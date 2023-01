[Delfi trumpai] Naujieji Rusijoje: uždaryta Raudonoji aikštė ir žmonių sulaikymai (video)

Pranešama, kad Naujųjų naktį Maskvoje ir Sankt Peterburge sulaikyta daugybė žmonių. Socialiniuose tinkluose plinta ir tai patvirtinantys vaizdo įrašai.

Anksčiau skelbta, kad Naujųjų naktį vien Maskvoje patruliuos daugiau nei 7100 pareigūnų. Maskvos gyventojai negalėjo patekti ir į Raudonają aikštę – ji buvo uždaryta.

Praėjusios nakties vaizdais tviteryje pasidalinęs Rusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis ironizuoja: „Maskva – Naujųjų metų išvakarės. Kai bijai visų, o labiausiai savo žmonių.“

❗️В центре Москвы задержания

Красная площадь оцеплена и перекрыта полицией. Причины задержания неизвестны, людей пакуют в автозаки pic.twitter.com/jLYClwBSzn

— SOTA (@Sota_Vision) December 31, 2022

Moscow - New Year's Eve Celebrations

When you're scared of everyone and most of all of your own people. https://t.co/5zeUC5KkRd — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) January 1, 2023