Į sceną anksčiau buvo pakviestas Rusijos karys, vadintas „Angelu“, kuris esą išgelbėjo vaikus Mariupolyje. Pagal propagandistų sukurtą planą, vaikai turėjo prieiti prie „gelbėtojo“ ir jį apkabinti.

Scenoje pasirodė mergina, kuri buvo pristatyta kaip Anna Naumenko iš Mariupolio. Ji pradėjo dėkoti kariškiui, tačiau buvo pastebimai sutrikusi. „Truputį pamiršau“, – prisipažino ji mitingo vedėjams.

Šie nejaukią akimirką pradėjo kalbėti garsiau ir pasiūlė merginai prieiti prie savo „gelbėtojo“ apsikabinti.

Ukraina teigia, kad Rusija nuo invazijos pradžios deportuoja tūkstančius vaikų, kad juos įvaikintų rusų šeimos ir perauklėtų rusais.

„Tai genocidas, ir mes šiandien su tuo susiduriame“, – trečiadienį specialiojoje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

A girl from Mariupol crying and saying on the stage "Thank you for saving me... Sorry, I forgot [speech] words". Then she is told to hug a Russian soldier who, probably, destroyed her city. A terrific face of Russian crime against Ukrainian children. pic.twitter.com/bUZ1BF9t9k