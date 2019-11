Užkalnis. Policininkai, nesimokykite ir nesportuokite, nes nevykėlius įžeidinėjate

Vergų ir plantacijų laikais Amerikoje ir Karibuose buvo tokia tvarka, kai juodaodžiams vergams drausdavo laikyti savo ūkiuose bet kokius galvijus (didžiausias leistinas gyvas daiktas buvo višta) ir neleisdavo mokytis skaityti. Kodėl? Kad jie neįgautų ekonominės nepriklausomybės. Nes vergai, kurie turi įgūdžių ir žinių, gali pabėgti ir galės gyventi patys sau, jei tik jų nepagausi tuojau pat.

Jei kas nors girdėjote, tik ką kadenciją baigė generalinis policijos komisaras Linas Pernavas, prasidėjo komentarai apie tai, ką jis pasiekęs savo poste ir ką darys toliau.

Tai, pasirodo, svarbiausias šalies policininkas nusidėjo mūsų nevykėliams ir kritikams trijose srityse, ir tik paskaitykite, koks yra baisumas: pirmiausia, jis daug treniruodavosi ir tapo kultūristu (ir, siaube siaubeli, net jo asmeninis treneris ir bičiulis Andrius Pauliukevičius yra skaitęs paskaitas policininkams ir vedęs seminarus jiems, tai čia dvigubai baisu), antra, jis mokėsi anglų kalbos, ir gal net darbo metu, ir trečias dalykas – jį dabar skiria, tik pagalvokite, policijos atašė į Didžiąją Britaniją.

Kas yra visiškai teisėta, teisinga (būtų blogai, jei jis būtų skiriamas patarėju baleto reikalams, neišmanydamas baleto, bet čia policijos darbas policininkui) ir viskas pagal galiojančią tvarką, bet varguoliams ir pavyduoliams atrodo, kad tai „šilta vieta“.

Iš kritikos gali pasirodyti, kad Linas Pernavas vežiodavo tarnybiniu automobiliu alkoholį užsakovams į namus po aštuntos valandos vakaro, už valdiškus pinigus atidarė viešnamį ir iš tarnybinio ginklo neblaivus būdamas pyškino į praeivius.

Pirmiausia, linkiu visiems atsipeikėti. Atašė pareigos Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje Londone nėra šilta vieta ar jaukus darbelis – tai pakankamai kukliai apmokamos pareigos labai brangioje šalyje, su kalnais rimto darbo (šimtai tūkstančių tautiečių, ir ne vienas ir ne du patenkantys į teisėsaugos akiratį), Brexit maišalynė, kurios patys anglai nesupranta ir bijo, ir didžiuliai lūkesčiai iš Lietuvos pusės, kad vienas žmogus visus mūsų teisėsaugos reikalus toje šalyje sutvarkys.

Kukliai apmokamas? Taip. Kaip ir Seimo nario ar ministro atlyginimai, kurie yra įspūdingi nebent tiems, kas dirba už minimumą, nes tik tiek įgūdžių teturi.

Andrius Užkalnis Užkniso negyvai visi šitie kabinėjimaisi lygioje vietoje, ir ne vien prie Lino Pernavo. Ar ten yra kas nors nelegalaus? Ne. Bet mūsų zyzliams ir ligotiems teisuoliams nėra problemos, jei legalu, tai jie pritaikys kitokį kriterijų: „bet kažkaip neskanu“, arba „gerai neatrodo“.

Esu jau sakęs, kad už tiek, kiek gauna Seimo narys, stipraus montuotojo televiziniam darbui nepasamdytum, tegu ir tas montuotojas dirba iš savo miegamojo ir gyvena pas mamą dėl socialinių įgūdžių stokos.

Už viceministro algą net mažos patirties virėjas į vidutinišką restoraną neina dirbti. Ar jūs juokaujate? Viešojo sektoriaus algos yra gailios, ir jei jums atrodo, kad ten krūvos pinigų, tai patys jūs gailūs – jums reikia savo gyvenimą keisti ir pradėti uždirbinėti žmoniškai, kad nepavydėtų poros tūkstančių eurų.

Bet šiaip užkniso negyvai visi šitie kabinėjimaisi lygioje vietoje, ir ne vien prie Lino Pernavo. Ar ten yra kas nors nelegalaus? Ne. Bet mūsų zyzliams ir ligotiems teisuoliams nėra problemos, jei legalu, tai jie pritaikys kitokį kriterijų: „bet kažkaip neskanu“, arba „gerai neatrodo“.

Žinoma. Čia kaip su Gitano Nausėdos namu (kuris yra nuo pamatų iki stogo legalus; o šitai žinau todėl, kad jeigu nors viena vinis būtų neteisėta, mes jau apie tai žinotume), arba prezidento kelionę dukros aplankyti į Pietų Korėją, nes jis netoliese buvo Japonijoje. Turiu jums naujieną – prezidentas yra tik valstybės tarnautojas, ir turi teisę ir į poilsį, ir į keliones, ir į asmeninį laiką. Ir ten nebuvo nieko nelegalaus.

Aš pats pusę karjeros BBC praleidau prie darbinių kelionių prikombinuodamas asmenines, savo atostogų sąskaita, ir komandiruočių ataskaitos stovėdavo ant lentynos mano nerakintame kabinete, ir nebuvo jokio susidomėjimo ar rūpesčio. Nes čia asmeninis reikalas.

Skraidau iš Londono į Rusijos Tolimuosius Rytus, keliauju per Japoniją, penkioms dienoms sustoju savo sąskaita, niekam neskauda. Mano teisė. Skraidau iš Londono į biurą Kenijoje, sustoju Dubajuje, einu per parduotuves ir maudausi Persijos įlankoje, mano ilgasis savaitgalis, ne jūsų bėdos. Aš pats susimoku už viešbutį ir alų. Ar kam nors atrodydavo „neskanu“? Nežinau, man nerūpi. Kaip parašyta ant Jungtinės Karalystės karališkojo herbo: „Dieu et mon droit“, Dievas ir mano teisė – daugiau niekas nesvarbu.

Andrius Užkalnis Nuo kada policininkui yra blogai būti treniruotam? Ar geriau, kad jis būtų nupiepęs? Kas negražaus ar amoralaus, kai teisėsaugininkas yra geros sveikatos?

Gal reikėtų žiūrėti pareigūnų darbus, o ne jų kultūrizmo treniruotes ir namus?

Dabar antras dalykas apie Liną Pernavą, kad jis – treniruotas kultūristas, net ir varžybose laimėjęs. Žiūrėkit, o nuo kada policininkui yra blogai būti treniruotam? Ar geriau, kad jis būtų nupiepęs? Kas negražaus ar amoralaus, kai teisėsaugininkas yra geros sveikatos? Tuo pačiu – ar maisto kritikui (man) turėtų būti gėda reklamuoti koldūnus? Praneškite žinute, nes komentarų neskaitau.

Mano senoviniu supratimu, policininkų vadas turi būti pavyzdys savo pareigūnams, kaip pavyzdys turi būti generolas savo kariams, ir jei policininkų vadas sugeba ne tik pasirūpinti sveikatos ir sporto mokymais policininkams, bet ir asmeniniu pavyzdžiu parodyti, kaip galima atrodyti ir ką pasiekti treniruočių dėka, tai labai gerai.

O kad pakvietė kai kuriems sveikatingumo mokymams Andrių Pauliukevičių, tai ką norėjot, kad kviestų kalbėti apie sveikatą ir treniruotes, gal Vitaliją Katunskytę? Aš noriu pasakyti, kad kai kuriems žmonėms pavažiavęs protas.

„Kodėl pakvietėt tą garsų muzikantą į renginį groti už valstybės pinigus?“ „Tai buvo valstybės įstaigos renginys, ir mes norėjome muzikos, o jis gerai groja.“ „O ar jūs patys, ministre, nesate buvęs anksčiau jo koncerte?“ „Esu.“ „Tai jūs jį pažįstate?“ „Pažįstu.“ „Tai čia korupcija.“ Maždaug tokio lygio aiškinimai.

Kartais atrodo, kad kritikai nori parodyti savo bukumą ir menkystę, kabinėdamiesi prie tokių dalykų, kurie aiškiai parodo, kad daugiau prisikabinti nėra prie ko. Iš desperacijos visa tai. Ir dar iš smulkaus keršto. Profsąjungos ėdė ir ėda buvusį generalinį komisarą, nes jis per savo kadenciją daug policijos funkcijų optimizavo ir darbuotojų skaičių sumažino.

Andrius Užkalnis Nelabai kokia ateitis laukia šalies, jei pareigūnus puola už tai, kad jie mokosi, sportuoja ir dar po savo aukštų pareigų kitų rimtų pareigų imasi. Atrodo, kad mūsų idealai yra kitokie: komisaro nekritikuotų, jei jis sunkiai pažintų raides, darbe rūkytų, neįlįstų į uniformą ir po savo kadencijos išeitų į priešlaikinę pensiją ir namie žiūrėtų per TV realybės šou kartojimus.

Na ir, pagaliau, paskutinis dalykas. Anglų kalbos mokymasis – ir dar darbo metu. Rupūs miltai, jūs gal geriau rūpinkitės tais, kas nesimoko anglų kalbos jokiu metu ir mums gėdą daro, ja nekalbėdami?

Visos organizacijos, taip pat ir Policijos departamentas, savo darbuotojams organizuoja įvairiausius mokymus, susijusius su jų pareigomis, ir tie mokymai yra darbo metu, nes tai vadinama investicija į savo darbuotojus, o generalinis komisaras irgi yra darbuotojas ir taip pat turi teisę į darbdavio rūpestį juo.

Kokio Talibano apkrėstos smegenys turi būti mūsų šalyje, kad aukštą valstybės pareigūną, kuris visų dėmesio prožektorių šviesoje, drįsta kritikuoti dėl to, kad jis mokosi ir sportuoja?

Ar jūs dar pradėsite kabinėtis prie pareigūnų, kad jie rankas plauna darbo metu arba kad turi pietų pertrauką ir kad sumuštinį valgo tarnybiniame kabinete ir arbatą ant valdiško stalo pasideda? Ar gal dar asmeninį telefoną darbe prie įkroviklio prijungia?

Nelabai kokia ateitis laukia šalies, jei pareigūnus puola už tai, kad jie mokosi, sportuoja ir dar po savo aukštų pareigų kitų rimtų pareigų imasi. Atrodo, kad mūsų idealai yra kitokie: komisaro nekritikuotų, jei jis sunkiai pažintų raides, darbe rūkytų, neįlįstų į uniformą ir po savo kadencijos išeitų į priešlaikinę pensiją ir namie žiūrėtų per TV realybės šou kartojimus.

---

Pareiškimas dėl interesų konflikto: treneris Andrius Pauliukevičius, minimas tekste, yra autoriaus artimas draugas ir asmeninis treneris.