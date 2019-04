Lauras Bielinis. Pavojingas Skvernelio politinės karjeros etapas

Saulius Skvernelis per keletą metų mums pademonstravo, kaip galima keliais ėjimais „pakliūti į damkes“, kalbant kiemo šaškininkų žargonu. T. y. iš eilinio VRM komisaro, per ministro poziciją į premjerinę kėdę. Tai įspūdingas ir savaip žavintis karjeros šuolis. Šiandien S. Skvernelis kandidatuoja į LR prezidentus ir mes regime, kaip jam dramatiškai sudėtinga ir, matyt, neįmanoma pasivyti lyderių: Gitano Nausėdos bei Ingridos Šimonytės.

Tačiau pažvelkime atidžiau į susiklosčiusią situaciją, pamatykime jos pirmines priežastis, ateinančias visų pirma iš partinių, politinių santykių.

S. Skvernelio politinę sėkmę, nulėmė visai ne kruopštus partinis, politinis darbas, bet sėkmingai pateikti visuomenei keli įspūdingi veiksmai, kur kliuvo ir buvusiai Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei ir Prezidentei. Praktiškai tai buvo gerai sudėliotos viešųjų ryšių akcijos, dėl kurių jo populiarumas kilo neįtikėtinai greitai.

Dabartinį savo premjerinį statusą S. Skvernelis jau gavo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos dėka. Suprask, S. Skvernelis turi gerą įvaizdį, kuris padėjo partijai iškovoti daugiau balsų ir todėl jam duotas premjero postas – aukštas ir nutolintas nuo Seimo bei frakcijinių santykių. Seime jis tik trukdys, o būdamas premjeru privalės vykdyti valdančiųjų politiką. Bet svarbiausia, vis sklindančios iš užkulisių kalbos apie S. Skvernelio ir Ramūno Karbauskio charakterių skirtumus, ambicijų įtampas bei skirtingus interesus stato jį į tarsi atskirto nuo Seimo valdančiųjų veiklos pozicijas.

Matyt, ir pats S. Skvernelis nesiekia tapti partiniu ir dar labiau įsivelti į rungtį su partijos pirmininku. Jam, ko gero, partinė veikla tiesiog nėra įdomi, ir labai galimas dalykas, kad ir „seiminis“ darbas pakankamai nuobodus.

Pats premjeras dažnai demonstruoja savo nepriklausymą partijai, savarankiškumą ir atskirą nuo valdančiųjų nuomonę bei savo interesų prioritetus. Valstiečiams tai nėra naudinga, o partijos vadui, matyt, iš esmės nepriimtina. Todėl daugeliu atvejų mes regime, kaip partinė ir valdančiąją daugumą palaikanti visuomenės pozicija nėra tapatinama su Vyriausybės pozicija.

Tą ne kartą yra pareiškusi Agnė Širinskienė , o gindamas S. Skvernelį, panašias mintis yra kėlęs Vytautas Bakas. Taigi, manau, kad valstiečiams S. Skvernelis yra priimtinas tik kaip viešųjų ryšių akcentas, bet ne kaip premjeras ir tuo labiau ne kaip prezidentas.

R. Karbauskis ne kartą yra pasisakęs, kad jiems būtų naudinga turėti prezidentą iš jų gretų, tačiau suprantama, kad visų pirma jiems reikalingas paklusnus ir prognozuojamas prezidentas, o ne savarankiškas ir aikštingas. Todėl viešumoje teigdami apie S. Skvernelio palaikymą valstiečiai neskuba jam padėti.



Štai rinkiminio maratono pradžioje, S. Skverneliui paskelbus apie savo kandidatavimą, regis, surinkti parašus už save turėjo greitai, nes, mobilizavus jį iškėlusią partiją, tai padaryti ypač lengva. Pavyzdys konkurentai: konservatorių kandidatei I. Šimonytei partija parašų surinkimą įgyvendino vos per parą, G. Nausėda intensyviai keliavo per visą Lietuvą ir kūrė palaikymo grupes, ir paskelbus parašų rinkimą, surinko parašus per porą dienų. O S. Skvernelis buvo paliktas vienas.

Manau, kad jam buvo pasiųstas signalas – pripažink valstiečių viršenybę, paklusk R. Karbauskiui ir bus parašai. Na, neaišku, ar S. Skvernelis nusileido, ar supratę, kad kitą savo kandidatą skelbti jau buvo vėlu, valstiečiai pagaliau pagelbėjo su parašais. Bet rinkiminėje kampanijoje partija lieka neutrali, ypač lyginant, kaip energingai, kartais net agresyviai, savo kandidatei dirba konservatorių partija. V. Bakas bene vienintelis politikas, kuris atvirai ir aktyviai bendradarbiauja su premjeru-kandidatu, kiti stovi nuošalėje ir stebi įvykius.

O dabartinė kritinė premjero-kandidato situacija R. Karbauskio partijai paranki: S. Skvernelis kritikuojamas ir jo reitingas neauga, vadinasi, šansas pereiti į antrą rinkimų turą silpnas. Tai paranku R. Karbauskiui, nes premjero pralaimėjimas rinkimuose nieko nereikš partijai ir labai daug reikš pačiam S. Skverneliui.

Tai suponuoja, kad valstiečiams, R. Karbauskiui atsiranda galimybė sumenkinti S. Skvernelio reikšmingumą valstiečių gretose, mat pralaimėjus, S. Skvernelio įtakos valstiečių žaliųjų gretose ir jo palaikymo galimybės sumažės. Atsiras šansas teikti kitą kandidatą į premjerus, o realus politinis konkurentas R. Karbauskio partijoje neteks „karūnos“.



Kito premjero kandidatūra ieškoma nuolat, apie kitos kandidatūros galimybes jau seniai samprotaujama ir viešumoje. Taigi naujas prezidentas galės ir neteikti S. Skvernelio kandidatūros į premjerus. Teks tuomet S. Skverneliui pabūti paprastu Seimo nariu, kurio nuomonė ir įtakos galimybės R. Karbauskiui jau nebus pernelyg trukdančios.

S. Skverneliui žūtbūtinai reikalinga planuoti garbingo atsitraukimo strategiją, bet jos nėra. Pasitraukimas iš lemtingos rinkiminės kovos jam sukurtų rimto ir atsargaus politiko įvaizdį, bet jis, matyt, net nesusimąsto apie tai, tuo dar labiau pabrėždamas savo politinio naivumo ir visko, ką pasiekė, praradimo logiką.

Apibendrinant teigčiau, kad paskutinis šuolis į dar aukštesnę poziciją Lietuvos politikoje S. Skverneliui yra politiškai pavojingas. Jo nenori oponentai, jis nepageidaujamas pas valstiečius. Ir labai tikėtina, kad šie rinkimai jam yra kaip gudriai suręsta kombinacija šaškių žaidime, kuomet „dama“ kirsdama kelias šaškes priversta galų gale užimti kertamą vietą ir būti nukirsta pati.