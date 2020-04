Karantinas į nežinomybę gramzdina ir universitetus: kokia bus naujoji atsiskaitymų tvarka

Dėl koronaviruso kontaktinis studijų procesas sustabdomas iki balandžio 13 d. Kas laukia šiemet baigiančiųjų studijas ir kaip keisis atsiskaitymų, baigiamųjų darbų terminai jei karantinas bus pratęstas? Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LUKR) vadovas, Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Eugenijus Valatka įsitikinęs, jog egzaminai bet kokiu atveju turi vykti, vienintelis klaustukas – koks laikas bus tam palankus, įvertinus epidemijos situaciją šalies mastu.

E. Valatkos manymu, brandos egzaminus galima būtų surengti, kad ir rugpjūčio pabaigoje. Atsižvelgiant į tai, mokslo metai universitetuose galėtų prasidėti spalio mėnesį. Viskas, anot jo, turi vykti įprastai, o klausimą – reikia ar nereikia egzaminų, turi keisti kitas – kada jie vyks. Egzaminai, KTU rektoriaus žodžiais tariant, privalo įvykti, tam reikia surasti tinkamas formas, aiškiai reglamentuoti tvarką. Visa tai turėtų paaiškėti artimiausiu metu – rengiamame Švietimo tarybos posėdyje, jau šį ketvirtadienį.

KTU studijų prorektorius Jonas Čeponis komentuodamas Delfi sakė, jog nors vis dar tikimasi, kad diplomų gynimus pavyks organizuoti universiteto patalpose, KTU ruošiasi ir kitokiam scenarijui – visų diplomų gynimui nuotoliniu būdu. Gynimų ilgesnis atidėjimas kol kas nėra svarstomas. „Dėl priėmimo datų į I-ąją pakopą sprendžia ŠMSM. Priėmime į II-ąją ir III-ąją pakopas universitetai turi didesnę laisvę, bet ypatingai II-osios pakopos atveju reikalingas visų universitetų susitarimas“, – sakė jis.

Vilniaus universiteto (VU) Studijų prorektorius Valdas Jaskūnas Delfi sakė, jog kol kas konkrečių sprendimų, nei dėl brandos egzaminų, nei dėl kokių nors konkrečių terminų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ( ŠMSM) nėra pateikusi. „Mes taip pat glaudžiai susiję su šiais procesais. Esame derybų stadijoje“, – sakė jis ir pridūrė, jog artimiausiu metu šie klausimai turėtų išsispręsti. V. Jaskūnas neatmetė galimybės, jog universitetuose nusistovėjusi tvarka dėl karantino kardinaliai keisis.

Siekiant tinkamai bei kuo efektyviau pratęsti ir užbaigti pavasario semestrą, VU Senate nuspręsta visas studijų veiklas universitete iki šio semestro pabaigos (birželio 30 d.) vykdyti nuotoliniu būdu.

VU biblioteka siūlo studijoms ir mokslui reikalingų el. išteklių ieškoti virtualioje bibliotekoje arba naršyti el. išteklių sąrašą pateikiamą studijuojančiųjų padalinio dalyko bibliotekininko puslapyje.

VU primena, kad norėdami skaityti viso teksto dokumentus namuose reikia naudotis VU VPN paslauga. Instrukcijas kaip įdiegti ir naudotis VU VPN rasite čia.

Padalinio bibliotekininkas studentus konsultuoja nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ programą arba el. paštu.

Sprendimai dar nepriimti

ŠMSM viceministras Valdemaras Razumas taip pat patikino, jog galutiniai sprendimai dar nėra priimti. Vyksta konsultacijos su universitetais ir kolegijomis, jų konferencijų vadovais.

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Komunikacijos skyriaus vadovė Giedrė Grimalauskienė teigė, taip pat laukiantys Vyriausybės sprendimų. Atsižvelgiant į universiteto pobūdį – planuojama, jog studentai užbaigs savo projektinius darbus laiku, o vasarą arba rudenį bus sudarytos galimybės juos realizuoti medžiagoje. Karantino laikotarpiu tai padaryti sudėtinga: pavyzdžiui, keramikos darbus reikia išdegti, tekstilės dizaino projektams realizuoti reikia staklių, mados dizaino studentams – siuvamųjų mašinų ir pan. Kol kas prieiga prie jų yra uždrausta.

Visgi, ar visas procesas nusikels vėlesniam laikui G. Grimalauskienė nesiėmė prognozuoti. „Viskas priklauso nuo to, kada baigsis karantinas, nuo atskiros studijų programos pobūdžio. Jei karantinas baigtųsi gegužės mėnesį, per mėnesį daugumos studijų programų studentai dar spėtų įgyvendinti meno ir dizaino projektus medžiagoje. Studentai aktyviai dirba nuotoliniu būdu: atlieka projektines užduotis, kuria modelius, eskizus“, – aiškino ji.

Neveikia VDA galerijos, bibliotekos ir valgykla, tačiau studentai dirba pagal patvirtintą studijų tvarkaraštį. Tarpinės peržiūros, konsultacijos, atsiskaitymai už užduotis, paskaitos, susirinkimai ir posėdžiai perkelti į virtualią aplinką ir vyksta pakankamai sklandžiai.

Pratęsus karantiną VDA Vilniaus fakulteto biblioteka suteikia galimybę pasiimti norimus leidinius balandžio 6 - 10 d., iš anksto susitarus telefonu.

Jeigu iki kovo 13 d. nebuvo užsisakyta jokių leidinių, galima tai padaryti tik elektroniniu laišku: parašant knygos autorių, pavadinimą, saugojimo vietą (skyrių). VDA biblioteka primena, kad biblioteka karantino laikotarpiu teikia reikalingų leidinių skenavimo paslaugas, nepažeidžiant LR Autorių ir gretutinių teisių įstatymo. Skenavimo ir knygų išdavimo paslaugų pirmenybė teikiama dėstytojams jų dėstomam dalykui ir paskutinių kursų studentams rašantiems baigiamąjį darbą.

Persiorientavo į nuotolinį darbą

Dauguma studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų operatyviai persiorientavo į nuotolinį darbą. Naujas bendravimo būdas VDA bendruomenei tapo ne tik iššūkiu, bet galimybe išbandyti kitus meninius formatus. „Šis išbandymas gali tapti naujų atradimų laiku, kai pasitelkus vaizduotę bus išbandytos nestandartinės išraiškos priemonės ir minties trajektorijos. Iš istorijos žinome, kad skaudūs išgyvenimai ir sunkios patirtys ne kartą yra suteikę stiprių kūrybinių impulsų“, – sakė VDA prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) vicerektorė akademiniams reikalams profesorė Regina Valutytė Delfi pasakojo, jog universitete karantino metu centralizuotai vyksta studijos nuotoliniu būdu, kadangi tam turi pilnai paruoštą ir veikiančią virtualią studijų aplinką „Moodle“ su įdiegtais specialiais papildomais įrankiais, taip pat nuo 2015 metų patvirtintą ir veikiančią nuotolinio egzaminavimo tvarką.

Pirmąją karantino savaitę nuotoliniu būdu kasdien universitete organizuoti vidutiniškai 157 užsiėmimai, iš viso per pirmąją karantino savaitę MRU vyko 900 paskaitų ir seminarų. MRU vienu metu nuotoliniu būdu gali vykti apie 50 užsiėmimų, o per dieną – iki 400.

„Nuo pirmosios karantino dienos intensyviai stebime, kaip dėstytojams ir studentams sekasi dirbti išimtinai nuotoliniu būdu. Praeitą savaitę daugiau nei 98 procentai užsiėmimų įvyko be trikdžių“, – pranešė ji.

Kasdien vyksta mokymai dėstytojams, konsultuojami studentai. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria tiek dėstytojai, tiek studentai, anot R. Valutytės, yra susijusios su kompiuterinės įrangos naudojimu. „Asmeninio kompiuterio turėjimas neišsprendžia visų problemų, dažnai neveikia mikrofonai, procesą trikdo interneto ryšio sutrikimai. Problemas sprendžiame realiu laiku individualiai konsultuojant visus, dalyvaujančius studijų procese“, – dalijosi užklupusiais rūpesčiais pašnekovė.

Šią savaitę MRU pradėjo egzaminuoti studentus per nuotolį, egzaminus planuojama vykdyti kaip įprasta, nekeičiant studijų kalendoriaus. „Suprantama, daugiausia diskusijų kyla dėl akademinės etikos standartų užtikrinimo egzamino metu. Tai sprendžiame taikydami įvairias žinių patikrinimo metodikas, taip pat viso egzaminavimo metu palaikydami audiovizualinį ryšį tarp egzaminuotojo ir studento“, – apie neįprastą egzaminų tvarką pasakojo R. Valutytė.

MRU biblioteka nepriima lankytojų, tačiau savo veiklos nesustabdė ir nuo pat karantino pradžios konsultacijas teikia nuotoliniu būdu. MRU turi prieigą prie daugiau kaip 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos mokslo duomenų bazių, kuriomis studentai gali naudotis. Dėl paieškos duomenų bazėse ar dėl kitos mokslinės informacijos studentai gali kreiptis ir į teminius bibibliotekininkus, kurie suteikia visa reikalingą informaciją ir pagalbą.

Egzaminai persikels į virtualią erdvę

Elektroninio nuotolinio egzaminavimo tvarka, anot pašnekovės, universitete yra griežtai sureguliuota, šioje situacijoje didžiausias iššūkis buvo sutelkti ir apmokyti papildomą personalą, kuris padėtų vykdyti egzaminus. „Baigiamųjų darbų gynimai suplanuoti gegužės pabaigoje, jeigu prireiks, juos taip pat vykdysime nuotoliniu būdu. Dirbant su užsienio studentais, o ypač vykdant jungtines studijų programas, tai nėra neįprasta, taigi dalis dėstytojų jau dabar tam yra puikiai pasiruošę ir gali pasidalinti patirtimi“, – sakė vicerektorė.

Iššūkių, anot pašnekovės, netrūks – ypač didėjant gyventojų sergamumui. Ji vylėsi, kad ši patirtis švietimo sektoriui, o ypač universitetiniam, padės išsivaduoti iš sustabarėjusių studijų organizavimo procesų, ir tikrosios elektroninės studijos šalyje virs realybe.

Europos Sąjungos (ES) šalys griežtina priemones, skirtas įveikti koronaviruso protrūkį, ir viena po kitos ėmė stabdyti veiklas švietimo įstaigose, pradėjo kurti nuotolinio mokymo modelius. Paskutinė šalis, kuri pradėjo taikyti griežtas priemones – Švedija, kur universitetai, kolegijos, profesinės ir vidurinės mokyklos užsidarė tik kovo 18-ąją.

Visoje Europoje aptariamos ir mokymosi nuotoliniu būdu galimybės. Virtualių mokymosi instrumentų ir platformų pritaikymas ir apimčių didinimas kelia iššūkį, tačiau ir skatina bendradarbiauti šalis dalinantis patirtimi, atverti savo nuotolinio mokymo išteklius kitoms valstybės narėms.

ŠMSM ministras Algirdas Monkevičius viename paskutinių savo pasisakymų pabrėžė, jog eksperimentuoti sveikata neverta – todėl Lietuvai, kaip ir kitoms ES šalims teks priimti panašius iššūkius. „Iššūkis taip pat yra ir galimybė“, – sakė jis.