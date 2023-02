Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Europos Vadovų Tarybos (EVT) vadovas Charles’is Michelis atlydi į susitikimą atvykusį Ukrainos prezidentą. Šiam priėjus lyderiai ima sveikintis ir ploti, to nedaro vienintelis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

„Orbanas net negali sukaupti padorumo paploti tautos, kurią Rusija šluoja nuo žemės, lyderiui“, – tviteryje rašė įrašu pasidalinęs europarlamentaras iš Belgijos Guy'us Verhofstadtas.

„Atrodo, kad visi ploja Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, ateinančiam bendrai nuotraukai su ES lyderiais Briuselyje, išskyrus vieną: Vengrijos Viktorą Orbaną“, – tviteryje komentavo ES korespondentas Jackas Parrockas.

