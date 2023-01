Čekijos meteorologijos kompanija „Ventusky“ pasidalino vaizdo įrašu su prognoze Europos žemynui.

„Šiame vaizdo įraše parodytas arktinės oro masės išplitimas į Europos rytus per artimiausias 7 dienas (daugiausia į Rusiją). Tačiau tai neturės įtakos likusiai Europai“, – teigė „Ventusky“.

Ukrainiečių kanalas taip pat tviteryje pasidalino šiuo įrašu ir pridėjo šmaikštų komentarą: „Net šaltasis ciklonas dabar bijo įžengti į Ukrainą.“

Even a cold cyclone is afraid to enter #Ukraine now https://t.co/bdpoOgiqX5