Artūras Zuokas. Generalinė prokuratūra nutraukė tyrimą dėl „Air Lituanica“ veiklos

2019 m. birželio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybę pasiekė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento nutarimas Nr.17.2.-2739, kuriame savivaldybė ir pareiškėjai informuojami, kad „ikiteisminiame tyrime nebuvo nustatyti jokių nusikalstamų veikų požymiai, todėl nėra pagrindo kilti baudžiamajai atsakomybei“...

Pridedu nutarimo kopiją:





Atvirkščiai, prokurorai aiškiai pasakė: „Pabrėžtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nutraukti UAB ,,Air Lituanica‘‘ veiklą buvo priimtas ne dėl to, kad įmonė pasiekė nemokumo būseną, bet dėl pasikeitusios naujai išrinktos Vilniaus miesto tarybos valios toliau nebeįgyvendinti priimto sprendimo, t. y. nebefinansuoti UAB „Air Lituanica“.“





Taip pat Generalinės prokuratūros ir FNTT tyrimas konstatavo, kad UAB „Air Lituanica“ palaikymas buvo viešas interesas:





Deja, apie šį prokuratūros nutrauktą tyrimą ir jo rezultatus nei Vilniaus savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt, nei Remigijaus Šimašiaus feisbuke informacijos nerasite.

Daug melo ir netiesos buvo pasakyta apie „Air Lituanica“ projektą per daugiau nei 5 metus, buvo klaidinami vilniečiai per rinkimus, o žala Lietuvai ir Vilniui pagal VšĮ „Investuok Lietuva“ atliktą analizę viršija šimtus milijonų eurų. Vien šiuo metu Lietuvos vyriausybė ir Vilniaus miesto savivaldybė už vieną skrydį į Londono Sičio oro uostą per metus skiria 3,7 mln. eurų subsidijų.

Priminsiu, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dar 2014 m. lapkričio mėnesį, kai į Generalinę prokuratūrą kreipėsi tuometinis Seimo narys R. Šimašius, kartu besiruošiantis rinkimams į mero postą. Prie šio kreipimosi atskiruoju skundu prisijungė konservatoriai Valdas Benkunskas ir Gediminas Švilpa. Skundą dar kartą R. Šimašius papildė jau tapęs meru 2015 m. liepos mėnesį, kaltindamas ir dėl galimo neteisėto savivaldybės lėšų panaudojimo. ,

Kaip matosi iš tyrimo medžiagos, teisėsaugos tarnybos dirbo rimtai – visą šį laikotarpį buvo vertinami ne tik finansiniai dokumentai ir verslo planai, bet buvo pasiklausomi visų projekte dalyvavusių asmenų telefoniniai pokalbiai, buvo vykdomos kriminalinės žvalgybos operacijos, t. y. fizinis daugelio asmenų sekimas. Todėl Generalinės prokuratūros nutarimo išvada po tokių kančių ypač svarbi ir maloni projekto dalyviams:





Pagaliau Lietuvoje ir kūrėjai gali tikėtis objektyvaus tyrimo bei teisingumo, nors teko ilgai ir kantriai laukti. Teisingumas ankščiau ar vėliau nugali, svarbu iškentėti ir jo sulaukti.

Tik norėtųsi, kad teisingumo sulauktų ir griovėjai, nes, kaip tyrėjai konstatavo, žala atsirado ne dėl UAB „Air Lituanica“ veiklos, o dėl pagrindinio akcininko, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės, sprendimo. Taigi, visos žalos ir nuostoliai atsirado dėl Vilniaus akcininko sprendimo nevykdyti patvirtinto įmonės „Lufthansa Consulting“ parengto verslo plano iki 2020 metų.





Tenka vėl priminti, kad Vilniaus taryba, kaip akcininkas, jokio sprendimo nepriėmė, o sprendimą nutraukti „Air Lituanica“ veiklą priėmė meras R. Šimašius ir jo viešųjų ryšių komanda. Tai patvirtina mero ir jo komandos į viešumą patekęs susirašinėjimas, apie kurį rašė spauda:





Po šių Generalinės prokuratūros ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 balandžio

mėnesio sprendimų atsiranda teisinis pagrindas išsireikalauti nuostolius iš tų, kurie priėmė tokius sprendimus, t. y. mero R. Šimašiaus ir kitų asmenų, kuriems bus permesta atsakomybė. Tikiuosi UAB „Vilniaus Šilumos tinklai“ valdyba ir vadovai pareikalaus žalos atlyginimo iš tų, kurie ir yra kalti, ne pagal viešųjų ryšių pranešimus, o pagal GP tyrimo išvadas.

Jai ne griovėjai, tai „Air Lituanica“ 2019 metais būtų turėjusi 6 orlaivius, kurie tiesiogiai būtų skridę į 15 Europos miestų ir pervežę daugiau nei 800 000 keleivių Bazinis oro vežėjas būtų didinęs sostinės patrauklumą ir konkurencingumą, o tai – naujos investicijos ir gerai apmokamos darbo vietos. Ir vertinant nuo 2015 metų sumažėjusias degalų kainas jau 2019 metais „Air Lituanica“ būtų pelninga įmonė.

Geriau išliksiu istorijoje Vilniaus meru, kuris kėlė lėktuvus į dangų, o ne meru, kuris juos nuleido ant žemės tik dėl politinės konkurencijos ir viešųjų ryšių…