2019-ųjų apžvalga Laikykitės ten su Andriumi Tapinu

„Laisvės TV“ metus užbaigėme su 2019-ųjų apžvalga.

Sausis – mėnesių Gintautas Paluckas. Pirmas sąraše. Bet jei jo nebūtų, niekas nepasigestų. Sausis buvo taip seniai, kad pamiršom labai svarbius dalykus.

Pamenat Eligijų? Sausio 13-osios išvakarėse feisbuke jis parašė: „Aš prisimenu, kodėl esu Laisvas.“ Ir mes prisimenam, Eligijau. Laisvas, nes teismas nesibaigė. Nuo dėžutės jau pusketvirtų metų, o dar vis liudininkai apklausiami. Sunku patikėti, bet Elygos byla trunka ilgiau nei meilė. Ta tik trejus metus. Nebent meilė vadui, ta amžina. Taip, broliuk, mylim tave.

Kitas valstybę sudrebinęs dalykas. Pamenat Katlerio kebabinę? Užsidarė sausį. Ne, ne dėl pogromo. Tiesiog kebabai brangūs buvo. Pats Mantelio komentavo: „Nu ką, katė išlindo iš maišo.“ Dėl to ir užsidarė – kaip gali sklandžiai veikt kebabinė, kai katės lenda iš maišų? Sutrinka visa maisto grandinė.

Pamenat Valkiūną? Fantastišką, deja, jau buvusį Biržų merą. Jis pradėjo metus neleidęs Švedijos ambasadai surengti parodos Biržuose, nes, dėmesio, jo nuomone, Švedija nedraugiška šalis, kadangi dar negrąžino iš Biržų XVII amžiuje paimtų patrankų.

Valkiūnas metus ir uždarė lapkritį kaukštelėjęs kulnais ir viešai pareiškęs, kad moterys neturėtų dirbti. Darbas – vyrams, o moterys turėtų pasitenkinti kūrendamos židinį. Ja, mein unteršarfiurer, Valkiūnai, kinder, kuche, kirche, natiurlich. Feministės, pasak Valkiūno, nėra jo draugės, jos veda į pragarą. Jis. Taip. Ir. Pasakė. Aš tik nežinau dėl to židinio. Duoti moterims degtukus – čia yra didelis pasitikėjimas, meine libe. Praktiškai feminizmas.

Meilės ministerijai būtų patikęs gero mūsų laidos draugo Skardžiaus juokelis, kai jis į Seimą atsitempė taikinį su sušaudytu siluetu ir užrašu Gabrielius. Sausio 13-osios išvakarėse atsinešti plakatą su sušaudytu Landsbergiu yra stipru. Čia tas pats kaip į kačių parodą ateiti su lanku, strėlėmis ir reikšmingai dairytis į šonus. Arba ateit su Katlerio kebabu ir reikšmingai dairytis į šonus.

Žiūrėdami į plakatą Baškienė, Širinskienė ir Karbauskis juokėsi už pilvukų susiėmę, po to mažiau, po to visai nedaug, o po to teisinosi, kad „viršininke, ir Sindikatas taip darė“. O mes pagaliau sužinojome, kad mūsų geležinę ledi šypsotis verčia tik jos triušis, Ramūnas ir sušaudytas Landsbergis.

Balandis yra kaip Skvernelis. Arba kaip reklama prieš „Youtube“ video. Užknisa, bet turi pakentėti, kad pasiektum toliau esantį geresnį turinį.

Rinkimai balandį įsibėgėjo kaip Boltas per Olimpines. Ar BMW prieš stotelę. Bet mėnesio pradžioje valdė Kepenio ir Kiguolio vedami antivakseriai, sugebėję Seime surengti konferenciją ir išsiprašę iš „Laikykitės ten“ paruošti jiems reklaminį klipą.

Ne ką prasčiau pasirodė ir mūsų kandidatas į prezidentus Mindaugas Puidokas, paaiškinęs, kodėl yra toks, koks yra.

Balandį vėl prisidirbo premjero jau visai nemėgstamas ministras Rokas Masiulis, niekieno neprašomas paviešinęs Švietimo ministerijai pavaldžių įstaigų audito rezultatus su galybę maklių maklyčių. Praimui tai nepatiko, jis sulojo, kad Masiulis nesikištų ne į savo reikalus, nes yra naujas švietimo ministras Monkevičius.

Spoiler alert – labai greitai Masiuliui buvo liepta nesikišti ir į savo reikalus. Masiulis turėjo vieną paprastą užduotį – būti Mister Minister Lietuva. Gražus, pavyzdingas, protingas. Darbas elementarus – stovi, šypsais, gražiai mojuoji, sukuri dirbančios ir nekorumpuotos vyriausybės iliuziją ir netrukdai rimtiems dėdėms reikalų. Kas neaišku?

Mėnesio pareiškimą laimėjo tas pats premjeras, kai toliau teisindamasis dėl gautos drausminės nuobaudos, numarino gyvą žmogų.

Gamta neįtikėtina, nes jau kitą dieną „Laisvės TV“ gavo gyvo ir puikiai nusiteikusio minėtojo Kęstučio Jaskelevičiaus laišką, kad jis dar gyvas. Susirūpino ne tik Kęstutis.

Praimas suskubo atsiprašyti, bet atsiprašymas pretenduoja į labiausiai komiško metų atsiprašymo titulą: „Norėčiau nuoširdžiai atsiprašyti buvusio Seimo nario Jaskelevičiaus, kad per klaidą paskelbiau jį mirusiu.“ Deja, tai buvo tik skelbimų per klaidą pradžia. Bus per klaidą skelbta, kad trauksis iš posto, jei nelaimės rinkimų, skelbta, kad nieko nežinojo apie asfaltuojamą keliuką ir paskelbtas ministru Jarekas Narkevičius.

Lietuvoje yra nemažai garbaus amžiaus politikų ir visuomenės veikėjų Lietuvoje, tai mes priminėm premjerui ir visiems, kad they are not dead yet.

Mėnesio interviu. All-staras kosmosą visada atakuojantis gynėjas Šarūnas Marčiulionis šovė geriausią per savo karjerą.

Nemira, kamon. Bet laimėjęs mandatą Šaras padarė keisčiausią pikenrolą politinio krepšinio aikštelėje, pastatė užtvarą ir prie eurokrepšio vietoje savęs praleido visišką Jakeliūną.

Mėnesio promilės. Reali nelaiminga istorija. Vilniaus pakrašty BMW vakare partrenkė ne per perėją ėjusį meškeriotoją. Iš žvejybos, vakaras, ne per perėją – kiek promilių turėjo meškeriotojas? Teisingai, 2,18. O atvykus pagalbai meškeriotojas dėjo „Laikykitės ten“ prizo vertą frazę: kur skauda, paklausė medikė. Širdyje, dūšią skauda, atsakė jis.

Dūšią balandį skaudėjo ir pamačius, kokį genialų būdą traukti burtus sugalvojo Lietuvos futbolo federacija.

Pripažinkim – dar niekada Lietuvos futbolas neturėjo tiek žiūrovų. Tam, kad nukreiptų dėmesį nuo tokio nuostabaus Lietuvos futbolo momento, federacija padarė dar geresnį ėjimą. Viceprezidentu išsirinko 5 kartus teistą, Henriko Daktaro sūnų Enriką bagažinėje vėžinusį Arūną Pukelį-Švinių. Ne visai win-win, labiau švin-win.

Ir kai leidžiasi metų uždanga, ir kai gerovės valstybę kaip katinas pūslę tamposi įvairaus plauko populistai, ir kai priekyje grėsmingai dunkso krizė, o valstybės strategijos nėra nė kvapo, ir kai per metus valdžios žodžio žmonės mums primelavo daugiau nei per visus Nepriklausomybės metus kartu sudėjus, pagalvoji, kad gal ir visai nieko būtų gyventi toje Mažojo Brolio valstybėje ir nieko apie tai nežinoti. Ir kartais jaučiamės kaip tie girti lietuviai, kurie skrido iš Paryžiaus į Vilnių ir norėjo išlipti iš skrendančio lėktuvo.

Bet tada atsistoji, eini, dirbi, augini vaikus, moki mokesčius ir žinai, jog gyvename geriau nei bet kada anksčiau ne dėl to, ką daro mūsų valdžia, o nepaisant to, ką ji daro.

Ir nori tikėti, kad kitais 2020 metais bus dar geriau, mes vėl turėsime šansą išsirinkti išsilavinusią, protingą ir viešajam interesui tarnaujančią valdžią. Taip ir bus, sakau „Laisvės TV“ vardu su Naujaisiais sveikindamas visus mūsų žiūrovus ir rėmėjus, taip ir bus, bus dar geriau. Tikrai. Duodu žodį.

Su Naujais, geresniais ir linksmesniais! Su Naujais, bičiuliai, vilties kupinais! Su Naujais!