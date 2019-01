M. Ivaškevičius

Norėjau, kad skaitytojas jį pamatytų gyvą ir pamiltų kaip žmogų, o ne tik gerbtų kaip didvyrį. Ir po viso to jau man nekilo ranka ištrinti jo vardą ir vietoj to įrašyti kokį nors išgalvotą. Nekilo dar ir dėl to, kad prieš dvidešimt metų, kai šis romanas buvo pradėtas, didžioji Lietuvos gyventojų dalis apskritai nežinojo, kas yra Jonas Žemaitis, jau nekalbant apie kitus mūsų partizaninio karo vadus, o tuo labiau eilinius.