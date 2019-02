Dainius Kreivys. Išsipildęs Vilnius

20 savo gyvenimo metų praleidau versle, 10 metų esu politikoje. Dirbdamas versle išmokau esminio dalyko – imti ir padaryti darbus, vizijas paversti darbais. Per 10 metų praleistų politikoje buvau 2 kartus Vilniuje išrinktas į Seimą. Jeigu verslas mane išmokė imti ir padaryti reikalingus darbus, tai politikoje išmokau surasti sutarimą, vyraujant skirtingoms nuomonėms ypač sunkiais klausimais.

Per dvejus su puse metų dirbant ūkio ministru, krizės sąlygomis teko nuveikti tikrai nemažai: kartu su komanda į Lietuvą atvedėme „Barclays“, „Western Union“, IBM, pradėjome derybas su „Danske“ banku, įkūrėme „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“ – agentūras, kurios toliau dirba esminį darbą, siekdamos Lietuvą paversti inovatyvios ir produktyvios ekonomikos šalimi.

Šalia šių darbų, su ministerijos komanda įvykdėme valstybės valdomų įmonių reformą – pertvarką, pridėjusią prie esminio lūžio Lietuvos viešąjį sektorių paverčiant efektyviu ir vakarietišku.

Šiandien Vilniuje matome nemažai problemų: kamščiai, trūksta sporto infrastruktūros, mokyklų ir darželių, žiemą sostinėje prastai valomi šaligatviai. Tačiau visų šių problemų šaknis yra viena – tai prastas miesto valdymas bei vadyba. Mieste trūksta ūkiškumo – šiandien sostinė neturi šeimininko.

Per visą rinkimų kampaniją susitikau ir kalbėjausi su daugybe vilniečių, taip pat pristatėme išsamiai parengtą mūsų rinkimų programą.

Man išsipildęs Vilnius, tai toks miestas, kuriame gera gyventi ne tik miesto centre, bet ir kiekviename mikrorajone. Tai toks miestas, kuriame 15 min. atstumu nuo namų yra gera mokykla, darželis, parkas, sporto infrastruktūra.

Patogaus judėjimo mieste trūkumas vis dar yra esminė vilniečių išskiriama sostinės problema. Piko valandomis šiandien greitajame autobuse spaudžiasi 7 žmonės viename kvadratiniame metre. Per metus eilinis vilnietis net 7 paras praleidžia automobilyje, kamščiuose.

Siūlome 3 priemones, kurios leis sumažinti kamščius 50 proc. Visų pirma, tai išmani eismo valdymo sistema, grįsta dirbtiniu intelektu. Antra, tai 3 nauji tuneliai bei 4 nauji viadukai ties intensyviausiomis Vilniaus gatvių sankirtomis. Trečia, Vilniui reikia naujos didelio pajėgumo transporto priemonės (be kurios neišsiverčia nė viena Europos sostinė), dėl kurios įdiegimo Vilniuje spręstų vilniečiai pirmajame sostinės referendume.

Išsipildęs miestas – tai sveikas miestas, kuriame oro tarša yra matuojama ir kontroliuojama, kuriame kiekviename mikrorajone gali rasti visą reikalingą sporto infrastruktūrą – futbolo aikštę, baseiną ar universalų sporto kompleksą.

Vietoje 100 mln. eurų mums visiems kainuosiančio vieno nacionalinio stadiono pastatysime 4 UEFA žvaigždutes atitinkantį stadioną, tik kitoje, Vilniui patogesnėje vietoje, o be jo sostinėje įrengsime 50 įvairių sporto objektų, išskaidytų visame Vilniuje. Mums visiems puikiai žinoma Islandija, šalyje sutvarkiusi sporto infrastruktūrą, pasiekė įspūdingų rezultatų: dalyvauja pasaulio ir Europos futbolo čempionatuose, reikšmingai sumažino išlaidas sveikatos apsaugai, o žalingų įpročių vartojimo skaičiai susitraukė dramatiškai.

Sveikas miestas neįsivaizduojamas be puikių gydymo įstaigų. Miestui priklauso 8 poliklinikos. Mano tikslas, kad vilniečiai galėtų džiaugtis diagnoze ir gydymu per vieną dieną. Ir tai jokia utopija. Tuo giriasi privačios gydymo įstaigos, nes per vieną dieną, tiksliau kalbant, per 15 minučių (kraujo ir šlapimo tyrimais) galima nustatyti 80 proc. ligos atvejų.

Galų gale, išsipildęs Vilnius – tai išmanus ir ambicingas miestas. Strateginių infrastruktūros projektų vykdymui Vilniuje trūksta lėšų. Sostinė šiandien turi kurti Vilniaus investicinį fondą. Tokius fondus valdo didžioji dalis Vakarų Europos sostinių, tokio fondo pagalba Lenkija prieš dešimtmetį kardinaliai sutvarkė savo kelių būklę. Tai būtų fondas, kurio pagrindu būtų pritraukiamos tarptautinių finansinių institucijų lėšos, o iš jų finansuojama infrastruktūros plėtra ir jos tvarkymas. Pagal mūsų atliktus išsamius skaičiavimus, toks fondas per 4 metus galėtų pritraukti per 1 mlrd. Eur lėšų – šis fondas būtų esminis strateginio proveržio Vilniuje įrankis.

Toks man yra išsipildęs Vilnius. Tai tik dalis darbų, kuriuos su komanda esame nusimatę padaryti.

Politika man pirmiausia yra tarnystė – mūsų valstybei, mūsų miestui, jo žmonėms. Savo darbą dėl tokio Vilniaus aš norėčiau jums pasiūlyti.