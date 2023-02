Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad kai kurie rytiniai, pietiniai ir pietrytiniai pilies įtvirtinimai buvo sugriauti per žemės drebėjimą, o nuolaužos išsibarstė ant kelio.

Gaziantepo pilis yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Manoma, kad jos dalis buvo pastatyta dar hetitų imperijos laikais, tačiau pagrindinį pastatą pastatė romėnai II–III amžiuje. Vėliau pilis buvo sustiprinta ir išplėsta Bizantijos imperatoriaus Justiniano I.

Pirmadienį regioną Turkijos ir Sirijos pasienyje sukrėtė stiprus žemės drebėjimas. Žuvusiųjų skaičius jau siekia 4800.

Historical #Gaziantep Castle was also destroyed in the #earthquake.#TurkeyQuake pic.twitter.com/3crEx2f7pD