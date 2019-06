Rimvydas Valatka. Alternatyvi medicina + alternatyvus mokslas = alternatyvus Seimas?

Prieš metus žemės ūkio ministras surengė viešą lietaus šaukimo ritualą. Taip Dievas pas mus oficialiai tapo alternatyva irigacijai. Alternatyva Dievui Seimas vos nepaskelbė iš kryžiuočių ir kalavijuočių kronikų surankiotų prūsiškų ir lietuviškų prietarų rinkinio vardu Romuva. Užtat Seimas pritarė sveikatinimo strategijai, kurios topas bus alternatyvi medicina.

Apie alternatyvios medicinos ir sveikatos paso įteisinimą tautą informavo Seimo valstietis, jis ir tautinio užpakalio šaldymo ant ledo lyties daktaras Kepenis.

Žodis alternatyva kilo iš prancūziško alternative. Tas savo ruožtu kilo iš lotyniško alternare. Kas lietuviškai reiškia kaitaliotis ir yra lygu kiekvienai viena kitą pašalinančių galimybių. Taip pat būtinumą pasirinkti vieną iš kitas kitą pašalinančių galimybių.

Kaip aiškina tarptautinių žodžių žodynai, logikoje tai yra santykis, kurį nustato disjunktyvinis sprendimas. O disjunktyvinis sprendimas yra toks sprendimas, kaip antai „A yra arba B, arba C, arba D. Pvz., kampai būna arba statūs, arba smailūs, arba buki.“

Tie patys tarptautinių žodžių žodynai aiškina, kad medicina yra mokslo žinių sistema ir praktinė veikla, skirta žmogaus sveikatos išsaugojimui, apsisaugojimui nuo ligų ir jų gydymui.

Kitaip sakant, medicina yra mokslas. Bet jei medicinai kaip mokslui bus Seimo įstatymu įtvirtinta alternatyva, kas tuomet liks iš medicinos ir viso mokslo, nekalbant jau apie ligų gydymą?

Nemokslas bus mokslas. Nemedicina taps medicina. Alchemija oficialiai taps tokia pat svarbi kaip chemija. Astrologija galės pagaliau užimti astronomijos vietą. Šarlatanas ir šundaktaris įstatymo vardu bus prilyginti daktarams.

Todėl kitas išrinktasis Prezidentas, nebijodamas STT, žiniasklaidos ar užsienyje dirbančių lietuvių daktarų, rašančių Nausėdai graudžius laiškus, kritikos, galės vietoj interesus painiojančių daktarų rinktis kokį šundaktarį, kurio vienintelis interesas tėra šarlatanystė.

Kur pažvelgsi, ten viena kitą pašalinančios galimybės ima viršų.

Policininkai, iškviesti dėl triukšmo į „Perono“ ar „Platformos“ renginį, vietoj triukšmo matavimo decibelais, kaip alternatyvą siūlo su iškvietusiuoju susitarti finansiškai ir, – matyt, kad alternatyvos su decibelais jiems daugiau niekas nekaišiotų po nosim – dar ir spec. kuopą, kuri kaip alternatyvą muzikai čia pat surasianti „baltų“ miltelių. STT vadas siūlo išrinktajam Prezidentui kito asmeninio daktaro alternatyvą ir t.t.

Agronomas vadovauja Seimo Kultūros komitetui, teologijos daktarė – Teisės ir teisėtvarkos. Minedo draugelis vadovauja sveikatos apsaugai, lietaus šaukimo apeigų diakonas su politologo diplomu – žemės ūkiui, kelių policininkas – Vyriausybei. O visa tai – turbūt, kad būtų juokingiau – pavadinama profesionalų valdžia. Kuri esanti puiki alternatyva politinei.

R.Valatka Nuo praėjusios savaitės amžinatilsis „Lehman Brothers“ ir jo gudragalviai vadybininkai kiekvienam, kuris, neduokdie, išdrįs juos dar kartą apkaltinti sukėlus pasaulinę finansų krizę, gali drėbti atgal alternatyvą – novatorišką savo dvasia ir išvadomis mūsų Seimo tyrimą. Kurį išvairavo bankrutavusioje kredito unijoje alternatyvios patirties įgijęs valstietis.

Alternatyvos partijoms paieška, pradėta Prezidentės Grybauskaitės, taip nukomitetino politiką, kad Seimo dauguma po ilgų ir vaisingų derybų dėl valdančiosios koalicijos išplėtimo ir politinės Vyriausybės formavimo galiausiai priėjo prie mažumos Vyriausybės liepto galo. Kur kiekvienas ministras bus atskiras rinkimų komitetas.

Iki šiol visas pasaulis buvo šventai įsitikinęs, kad 2007-2011 m. pasaulinę finansų krizę sukėlė didelės rizikos paskolų masinis dalijimas JAV. Iš kur krizė, 2008-ųjų m. rugsėjo 15-ąją, žlugus „Lehman Brothers“ bankui, peraugo į tarptautinę bankų krizę. Kuri atsirito ir iki Lietuvos.

Kaip prisikasdamas iki gelmių gelmės nustatė Jakeliūnas, pasaulinę finansų krizę sukėlė ne JAV bomžams be saiko dalytos paskolos ir ne kažkokio „Lehman Brothers“ griūtis, o bankroto išvengę Švedijos bankai, kurių neprižiūrėjo Lietuvos bankas: „Aš savo misiją matau kaip pabaigtą. Siūlau iš esmės pritarti išvadoms. Su rekomendacijomis dar galima kažką daryti vėliau. Tačiau išvados aiškios, Švedijos bankai sukėlė krizę, o Lietuvos bankas jų neprižiūrėjo.“

Tokia alternatyva finansams kaip mokslui apie pinigų judėjimą. Ir tam, kad dėl krizės kaltas Kubyyylius.

Darom, ką galim. Ypač, kai matom alternatyvą – triskart didesnę europarlamentaro algą, kurią alternatyvią pasaulinės finansų krizės priežastį lietuviams piršęs Jakeliūnas dabar ims vietoj mizeriškos seiminės algelės.

Money, money, money / Must be funny… ABBA dainelę apie pinigus paskui naująjį pasaulio finansų guru traukia Lietuvos Statistikos departamentas.

LSD praėjusią savaitę išsiuntinėjo 6 000 popierinių laiškų krašto piliečiams. Juose laikinasis LSD generalinis direktorius Rimša maloniai prašo internetu arba kaip alternatyvą į namus pasikvietus LSD klausėją-kvotėją atsakyti į kelis klausimus apie surengtas šeimos turistines iškylas, jų pobūdį, tikslus, transporto priemones ir, žinoma, patirtas išlaidas.

R.Valatka Tai kodėl, – galite netyčia patys sau pakenkdami prasižioti – Seimo valstiečiai ir su jais susidėję LSDDP bebrai beigi liberalas Glaveckas, darniai prisiėmę teisėjų funkcijas, apgynė nuo baudžiamojo persekiojimo tokiu bjauriu nedarnumu, kaip dokumentų klastojimas ir sukčiavimas, kaltinamą Gražulį?

Kaip maloniai informavo anoniminiai LSD „viešieji ryšiai“, mūsų, kaip mokesčių mokėtojų išlaidos atliekant šį kuklų tyrimą sieks tik menkus 291,4 tūkst. eurų. O kaip dėl alternatyvos kreiptis į „Vilmorus“, „Baltijos tyrimus“ ar „Spinter“? Kurie tą patį darbą, tik greičiau atliktų už kokius 20 tūkstančių?

LSD jums pateiks tūkstantį ir vieną priežastį, kodėl šita alternatyva netinka iš biudžeto semiančiai įstaigai.

Pvz., improvizuota apklausiamųjų krašto piliečių apklausa atskleidė, kad taip mažinamas bedarbių skaičius. Viena LSD kvotėja-klausėja per dieną apklausia vieną krašto pilietį. O dar LSD labai stengiasi, kad apklausiami krašto piliečiai būtų geros nuotaikos. Tarkim, nepritrūktų pavyzdžių, kuriuos aptardami galėtų mirti iš juoko.

Antai vienas pilietis sakėsi gavęs LSD laišką dėl apklausos apie buto nuomojimą. Jam dėl to buvo labai juokinga, nes jis pats buto nei nuomoja, nei nuomojasi. Kadangi jam buvo labai smagu, jis paskambino į LSD, prašydamas, kad vietoj jo trukdytų ką nors kitą. Tačiau LSD tvirtai laikėsi savo linijos, todėl pilietis gavo dar vieną progą pažvengti, kai LSD jam atsiuntė pakartotinį laišką su paraginimu vis dėlto atsakyti į klausimus apie butą, kurio jis nei nuomoja, nei nuomojasi.

Panašu, kad antrasis laiškas buvo akivaizdi LSD siūloma alternatyva. Klausite, kam? O biesas žino. Bet juk negali sakyt, kad ta alternatyva nejuokinga.

O jei mokesčių mokėtojas turi iš ko smagiai pasijuokti, vadinasi, gyvenimas valstybėje pamažu tampa darniu. Taip, kaip prieš Seimo rinkimus žadėjo Karbauskio ir Skvernelio tandemo rinkimų programa.

Prisimenat? Darnus žmogus. Žmogaus ir gamtos darna. Darnus švietimas ir kultūra. Darni ekonomika ir finansai. Darnus valstybės valdymas ir kaip to pasekmė – nepakantumas korupcijai ir dokumentų klastotojams.

Tai kodėl, – galite netyčia patys sau pakenkdami prasižioti – Seimo valstiečiai ir prie jų prisišlieję LSDDP bebrai beigi liberalas Glaveckas, darniai prisiėmę teisėjų funkcijas, apgynė nuo baudžiamojo persekiojimo tokiu bjauriu nedarnumu, kaip dokumentų klastojimas ir sukčiavimas, kaltinamą Gražulį?

Dėl to paties. Dėl alternatyvos. Aiškiai disjunktyvinis sprendimas. Karbauskis per trejus metus taip įprato kaitaliotis ir kaitalioti savo politinę mintį, kad be alternatyvos čia būtų stačiai negražu.

Alternatyvi medicina + alternatyvus mokslas + Skardžius, Bastys ir Gražulis, išsukti nuo teisingumo, = alternatyvus Seimas? Darna bus.