ir labai gerai: technikos pažanga praskleis tamsą, ir jeigu daugiau pamokų būtų įrašinėjama ir viešinama, gal greičiau bus susiimta už galvos ir imtasi priemonių.

Kaip ir ta kolegijos dėstytoja Kaune, paskaitose garinanti kliedesių actą ir rūkanti virtualų bintą: ten buvo smagus turinys apie tai, kaip virusai yra specialiai kuriami (patys neatsiranda, sakė ji, ir aš norėjau paklausti, o kaip dėl peteliškių ir driežų, ar ir juos valdžia kuria slaptose laboratorijose, negi dar sakysite, kad ir rudieji lokiai patys atsirado, o ne žydų buvo išveisti iš širšių spiečiaus?), kaip bus žmonės iškeldinami iš miestų ir miestelių Lietuvoje, kai tik jų ten pasidarys per daug, o senukai bus neskausmingai marinami, kaip nenaudingi.

Kodėl tokius dėstytojus reikia viešinti ir šarlatanus ir kenkėjus pedagoginiuose postuose privalu gaudyti po vieną, ir imtis priemonių, kad jie kitą darbą susirastų? Nes yra profesijų, kur turi didelę įtaką ir gali padaryti didelę žalą, ir ten viešasis interesas yra svarbiau už privatumą. Įsivaizduokite, kiek vaikų tvirkinimų katalikų bažnyčių užkaboriuose visame pasaulyje būtų išvengta, jei vaikai turėtų mobiliuosius telefonus?

O jeigu mes galėtume įrašyti ir parodyti tuos konsultavimus poliklinikose ir ambulatorijose, kur seno raugo daktarės, prisiskaičiusios literatūros iš kioskų prie stoties ir trisdešimt metų nebuvusios nei paskaitose, nei kvalifikacijos kėlimo kursuose, atkalbinėja tėvus nuo vaikų skiepijimo?

Viešumas yra galingas ginklas, o ginklų reikia, nes mes gyvename šaltojo karo sąlygomis.

Priešas veikia ne tik per Rusijos finansuojamus televizijos kanalus, kuriuos vis dar galima žiūrėti Lietuvoje (tiesa, tuos kanalus žiūri daugiausiai tik tie, ką jau vėlu gydyti, marinuoti protai, išdžiūvusios smegenys), per Kremliaus generuojamą interneto turinį, per trolių fabrikus Sankt Peterburge ir kitur, iš kurių rašomi komentarai mūsų portaluose.

Hibridinis karas, informacinės atakos sėkmingai vyksta ir per pedagogus ir nuomonių formuotojus, kai kurie jų - kaip ta mokytoja iš Klaipėdos - esu tikras, net negali įsivaizduoti, kad ja naudojamasi, nes jai jokių pinigų niekas į sąskaitą neperveda ir niekas jai užsakymų neteikia. Ji yra tiesiog naudinga kvailė, ir juo pavojingesnė, nes yra kvailė su iniciatyva.

Hibridinis karas yra ne vien (ir ne tiek) Kremliaus idėjų propaganda. Karas todėl ir yra hibridinis, nes ten primaišyta daug sudedamųjų dalių, ir mišiniui labai reikia įvairių kvailinimo ir vandens drumstimo būdų. Šalis, kurios parlamente yra juodašimtininkai ir antivakseriai, ir kur juodoji magija, horoskopai, velnių pasakos ir Janutienės kūryba yra normalaus, kasdienio visuomenės protavimo ir kalbėjimo dalis, nėra pasmerkta, bet tokia šalis yra pavojingoje situacijoje.

Mat kai visuomenė pripranta prie kliedesių, kurių daug, ji ilgainiui pradeda sunkiai skirti normą nuo patologijos.

Įsivaizduokime ligoninę, kur dalis medikų yra visai ne medikai, o chalatais perrengti klounai ir aktoriai (kaip Remigijus Vilkaitis, kuris pora metų vaidino kultūros ministrą, prisimenate?). Tokioje ligoninėje tarp pacientų sumaištis, nes niekas nežino, ar galima pasitikėti chirurgu, nes juk nežinai, ar ten tiktas chirurgas, ar kažkas tiesiog prie bajerio. Tas pats ir su informacija ir naujienomis, su mokslu ir švietimu: jeigu primaišai pakankamą dozę nesąmonių, ilgainiui žmonės pradeda nebesusigaudyti, ir pasiklysta. Klaidžiojantys ir besiblaškantys yra silpni.

Įvairios sąmokslo teorijos, pakvaišusios mokytojos ir dėstytojos, lėktuvų chemtreilai, skiepų vengimas, violetiniai patvoriai, Rolando Pakso prezidentavimas, melagingu pretekstu nuimtos žalios rodyklės, paskui begėdiškai grąžintos, siautėjančių pagonių sektantai Seime, pašaipūs cypavimai “rusai puola”, girdi, čia viskas yra paranoja (daug kas šaipydavosi anksčiau iš Vytauto Landsbergio, girdi, anam visur vaizduojasi rusų pinklės - dabar vis aiškiau, kad Landsbergis ne tik teisus buvo, bet dar ir ne visas grėsmes įvardindavo), vamzdžiais į vandens telkinius pumpuojami teršalai, padangų gaisrai, apie kuriuos meluoja, kad jie užgesinti - ne visi šie dalykai sugalvoti Maskvoje arba yra karo technologų projektai, daugelis (arba dauguma) jų yra mūsų pačių rankų darbas, arba įgyvendinti pirktiniu, tiesiogiai ar netiesiogiai finansuotų šunsnukių, o dažniausiai - tiesiog kvailių ir lengvatikių.

Bet visi šie dalykai, kiekvienas iš daugelio vandens drumstimo būdų, visa tai, ką anglų politiniai technologai vadina dūmais ir veidrodžiais (smoke and mirrors) yra naudingi ne Lietuvai, o jos priešams.

Ir todėl žiniasklaidos ir pilietiškų žmonių, įrašinėjančių ir viešinančių dokumentines nesąmones iš pamokų ir paskaitų, rodančių per televiziją mažaraštes raganas su ambicijomis valdyti valstybę, funkcija yra labai svarbi.

Kiekvienam gazuojančiam ir greitį viršijančiam ereliui - po trikojį greičio matuoklį ir tris baudas kasdien (kol neapsiramins), o kiekvienai mokytojai, per pamokas besimeldžiančiai Putinui, po trisdešimt mobiliųjų telefonų klasėje. Po vieną tokius ir tokias išgaudysim ir neutralizuosim. Tvarka bus.