Akyli stebėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad iš epizodo, kurį paviešino propagandiniai Rusijos kanalai, neįmanoma suprasti, kur skrenda S. Šoigu, o jo ir aplinkinių drabužiai neatitinka sezono, be to, iš lėktuvo matyti žalios pievos.

Rusijos Gynybos ministerija skelbė, kad „Rusijos karinės institucijos vadovas išskrido iš ginkluotųjų pajėgų dislokacijos vietos ir aplankė Rusijos dalinių fronto pozicijas specialiosios karinės operacijos rajone“.

Prie teksto pridėtas vaizdo įrašas, kuriame S. Šoigu matyti sraigtasparnyje.

Toliau pranešime sakoma, kad S. Šoigu išklausė vadų ataskaitas ir kalbėjosi su eiliniais kariais. Jis taip pat neva padėkojo jiems už „pavyzdingą pareigų atlikimą“.

Russian MoD reported that minister Sergey Shoigu inspected frontline positions of 🇷🇺 units and flew above 🇷🇺 troop deployment areas.