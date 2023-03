Raganomis persirengusios moterys pasakoja, kad sužinojusios, neva Ukrainos raganų būriui valdžia liepė prakeikti Rusijos kariuomenę, jos nusprendė duoti atsaką ir nuėjo į miškus prašyti dvasių, kad šios padėtų Rusijos kariuomenei.

Negana to, Rusijos „raganos“ tikina, kad jau matyti jų darbo rezultatai – esą neseniai kovos lauke keli kariai išgyveno, nes į juos paleistos kulkos „stebuklingai“ sustojo už poros metrų.

Burtininkai bei raganos Rusijoje yra reikšminga popkultūros dalis ir nemaža dalis gyventojų į tai žiūri visiškai rimtai.

