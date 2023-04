Žiniasklaidos skelbiamoje D. Šmyhalio sutikimo oro uoste nuotraukoje matosi, kad ant vyriausybinio lėktuvo šono yra keli „emotikonai“, kurie gali būti interpretuojami kaip prašymas aprūpinti Ukrainą naikintuvais.

Ukraina teigia, kad vakarietiški nakintuvai suteiktų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms galimybę visiškai neutralizuoti Rusijos pajėgų pranašumą ore.

Nuotrauka tviteryje pasidalino ir pats D. Šmyhalis.

Friendly Canada 🇨🇦 . A country among the first to stand by #Ukraine. Meetings with @JustinTrudeau and @cafreeland coming up. We are preparing new agreements and deals to strengthen the macro-financial and economic stability of 🇺🇦. We are working for victory. pic.twitter.com/X0EeaiJH2z