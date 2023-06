Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip V. Putinas, lankydamasis įmonių, laimėjusių naujų šalies prekių ženklų konkursą, parodoje, prieina prie įmonės „NexTouch“ stendo ir ekrane nupiešia besišypsantį veidelį.

Tokia V. Putino „kūryba“ socialiniuose tinkluose netruko sulaukti kandžių replikų.

„Ar tarp mūsų skaitytojų yra psichiatrų? Ką reiškia pamišusio seno žmogaus piešinys?“ – tviteryje klausė kanalas NEXTA.

Dalis komentatorių ėmė svarstyti, galbūt Rusijos prezidentas bandė nupiešti pats save.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka taip klausė, ar tarp jo sekėjų yra profesionalų, galinčių tai pakomentuoti.

„Žinau, kad psichologai iš žmonių piešinių gali padaryti tam tikras išvadas“, – pridūrė jis.

Are there psychiatrists among our readers? What does the picture of the crazy old man mean? pic.twitter.com/SEq3Cy5EwO