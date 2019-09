Ramūnas Bogdanas

Emigrantai pasakojo, kad kartą per priėmimą Petro Klimo žmona atpažino vyro kelnes, paliktas ambasadoje per iškraustymą. Mat ant kelnių buvo žymus patamsėjimas nuo lygintuvo, kurį per ilgai toje vietoje laikė užsikalbėjusi lygintoja. Dabar tomis kelnėmis mūvėjo Sovietų Sąjungos ambasadorius.