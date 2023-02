Socialiniuose tinkluose plintančiame vaizdo įraše matyti, kaip Vokietijos kancleris atsistoja prie Ukrainos vėliavos, o V. Zelenskis lieka prie Vokietijos.

Ukrainos prezidentas pastebi stovintis ne prie savo šalies vėliavos. „Tai mūsų vėliava“, – sako jis, atsisukęs į O. Scholzą.

„Bet labai ačiū jums“, – priduria V. Zelenskis, kai, lydimi auditorijos juoko, šalių lyderiai susikeičia vietomis.

Trečiadienio vakarą į Paryžių atvykęs V. Zelenskis ragino O. Scholzą ir Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną perduoti jo šaliai naikintuvų ir sakė, kad karinė įranga turi būti pristatyta „kiek įmanoma greičiau“.

Last night, when Scholz mistakenly took Zelensky’s lectern! “That’s our flag..But thank you very much” #Zelensky #Ukraine #France #Germany pic.twitter.com/OyIdcbv5dE