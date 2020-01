Ramūnas Bogdanas. Virusas iš gyvūnų įsisuko tarp žmonių

Pirmasis nežinomo koronaviruso atvejis tarp žmonių užfiksuotas Kinijoje pernai gruodžio 1 d. Šiandien jau žinoma virš keturių tūkstančių sergančiųjų ir virš šimto mirties atvejų. Naujoji epidemija prasidėjo Uhano miesto jūros gėrybių turgaus vakarinėje dalyje, kuri yra skirta prekiautojams laukiniais gyvūnais. Virusas pasireiškia kaip neįprastas plaučių uždegimas, stiprus peršalimas, ir yra perduodamas per orą, t. y. kvėpuojant, čiaudint ir pan.

Maistas patriotams ir mėgėjams

Uhano turgaus vakarinė dalis skirta ne laukinių gyvūnų mylėtojams, o jų valgytojams. Tokių vietų apsipirkti yra daugelyje Kinijos miestų, ir jie aprūpina pastaraisiais dešimtmečiais išpopuliarėjusius laukinio maisto restoranus. Prakutusiems iš skurdo kinams tai yra vienas iš būtų įtvirtinti naują statusą savo bei aplinkinių akyse.

Prisidėjo ir prezidento Xi vykdoma nacionalizmo politika, skelbianti kinų išskirtinumą pasaulyje. Svarbi unikalumo dalis yra kiniška virtuvė ir jos autentiški patiekalai, pabrėžiantys oficialiai garbinamą tautos savitumą.

Kinijos virtuvėje viena iš sudedamųjų dalių nuo seno žinoma kaip Ye wei. Išvertus tai reiškia „Laukinių gyvūnų skonis“. Anksčiau juo mėgavosi valdovai. Gausiausią žinomą ir smulkiai aprašytą puotą Kinijos istorijoje ištaisė imperatorius Kangxi XVIII a. pradžioje. Per tris dienas vaišių svečiams buvo patiekta 320 patiekalų. Dalis jų įvardinti kaip įeinantys į Ye wei kategoriją: pvz., meškos letena, žmogbeždžionės lūpos, raganosio uodega, beždžionės smegenys.

Liaudis, ypač pietų Kinijoje, iki šiol valgo daug dalykų, kurie mums, švelniai tariant, atrodytų keisti. Uhanas kaip tik yra šiaurinėje pietų Kinijos dalyje.

Zhejiango provincijoje rytuose kiaušinius verda berniukų šlapime, į pabaigą sudaužydami lukštą, kad aromato prisigertų į vidų. Fujiano provincijoje, garsėjančioje arbatomis, gaudo peles, daro jų išklotines ir sūdosi maistui. Yunanio bei gretimose provincijose gyvenanti Miao tautinė mažuma gaminasi fondiu iš apvirškinto galvijų skrandžio turinio, šlykštų kvapą užmušdami prieskonių gausa.

Pietiniame Guangzhou mieste, kurį europiečiai vadina Kantonu, paplitęs juokelis, kad jie valgo viską, kas turi keturias kojas, išskyrus stalą, ir viską, kas skrenda, išskyrus lėktuvą.



Gyvūnų pragaras

Kai Ye wei mėgėjų atsirado tiek, kad laukinių gyvūnų ėmė trūkti, barsukus ir civetas pradėta auginti fermose. Palmių civeta yra katės dydžio voverinių šeimos žvėrelis, žinomas kavos gurmanų pasaulyje. Indonezijoje jos minta kavos vaisiaus minkštimu, o nesuvirškintas sėklas iškakoja. Surinktos iš civetų išmatų pupelės plaunamos, skrudinamos ir tampa brangiausia pasaulyje kava „Kopi Luwak“.

Iš civetų 2003 m. Kinijoje plykstelėjo koronavirusas, žinomas kaip SARS ir nusinešęs apie 800 gyvybių. Tada valdžia uždraudė pardavinėti maistui civetas ir dar apie 50 rūšių kitokių gyvūnų, sukeldama didžiulį augintojų, prekeivių ir valgytojų nepasitenkinimą. Pakartotinai patikrinus fermų civetų partiją, viruso nerasta, ir draudimas buvo atšauktas. Šį kartą Kinijos valdžia uždraudė prekybą laukiniais gyvūnais maistui tik sausio 27 d., beveik du mėnesiai po pirmojo susirgimo.

Gyvūnų mylėtojams ar jautriems žmonėms į tas turgaus vietas Kinijoje, kur prekiaujama laukiniais gyviais, geriau neiti. Vieliniai narvai sustatyti kaugėmis vieni ant kitų, srutos teka kiaurai iš viršaus žemyn, narve erdvės yra tik gyvūnui tenai įgrūsti.

Nusipirktą šviežieną pjauna ir išdarinėja palapinėje už kelių žingsnių. Pritaškyta kraujų, suverstos krūvos žarnų, kailių. Kadangi dalis prekių yra nelegalios, didžioji prekyba čia vyksta vakarop. Iš visos pietryčių Azijos ar iš dar toliau į turgus pakliūna retų, saugomų gyvūnų. Jie vežami ir maistui, ir tradicinei medicinai: nykstančios mėsingesnių vėžlių rūšys, tigrų peniai vyriškumui stiprinti.

Gynyba nuo viruso

Dvi studijos iš visų iki šiol atliktų naujojo viruso tyrimų parodė, jog jis kilęs iš šikšnosparnio. Tai irgi paplitęs maisto produktas tuose kraštuose.

Virusas lengviau pereina žmogui, kurio imuninė sistema nusilpusi. Naujoje rūšyje apsigyvenęs virusas mutuodamas stengiasi kuo geriau prisitaikyti prie neįprastų sąlygų. Todėl iš pradžių jis plinta lėtai, o vėliau, kai tampa vis labiau ir labiau prisiderinęs prie žmogaus organizmo, plitimas greitėja.

Epidemiologams kelia nerimą, kad apklausus ir išnagrinėjus pirmosios sergančiųjų bangos atvejus, paaiškėjo, kad apie ketvirtis jų neturėjo jokio kontakto nei ryšio su Uhano turgumi.

Iš pradžių Uhano sveikatos apsaugos komisija ramino, kad virusas nepersiduoda iš žmogaus žmogui. Bet šį sekmadienį Kinijos sveikatos apsaugos ministras patvirtino, kad virusas perduodamas ir inkubaciniu laikotarpiu, kuris gali trukti iki 14 dienų. Siekdama riboti žmonių susibūrimus, valdžia pratęsė savaitines Naujųjų metų atostogas dar trims dienoms, kad kuo daugiau kinų liktų namuose bent iki vasario 2 d.



Kinijos socialiniuose tinkluose plinta visokiausi pasiūlymai, kaip gydytis ir saugotis. Aiškinama, kad nesergantis turi dėvėti kaukę viena puse į išorę, kad neįtrauktų viruso, o sergantis – kita, kad neiškvėptų viruso. Iš tikrųjų, kaukė dėvima tik žalia puse išorėn, nes būtent ant to sluoksnio susilaiko lašeliai. Kaukių poreikis auga, kai kas iš to pelnasi. Per SARS protrūkį 2003 m. jų kaina buvo pakilusi net keturis kartus. Tačiau kaukės tik iš dalies gali apsaugoti nuo viruso, nes jos nėra sandariai, be jokių plyšių izoliuojančios nosį ir burną.

Kiti pataria gydytis mėlžole, kiniškai banlangen. Iš jos lapų išgaunami mėlyni indigo dažai, o šaknis naudojama kinų medicinoje kaip kraują vėsinantis vaistas peršalus, sergant plaučių uždegimu ar gavus karščiavimą sukeliantį virusą. Tačiau kinų gydytojai nemano, kad tai veiksminga priemonė. Dabar jie bando įveikti virusą vaistais, kurie naudojami ŽIV atvejais.

Šiandien niekas negali pasakyti, kiek infekuotų žmonių iki Uhano uždarymo pasklido ir kaip plačiai, kiek žmonių su inkubacinio periodo virusu, įsivaizduodami esą sveiki, slapčia paspruko iš uždarytos teritorijos, kad trūks plyš atliktų šventą naujametinę kelionę ir atsisėstų už vieno stalo su artimaisiais.

Tarp atostogaujančiųjų yra tokių neatsakingų, kad neatšaukia suplanuotos kelionės, kaip viena kinė iš Uhano, numušusi temperatūrą vaistais ir nuskridusi į Paryžių. Laimei, ji buvo tiek pat kvaila, kiek ir neatsakinga, ir praėjusi karantiną socialiniuose tinkluose pasigyrė, kaip išdūrė visus. Kinijos ambasada Paryžiuje padėjo prancūzams ją identifikuoti, ir ji buvo karantinuota.

Dedamos didžiulės tarptautinės pastangos, kad viruso plitimas būtų suvaldytas. Daug patirties yra sukaupta per SARS protrūkį 2003 m. Kuo anksčiau susigriebiama, tuo greičiau užgniaužiama.

Trečiadienį užregistruotų sergančiųjų skaičius pasiekė jau 6000, mirusiųjų – 132. Jei virusas toliau taip plėsis, jis gali tapti smūgiu Kinijos ekonomikai, o ši savo ruožtu turi įtakos pasaulio ekonomikos sveikatai.