Vidas Rachlevičius. Meghan Markle: verslo planas „Sussex Royal"

Praėjusį ketvirtadienį Jungtinėje Karalystėje sprogo informacinė bomba, kuri šalies viduje beveik savaitei užgožė viską – ir „Brexitą“, ir Irano reikalus, ir leiboristų kovas dėl partijos lyderio posto. Sasekso kunigaikštis Harry ir kunigaikštienė Meghan viešai paskelbė, kad atsisako karališkosios šeimos aukšto rango narių statuso ir traukiasi iš pareigų.

Prasisklaidžius dūmams, atlėgus aistroms ir nesikapstant detalėse, galime ramiai pasižiūrėti, kas iš tiesų įvyko ir ką visa tai reiškia. Trumpai tariant, tai yra geriausias pavyzdys, kas nutinka, kai karališkoji šeima įsileidžia atsakomybės, pareigos jausmo ir pagarbos šaliai neturinčią prasčiokę intrigantę.

Kas šiuo atveju vienija daugumą lietuvių ir amerikiečių, kurie į karališkąją šeimą delegavo pagrindinę šios bjaurios istorijos veikėją? Tai – visiškai naivus supratimas apie britų monarchiją ir jos vaidmenį šalies gyvenime. Žmonės, gyvenantys visai kitokiame istoriniame, politiniame ir kultūriniame kontekste ir britų monarchiją matydami tik paveiksliukuose, nesuvokia, kad ji yra svarbi, visiškai integrali ir funkcionali šiuolaikinės britų demokratijos ir moralinių vertybių, į kurias kojas valosi tokios mergužėles, kaip Meghan, dalis.



Pagrindinis smūgis teko Jos Didenybei. Būtent taip pagarbiai dauguma kultūringų britų viešuose ir tarpusavio pokalbiuose vadina savo valstybės vadovę. Nustebsite, bet būtent taip Elizabeth II dažnai vadina ir britų verslo pasaulio atstovai. Paprastuose pokalbiuose arba žiniasklaidoje – tiesiog The Queen.

Ji yra konstitucinė monarchė, valstybės vadovė, Tikėjimo gynėja – vyriausioji Anglijos bažnyčios valdytoja, ginkluotųjų pajėgų vadė. Jos Didenybę įstatymiškai sieja labai specifiniai santykiai su parlamentu ir ministrais pirmininkais. Ji skiria ir priima atsistatydinimus, o šie formuoja vyriausybę Jos Didenybės vardu.



Vidas Rachlevičius Foto: Asmeninio archyvo nuotr.



Kiekvieną savaitę, dažniausiai antradienio vakarais, Bakingamo rūmuose ji akis į akį susitinka su vyriausybės vadovu. Per metus monarchė dalyvauja maždaug 400 renginių bei įvairiausių susitikimų. Šias pareigas ji eina nuo 1953 metų. Gali būti monarchistas arba monarchijos oponentas, bet net ir raudoniausi britų socialistai nieko negali prikišti Elizabeth II – ji yra atsidavimo, tarnystės savo šaliai ir nepriekaištingos reputacijos pavyzdys.

Kita vertus, monarchija yra ne tik institucija, bet ir šeima. Meghan ir Harry pareiškimas reiškia ne tik spjūvį visuomenei į veidą, bet ir karo paskelbimą savo šeimai, todėl tai yra laikoma, švelniai tariant, šokiruojančiu elgesiu. Kitą dieną dienraščio „Daily Express“ apklausa rodė tokius skaičius: 90 proc. jo skaitytojų teigė, kad iš poros reikia atimti karališkuosius titulus, 9 proc. buvo prieš, o 1 proc. neturėjo nuomonės.

Britų žiniasklaida šaukė visa gerkle, bet visiškai akivaizdu, kad absoliuti dauguma yra karalienės pusėje. Pastebėtina, kad net ir visiškai bulvarinė žiniasklaida vengė labai skambių frazių ir itin aštrių antraščių, nes turbūt nenorėta dar labiau įskaudinti karalienės.



Žiniasklaidos ir visuomenės reakciją į Harry ir Meghan pareiškimą galima apibūdinti trumpai: karalienė yra labai įskaudinta ir pažeminta. Tai yra beprecedentis atvejis. Kodėl? Po princesės Dianos žūties, Elizabeth II aktyviai globojo anūkus – princus Williamą ir Harry. Jaunoji princesė buvo auklėjama labai griežtai ir spartietiškai, tačiau tapusi valdove ir šeimos galva bei suprasdama, kad ir monarchija turi adaptuotis prie naujos realybės, ji jaunuoliams leido gerokai daugiau.

Princas Harry buvo pelnęs šaunaus velniūkščio arba karališkojo blogiuko reputaciją, tačiau ir visuomenė, ir karalienė mylimam anūkui atleido ir nacių raištį ant rankovės karnavale, ir nuotraukas, kai pašėlusiame vakarėlyje jis nuogas žaidė biliardą, ir kitus nuotykius.

Subrendęs princas, sekdamas karališkosios šeimos vyrų pavyzdžiu, stojo karinėn tarnybon ir praleido ten dešimt metų. Tapo karininku, atakos sraigtasparnio pilotu, kartu su sausumos pajėgomis – kaip lygus tarp lygių - du kartus dalyvavo kovinėse misijose Afganistane. Taigi, tikras publikos numylėtinis.

Ir štai scenoje pasirodo Meghan Markle. Po neilgai trukusio romano 2018-ųjų gegužę įvyko karališkosios vestuvės. Viename seriale šiek tiek blykstelėjusi atvirai leftistinių ir „progresyvių“ pažiūrų aktoriukė nuo pat pradžių sąmoningai ignoravo esminį dalyką.

Vienas iš svarbiausių žmonių, daug metų praleidusių greta karaliaus George‘o VI, jo dukros – vėliau karalienės Elizabeth II buvo jų asmeninis sekretorius seras Alanas Frederickas „Tommy“ Lascellesas. Dar jaunai princesei jis aiškino, kad vieną dieną jos gyvenimas pasikeis, kad karūna nėra tik puošmena ant galvos. Tai – ir privilegija, ir sunki našta, kupina rimtų atsakomybių bei neišsipildžiusių lūkesčių.

Tačiau, regis, Meghan viską kruopščiai planavo ir savo naujas pareigas suprato panašiai, kaip Elizabeth II sesuo, princesė Margaret, kuri vaikystėje naiviai svajodavo, kad būti karaliene reiškia tai, kad tavo atvaizdas yra ant monetų ir pašto ženklų, o tu tik įsakinėji. Beje, ir amerikietė aktorė Grace Kelly nebuvo pavyzdys. Pastaroji 1956 m. ištekėjo už Monako princo Rainier III. G. Kelly teko prisitaikyt prie visiškai kitokios aplinkos, europinės kultūros, papročių, etiketo bei tradicijų, bet ji daug bei intensyviai mokėsi ir tapo puikia ir visų mylima savo naujos tėvynės ambasadore.

Būsimoji Sasekso kunigaikštienė plataus masto užgaidas pradėjo rodyti dar prieš vestuves, bet buvo subtiliai sugrąžinta į realybę. Po to prasidėjo kiti kaprizai, o britų žiniasklaidoje, kuri iš pradžių buvo labai palanki porai, viena po kitos pasirodė žinios apie nepakenčiamą Meghan elgesį su aptarnaujančiu personalu.



Pavyzdžiui, gimus jų sūnui Archie Harrisonui Mountbattenui-Windsorui, nė viena auklė Meghan namuose neištverdavo ilgiau kaip dvi savaites. Į tai ir į kitus priekaištus Harry atsakė viešai ir paprastai: „Viskas bus taip, kaip norės Meghan.“ Akivaizdu, kad viskas taip ir vyksta.

Kitas labai svarbus šios istorijos bruožas yra tas, kad daugelio nuostabai, Harry tarsi apsėstas yra visiškoje Meghan valioje. Kaip ji sugeba manipuliuoti savo vyru puikiai atspindi ir toks epizodas: kitą dieną po poros pareiškimo, kilus didžiuliam skandalui, Meghan išskrido į Kanadą, o tu, mano brangusis vyre, dabar vienas srėbk užvirtą košę.

Beje, dar pernai pavasarį Meghan, kaip žinia, atėjusi iš nedarnios šeimos, pademonstravo didžiulę nepagarbą ne tik savo vyrui, jo velionei motinai, bet ir visai savo naujai šeimai bei karališkajai tradicijai.

2017-ųjų lapkritį Harry įteikė jai sužadėtuvių žiedą, kurį pagamino karališkojo dvaro juvelyrai ir medalių kaldintojai „Cleave and Company“. Tame žiede buvo ir du deimantai, priklausę princesei Dianai. 2019 pavasarį buvo pastebėta, kad niekam nieko nesakiusi ji savo nuožiūra perdirbo tą žiedą. Gruodį Meghan metė kitą iššūki ir nedalyvavo tradicinėse karališkosios šeimos Kalėdose.

Pernai aiškius kontūrus įgavo Meghan pradžioje slėptas planas po britų monarchijos stogu sukurti kažkokį alternatyvų ir „progresyvų“ karališkąjį dvarą, o ji, suprantama, bus jo valdovė ir nustatys žaidimo taisykles. Sasekso kunigaikštienė sulaužė nerašytas taisykles ir pradėjo atvirai politikuoti, aktyviai vystė savo leftisitinę bei „progresyvią“ veiklą.



Reikalams įsisiūbavus, buvo pakeistos jos spaudos atstovų darbo taisyklės ir pastarieji viską turėjo derinti su Bakingamo rūmais. Sasekso gyventojai net buvo pradėję rinkti parašus, kad už veiklą, nesuderinamą su jos statusu, iš Meghan būtų atimtas kunigaikštienės titulas.

Be to, ji išskyrė du brolius ir visos princo Williamo pastangos susitikti su Harry ir aptarti akivaizdžiai bręstančią krizę, buvo nesėkmingos. Skandalo įkarštyje princas Williamas sakė, kad visus tuos metus jis tiesė ranką broliui, bet daugiau to daryti nebegali.

Galų gale tapo aišku, kad Meghan planas po monarchijos stogu vystyti savo versliuką neišdegs, todėl ji ėmėsi plano B – atsisakyti karališkųjų pareigų ir tapti laisva bei „finansiškai nepriklausoma“.

Regis, karalienė su tuo jau buvo susitaikiusi, tačiau nurodė visus gana sudėtingus reikalus – finansų, mokesčių, vizų, apsaugos – ramiai aptarti ir suderinti su princu Charlesu. Tačiau Saseksai arba dabar pašaipiai vadinami Marklesai neįspėję nei karalienės, nei princo Charleso savo pareiškimą paskelbė viešai. Karalienė buvo įskaudinta ir pažeminta.

Maža to, pora paskelbė, kad jeigu jie negaus to, ko nori, jie duos „tell-all“ interviu ir atskleis apie karališkojoje šeimoje tvyrantį „rasizmą ir seksizmą“. Dėl to Meghan viešųjų ryšių atstovai derasi su Oprah Winfrey, taip pat didžiaisiais JAV televizijos tinklais – ABC, NBC ir CBS. Už milžinišką honorarą, suprantama.



Princas Harry ir Meghan Markle Foto: Scanpix



Tai jau yra elementariausias šantažas. Net ir santūriausi britų bei amerikiečių komentatoriai pripažįsta, kad pora nuėjo per toli. Beje, O. Winfrey neigia, kad kursto Meghan ir patarinėja jai, nors visai neseniai Meghan motina Doria buvo pastebėta išeinanti iš JAV televizijos žvaigždės namų.

Gerą progą patylėti praleido ir pastaruoju metu stipriai nusišnekanti buvusi pirmoji JAV ponia ir demokratų kandidatė į prezidentus Hillary Clinton. Interviu BBC ji kalbėjo, kad su Meghan buvo elgiamasi blogai, žiniasklaida yra nesąžininga ir britams dar prikišo rasizmą. „O Dieve, aš noriu ją apkabinti!“ – dėl Meghan poelgio iš džiaugsmo krykštavo H. Clinton.

Panašiai situaciją įvertino ir JAV meinstryminės propagandos ruporas „The New York Times“, rašęs, kad juodaodžiai britai žino, kodėl Meghan taip pasielgė. Tačiau dienraščiui reikėjo žvilgtelėti į visuomenės apklausas. Prieš Harry ir Meghan vestuves 79 proc. apklaustųjų teigė nematą nieko blogo, kad princas veda užsienietę, 78 proc. visai neužkliuvo, kad ji buvo išsiskyrusi, o 69 proc. visai nerūpėjo jaunosios rasė.

O dabar apie svarbiausią Meghan plano dalį ir motyvą – pinigus. Visos šios istorijos varomoji jėga yra iš anksto parengtas Meghan planas pasinaudojant karališkais titulais ir naujomis galimybėmis susikurti savo asmeninį megabrandą. Kalbu ne apie tuos kuklius kelis milijonus svarų, kasmet gaunamų iš princo Charleso. Meghan ambicija – čempionų lyga, Kim Kardashian, Eltono Johno ar George‘o Clooney lygio turtas, o atskaitos taškas – maždaug 0,5 mlrd. svarų.



Jos viešųjų ryšių agentūra dirbo jau senokai – specialiai JAV žiniasklaidai buvo skirtas kūdikio sutiktuvių vakarėlis Niujorke, pranešimas apie Archie gimimą buvo suplanuotas taip, kad pirmieji apie tai paskelbtų didieji JAV televizijos tinklai ir t. t.

Svarbiausias šio finansinio plano įrankis yra prekės ženklas „Sussex Royal“, kurį pora Jungtinėje Karalystėje užregistravo 2019 m. birželį. Praėjusį gruodį jis buvo užregistruotas ir Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (WIPO). Ženklo veiklos zona – Jungtinė Karalystė, ES, JAV, Kanada ir Australija, o jis taikomas labai plačiai prekių kategorijai – nuo tušinukų iki socialinių bei finansinių paslaugų.

Kodėl Meghan taip traukia Kanada? Ten gyvena turbūt geriausia jos draugė bei patarėja Jessica Mulroney. Ji yra gerus ryšius turinti drabužių dizainerė, ištekėjusi už buvusio Kanados premjero Briano Mulroney sūnaus.

Sakoma, kad nesvarbu, kiek turi pinigų, o ką pažįsti. Vienas iš techninių Sussexų pasitraukimo aspektų yra jų saugumas. Ir štai Kanados premjeras Justinas Trudeau praneša, kad jo šalis apsiima mokėti kasmetę poros apsaugos sąskaitą – 500 tūkst. dolerių. Iš kur tas dosnumas? Pasirodo, J. Mulroney kūrė drabužius ir formavo J. Trudeau žmonos Sophie Grégoire stilių.

Kita vertus, didžiausias Kanados dienraštis „The Globe and Mail“ teigia, kad pora gali lankytis, bet negali nuolat gyventi šalyje. Kanada, anksčiau buvusi britų imperijos dalis, dabar yra Tautų sandraugos narė ir aukšto rango karališkosios šeimos narių nuolatinis gyvenimas šalyje pažeistų nerašytą konstitucinį tabu. Todėl, anot dienraščio, premjero J. Trudeau vyriausybės atsakymas turi būti griežtas „ne“.





Dabar skandalas prigesintas ir procesas yra valdomas, tačiau man nelabai įdomu, ką gaus ir ką praras jį sukėlusi pora. Mano nuomone, gerokai svarbiau yra bent keliais potėpiais nupiešti Saseksų portretą, nes jis geriausiai iliustruoja Meghan atstovaujamo kairuoliško ir „progresyvaus“ pasaulio veidmainystę.

Taigi, mes būsim labai progresyvūs ir atsisakysime pareigų, tačiau pasilaikysim karališkuosius titulus ir pasinaudodami savo statusu, uždirbinėsim pinigus. Mes būsim finansiškai nepriklausomi, bet pasilaikysim sau „Frogmore Cottage“, kurio remontas mokesčių mokėtojams kainavo 2,4 mln. svarų.

Be to, kaimynai, nuo šiol jums draudžiama netoli mūsų namų vedžioti savo šunis. Mulkiai, kovokite su klimato pokyčiais, o aš didaktiškai tai jums aiškindama, neturiu laiko, todėl per 11 dienų 4 kartus skrendu su privačiais lėktuvais. Išmušė mano narcisizmo šlovės valanda ir aš sėdžiu Vimbledono pagrindinio korto Karališkojoje ložėje. Ir nors tai vieša vieta, slėpkite savo kameras, nes man tai nepatinka...

Tačiau labiausiai gaila princo Harry, kuris, atsidūręs visiškoje Meghan įtakoje, lemtingai susimovė ir savo reputaciją negrįžtamai sumalė į miltus. Jis turėjo puikią reputaciją tarp kariškių ir 2019 m. iš savo senelio princo Philipo perėmė karališkųjų jūrų pėstininkų patrono pareigas (angl. Captain General of the Royal Marines). Princas Harry yra ir kitų britų kariuomenės dalinių – aviacijos bei laivyno – globėjas.

Karališkųjų jūrų pėstininkų atstovas informavo, kad brigados štabas nuolat teikia informaciją princui Harry, bet jau kelis mėnesius iš jo nieko negirdėti. Nors kariškiai tradiciškai tokių skandalų nekomentuoja, bet spaudoje pasirodė ne vienas pasisakymas, kad kariškiai, švelniai tariant, prarado pasitikėjimą princu.

Saseksai padarė dar vieną strateginę klaidą – jie nusprendė kuri žiniasklaida yra gera, o kuri – ne, su kuo jie bendraus, o su kuo ne. Visiškai akivaizdu, kad dabar jie yra taikinys, o britų bulvarinė žiniasklaida yra nepaprastai atkakli ir negailestinga.

Kokia bus šios audringos istorijos pabaiga? Manau, kad liūdna. Turiu nuojautą, kad Harry ir Meghan santuoka nebus amžina. Po kelerių metų ta aktoriukė bus mažai kam įdomi, o savanaudės moters sukurstytas princas stojo prieš savo šeimą, šalį ir karalienę. Tiltai sudeginti.