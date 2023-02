Prieš klausdama „BBC Ukraine“ žurnalistė visų pirma pasakė V. Zelenskiui, kad, nors jai negalima to daryti, iš tiesų norėtų jį apkabinti.

„Kodėl gi ne? Apsikabinkime!“ – sureagavo Ukrainos prezidentas ir iškart priėjo apkabinti žurnalistę.

Toks jo poelgis palydėtas auditorijos plojimų.

Per spaudos konferenciją JK premjeras sakė, jog per pokalbį su Ukrainos prezidentu trečiadienį buvo aptariamas ir naikintuvų tiekimo Ukrainai klausimas. Tuo metu V. Zelenskis prašė tolimojo nuotolio raketų ir patvirtino, jog ketvirtadienį dalyvaus ES viršūnių susitikime.

Watch as a Ukrainian journalist asks for and then receives a hug from President Zelenskyy.