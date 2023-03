„Pažiūrėk, ES! Kada paskutinį kartą matėte, kad kažkas taip laikytų jūsų vėliavą?“ – klausia įrašu pasidalinęs Sakartvelo aktyvistų kanalas.

„Yra žmonių, kurie kovoja už tai, kas mums atrodo savaime suprantama“, – tviteryje rašo vartotojai iš ES šalių.

„Tai taps ikoniška“, – vaizdo įrašą komentuoja internautai.

Sakartvelo policija antradienio vakarą panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas prieš protestuotojus, tūkstančiams demonstrantų susirinkus Tbilisio gatvėse, kad pasipriešintų prieštaringai vertinamam „užsienio agentų“ įstatymo projektui.

Sakartvelo aktyvistai baiminasi, kad naujasis įstatymas gali turėtį tokį patį poveikį kaip Rusijoje priimtas panašus įstatymas ir pakenkti šalies stojimo į ES perspektyvoms.

"Take a look, EU!

When was the last time you saw someone hold your flag like that?'' pic.twitter.com/Xp0Uo0LFW8