Valdas Benkunskas. Greitos ir pigios skyrybos su daiktais

Nors jums gal ir atrodo kitaip, iš tikrųjų jūsų seneliai kaime nėra sužavėti, kad bent kartą per mėnesį jiems atvežate nereikalingų savo daiktų. Pradžioje jie džiaugėsi senu jūsų televizoriumi, duonos skrudintuvu ar pakabinamu krištoliniu šviestuvu, bet dabar jau nebenori dirbti sandėlininkais.

Jei pirma jums kylanti mintis, žiūrint į seną minkštų baldų komplektą „Zunda“, yra „į kaimą“, tai nėra normalu. Ne tik todėl, kad apsikraunate nereikalingais daiktais, bet ir dėl to, kad yra žmonių, kuriems jūsų senienos yra didelis turtas. Tačiau vietoje to, kad daiktus padovanotumėte tokiems žmonėms, jūs juos be reikalo kaupiate.

Vilniuje startavo unikali iniciatyva, kurios dėka emocinės skyrybos su veikiančiais ir tvarkingais, bet nebereikalingais daiktais bus lengvos ir net malonios. „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro“ stambiagabaričių atliekų aikštelėje įkurta daiktų dalinimosi stotelė DĖK‘ui yra kol kas vienintelė visoje Lietuvoje erdvė palikti seniai nebenaudojamus, nusibodusius daiktus ar baldus, kuriuos vėliau nemokamai galės pasiimti kiti vilniečiai.

Tiesą sakant, daiktų atsikratymas juo nuvežant į kaimą pas močiutę ar nutrenkimas rūsio sandėliuke nėra patys blogiausi variantai. Turime seną ir labai blogą įprotį išmesti savo senienas prie mišrių atliekų konteinerio, o visai neatsakingų žmonių atveju – nutrenkti viską kokioje pamiškėje. Todėl, kai sužinojau, kad Vilniuje daromas toks projektas, nusistebėjau, kodėl to niekas nedarė anksčiau. Šioje stotelėje mes užtikrinsime tvaresnį daiktų naudojimą, o daiktai čia ras antrą gyvenimą.

Kitas svarbus aspektas – ekologija. Toks dalinimasis daiktais prisideda prie žiedinės ekonomikos skatinimo. Užtikrindami darnų išteklių naudojimą, mažindami atliekas, mes kuriame teigiamą vertę tiek Lietuvos ekonomikai, tiek mus supančiai aplinkai. Turime atsisakyti „imk-gamink-išmesk“ principų ir juos pakeisti „dalinkis-perdirbk-tausok“. Žinoma, Lietuvai dar labai toli iki „zero waste“ (siekis, kad atliekų kiekis taptų nuliniu) filosofijos įgyvendinimo, tačiau tai svarbus žingsnis švaresnės aplinkos link.

Juo atidaryti pirmąją DĖK‘ui daiktų stotelę, pirma mintis buvo ne ką pasakyti atidarymo metu, bet kaip galiu prisidėti pats. Į dalinimosi daiktais punktą atvežiau du fotelius. Šiandien apsilankiau internetinėje projekto svetainėje ir jau mačiau, kad jie rezervuoti. Gali būti, kad juos atrado sunkiai besiverčianti šeima.

Pagavau save galvojantį, ką dar ten galėčiau nuvežti. Jei toks jausmas apima visus, nuvežusius savo pirmąjį daiktą, galbūt keitimasis daiktais turi potencialo tapti nauju įpročiu? Juolab kad tai tik pirmoji stotelė iš planuojamų 11 visame Vilniuje. Taigi, stotelių skaičius augs. Kartu su juo norėtųsi ir kokybiškų, bet nereikalingų daiktų stotelėse skaičiaus augimo. Na ir, žinoma, kitų miestų šio pavyzdžio kopijavimo. Ateityje, tikiu, bus galima ne tik plėsti stotelių tinklą, bet ir pritaikyti įvairius modernius sprendimus.

Rekomenduoju apsilankyti. Mačiau žavų retro stiliaus patefoną ir gerą bokso kriaušę. O jei važiuosite, būtinai pasiimkite kažką seno, bet veikiančio ir naudingo iš savo nereikalingų rakandų kolekcijos.