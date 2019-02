Kęstutis Masiulis. Gal kam 5–7 tūkst. eurų valstybinės algos?

Meilės dieną, vasario 14-ąją, Seimas buvo susirinkęs į neeilinę sesiją ir sprendė „neeilinius“ klausimus, kaip Atmintinų dienų sąrašo pailginimas dar viena nereikšminga diena... Visgi toje šūsnyje smulkmeniškų projektėlių vienas klausimas buvo ypač „neeilinis“ ir spinduliavo meilę vienai naujai steigiamai valstybinei institucijai.

„Valstiečiai“ sumanė rekordinio dydžio algas valstybės tarnyboje. Tokių dar neregėta. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas per mėnesį galės uždirbti 5 ar net 7 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos prezidentės atlyginimas, siekiantis 3,5 tūkst., atrodo labai kukliai.

Teisėsaugininkų ir energetikų lobizmas

„Valstiečiai“ jau antrus metus vykdo labai bjaurią praktiką su atlyginimais. Visai neseniai tą pastebėjo mokytojai, išėję streikuoti.

Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra susieti tarpusavyje per bendrus bazinius dydžius, todėl norint pakelti kažkam, būtina pakelti bazinius dydžius, o tada atlyginimai auga visam viešajam sektoriui. „Valstiečiai“ nenori kelti visiems, bet nori pamaloninti atskiras grupes. Taip į Seimą atkeliauja lobistinės pataisos, prašančios vieną ar kitą valstybės tarnautojų grupę išskirti, padaryti išimtį ir tik jiems pagerinti atlyginimus. Būtent taip tyliai Seime buvo palaiminti geresni policininkų, prokurorų, STT darbuotojų, teisėjų ir kitų grupių atlyginimai, kuriuos „valstiečiai“ išskyrė iš valstybėje veikiančios viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų sistemos ir pamalonino išskirtinėmis algomis.

Ne kartą kalbėjau prieš, kritikavau, kad būtina matyti visus darbuotojus, bet opozicijos balsas apie griaunamą sistemą į dangų neina, ypač kai liečiamos premjero mylimos jėgos struktūros.

Šįkart „valstiečiai“ pasižymėjo ypač dideliais užmojais, nes Seime buvo pritarta rekordinio dydžio atlyginimams, kurių turėtų pavydėti net aukščiausi teisėsaugininkai. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą buvo paprašyta išimti iš bendros valstybės tarnybos sistemos ir pirmininkui, jo pavaduotojui bei tarybos nariams nustatyti išskirtinius atlyginimus. Tarybos nariams kiek mažesnę, o pirmininkui nustatyti 4 šalies ūkio darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių algą.

Šiandienos sąlygomis tai būtų 4 x 935,7 = 3742,8 euro. Ir tai dar ne viskas. Dar pasiūlyta „truputį“ paskatinti už gerą darbą ir leisti skirti vienkartinį priedą nuo vienos iki dviejų pareiginių algų dydžio. Tai šiandien būtų nuo 3742,8 iki 7485,6 euro. Ir dar ne viskas. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą vieną kartą per kalendorinius metus skirti vienos pareiginės algos dydžio pinginę išmoką, taigi dar 3742,8 euro. Na, ir dar ne viskas. Už vienkartinės ypač svarbios užduoties atlikimą (ar kas abejoja, kad tokių bus kasmet?!) paskatinti dviejų pareiginių algų dydžio pinigine išmoka. Taigi dar 7485,6 euro. Taip iš priedų nesunkiai bus sukombinuojami keli papildomi atlyginimai.

Saliamoniškai sukonstruotas yra ir priedų tvirtinimas: įstatyme sudėliota, kad visus skatinimus tarybos pirmininkui priima taryba, o skatinimus tarybos nariams priima pirmininkas!

Valstybės griovimas

Kai Vyriausybės ir Seimo nariai gailiai kalba, kad mokytojų algoms trūksta pinigų, tai skamba nenuoširdžiai, išgirdus kokius atlygius ketinama skirti energetikams. „Valstiečiai“ sako, kad tokios algos ir išimtys būtinos, nes darbas labai atsakingas ir būtina rasti sąžiningus tarnautojus. Tai iš to išplaukia, kad prezidentės darbas neatsakingas? Jau nekalbant apie bet kurios profesijos žmones iš „apačių“, kurie per metus uždirbtų tiek, kiek ponai iš Energetikų tarybos per mėnesį.

Apie sąžiningumą išvis negali būti kalbos, nes tai nesusiję su atlyginimu. Valstybės tarnautojams keliami aukšti reikalavimai ir nėra mažesnių reikalavimų gaunant mažesnį atlygį. Pasirinkus darbą valstybei, negali būti tokio noro tapti milijonieriumi, nes valstybė niekada nebus tokia pelninga darbdavė kaip privatus verslas. Tą patį patvirtina ir kandidatai, kurie renkasi valstybės tarnautojo profesiją ne dėl jos pelningumo, bet dėl stabilumo, socialinių garantijų, sąžiningumo ir darbo Lietuvai prasmės.

„Valstiečių“ ciniškumas ir pataikavimas atskiroms grupėms ne tik darko bendrą valstybės algų sistemą, bet skatina nusivylimą pačia valstybe ir didina socialinę atskirtį. Toks elitinių viešojo sektoriaus institucijų su elitinėmis algomis kūrimas demaskuoja „valstiečių“ iš rinkiminių tribūnų skleidžiamą veidmainystę apie paprastą „apačių“ žmogų!