Vaizdo įrašu pasidalino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Zaporižia. Būtent šiuo metu apšaudomi gyvenamieji rajonai, kuriuose gyvena paprasti žmonės ir vaikai. Tai neturi tapti „tik dar viena eiline diena“ Ukrainoje ar bet kur kitur pasaulyje. Pasauliui reikia daugiau vienybės ir ryžto greičiau nugalėti Rusijos terorą ir apsaugoti gyvybes“, – rašo jis.

Pranešama, kad nuo smūgio kilo gaisras, kuris išplito į vieną iš gretimo pastato aukštų.

Remiantis naujausia informacija, per ataką žuvo vienas žmogus.

Ligoninėse yra 25 žmonės, trijų nukentėjusiųjų būklė sunki. Skelbiama, kad tarp sužeistųjų yra ir vaikų.

Įvykio vietoje dirba tarnybos ir savanoriai.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU