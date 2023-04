Rusija paskutiniu metu grasina, kad nepritars galimybei pratęsti šį susitarimą.

Niujorke, kur Rusijos ministras šiomis dienomis dalyvauja JT Saugumo Tarybos posėdžiuose, žurnalistė paklausė S. Lavrovo, ar susitarimui dėl Ukrainos grūdų eksporto jau galas.

„Graži suknelė“, – praeidamas pro šalį replikavo Rusijos ministras.

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas S. Lavrovo atsakymas, sulaukė kritikos iš socialinių tinklų vartotojų.

„S. Lavrovas į vieną sekundę sudėjo visą rusišką aroganciją ir seksizmą“, – komentavo vienas tviterio vartotojas. Kiti komentatoriai taip pat teigė, kad S. Lavrovas sumenkino žurnalistę, tokiu būdu atsakydamas į jos klausimą.

Politikos technologas Michailas Šeitelmanas Ukrainos 24-ajam kanalui sakė, kad S. Lavrovas pasielgė visiškai seksistiškai. „Eilinį kartą jis pasiėlgė negražiai, bet nesiėmė meluoti, kad Rusija išeis iš grūdų susitarimo“, – kalbėjo M. Šeitelmanas.

Lavrov inserted all Russian arrogance and sexism in a second. At the UN he did not respond to a Western journalist's question about whether the "grain deal" was dead. In response, he merely praised her dress: "Nice dress.” pic.twitter.com/CYWvREWBce