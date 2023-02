Jungtinių Tautų (JT) atstovas Mohamadas Safa, pasidalinęs šia nuotrauka tviteryje, teigė, kad vaikai po griuvėsiais išbuvo keliolika valandų. Vėliau jie buvo išgelbėti.

„7 metų mergaitė, kuri 17 valandų buvo po griuvėsiais, laikė ranką ant savo mažojo brolio galvos, kad apsaugotų jį“, – rašo M. Safa.

Nuotrauka sujaudino internautus, kurie gyrė mergaitę už kilnų elgesį sudėtingoje situacijoje.

Per smarkų žemės drebėjimą Turkijos ir Sirijos pasienio regione naktį į pirmadienį žuvo daugiau kaip 5 000 žmonių. Gelbėtojai griuvėsiuose toliau ieško išgyvenusių žmonių.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO