S. Šoigu buvo pastebėtas einantis per prezidento rūmų Minske (Baltarusija) salę akivaizdžiai šlubuodamas, dešinę ranką jis slėpė kišenėje. Kas nutiko rusų ministrui, nėra aišku, apie jo sveikatos būklę informacija neviešinama.

Balandžio mėnesį buvo pasirodę gandų, kad S Šoigu ištiko infarktas. Kovo mėnesį viešumoje jis nesirodė 13 dienų.

Shoigu arrived in Minsk limping and hiding his right hand.