Šarūnas Liekis

Lietuvos viešasis sektorius yra neadekvačiai mažas ir yra toliau naikinamas. Skaičiuojama, kad jis sukuria vos daugiau nei 20 proc. BVP Lietuvoje. JAV jis sukuria daugiau nei 30 proc. BVP, Vokietijoje 40 proc, o Skandinavijos šalyse - per 50 proc. Somalio pavyzdys pateiktas ne be reikalo – šioje valstybėje gerus 15 metų nebuvo jokio valstybinio valdymo – nei mokesčių, biurokratų, sveikatos apsaugos, universitetų, nei valstybės kišimosi į rinką. Nepaisant to, tokios tikrai laisvos rinkos sąlygos nieko nesužavėjo ir į Somalį Lietuvos piliečiai neemigravo.