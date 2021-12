Naujųjų sutiktuvės Vilniuje: fejerverkų nėra, bet tai šventinės nuotaikos negadina

Ilgametės Naujųjų metų sutikimo tradicijos kinta visame pasaulyje. Vilniuje jau antrus metus vidurnaktį dangaus nenušvies fejerverkai. Praėjusiais metais tokį sprendimą padiktavo pandemija, o šiais metais Vilnius prisideda prie visame pasaulyje plintančios idėjos taip apsaugoti gyvūnus nuo streso ir gamtą nuo taršos. Visgi atsisakius koncerto nuspręsta padovanoti kitokį renginį, – instaliacijos įkvėps gyvybės Vilniaus arkikatedros varpinei, tad senamiestis nebus tamsus ir niūrus.

Pandeminė situacija žmonėms noro linksmintis mieste neatima, o kavinės ir barai šventinę naktį kviečia sutikti neįprastai – su degustacijomis, muzika ir kitomis įdomybėmis.

Švęsti nusiteikę žmonės turėtų nepamiršti gerų manierų, o Vilniaus apskr. policijos pareigūnai prižiūrėti tvarkos subūrė kur kas didesnes nei kasdien pajėgas.

„Vilniaus mieste Naujųjų metų naktį dirba sustiprintos policijos pajėgos, tam, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka ir sostinės gyventojų ir svečių saugumas. Policijos pareigūnai aktyviai prižiūri viešąją tvarką, vykdo sustiprintas žmonių ir eismo saugumą užtikrinančias prevencines ir kontrolės priemones“, – sako Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.

Dėl naujosios omikron atmainos Vilniaus savivaldybė nusprendė neskatinti žmonių sambūrių, tad laukiantys vidurnakčio fejerverkų turės nusivilti, – šiais metais jie vėl nenušvies sostinės dangaus. Anot savivaldybės atstovų, fejerverkų atsisakyta ir dėl kilnaus tikslo – Vilnius prisijungė prie pasaulio miestų, atsisakiusių naujamečių fejerverkų dėl gyvūnams daromos žalos bei gamtos taršos.

Fejerverkus nuspręsta pakeisti šventine vaizdo projekcija – ant Vilniaus arkikatedros varpinės instaliacija kvies į kelionę laiku.

„Moderni instaliacija, jau trečioji per pastaruosius kelerius metus, – tvari ir šiuolaikiška fejerverkų alternatyva, o ir demonstruojama ji kur kas ilgiau – projekcija praeiviai galės grožėtis nuo gruodžio 31 d., 18.00 val., iki sausio 1 d., 01.00 val.“, – permainas apibūdina Vilniaus savivaldybės atstovai.

Anot Vilniaus savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėjos Aurelijos Dermantės, instaliacija bus skirta ne tik istoriniam pasakojimui perteikti, bet ir sausio 1-ąją minimai Lietuvos vėliavos dienai.

Projekcijos kūrėjai neslepia, kad animacijos idėją įkvėpė seniausias iki šiol veikiantis Prahos astronominis laikrodis „Prague Orloj“, kurio milžiniškas 1490 m. pagamintas mechanizmas rodo ne tik valandas, Saulės ir Mėnulio judėjimą per Zodiako žvaigždynus, bet ir apaštalų figūrų mini spektaklį.

„Vilnius – ypatingas miestas, sugebantis kasmet stebinti savo gyventojus ir pasaulį. Nors šiemet sostinė kviečia per Naujuosius saugiai pasilikti namuose, švęsti be šurmulio ir renginių aikštėse, tikiu, kad ateis laikas, kai visi kartu galės sutikti Naujuosius Katedros aikštėje“, – sakė vicemerė Edita Tamošiūnaitė bei palinkėjo ateinančių metų be pandemijos ir ribojimų.

Ilgiau užsibuvusiems mieste rekomenduojama pasidairyti į viešojo transporto stoteles – kursuos naktiniai autobusai.

Naujųjų metų naktį eismas ribojamas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio gatvėse ir jų prieigose: automobilių transportas bus draudžiamas nuo gruodžio 31 d., 22.00 val., iki 2022 m. sausio 1 d., 01.00 val., išskyrus viešąjį transportą.

„Delfi.lt“ primena, kad praėjusiais metais buvo atsisakyta ne tik fejerverkų – išvengti žmonių sambūrio karantino metu siekta užgesinus naujamečius papuošimus mieste, girliandos buvo užgesintos ir ant pagrindinės eglės.