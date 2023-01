Rusijos gynybos ministerija pirmadienį patvirtino, kad per ukrainiečių smūgį prieš kompleksą Rusijos kontroliuojamame Ukrainos Makijivkos mieste žuvo karių – Rusija teigia, kad aukų skaičius siekia 63.

Socialiniuose tinkluose plintančiose nuotraukose ir vaizdo įrašuose užfiksuota, kas liko iš profesinės mokyklos, kur rusai buvo įrengę savo bazę.

Before/after photos of the school building in Makiivka where Russia had stationed mobilized troops from the Saratov region, Russian telegram channels report. At midnight on NY, Ukraine destroyed the building - killing an unknown number of Russian troops - with a volley or HIMARs. pic.twitter.com/44ZL1HigQ8