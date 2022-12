Eglutės nuotrauka tvirteryje pasidalino Ukrainos gynybos ministerija.

„Šiais metais pagrindinė miesto Kalėdų eglė buvo pastatyta metro stotyje, kur jos nepasieks Rusijos artilerija ar raketos. Kas benutiktų, šventės artėja“, – sakoma ministerijos įraše.

Kharkiv. This year, the city's main Christmas tree has been installed at a subway station, where it won’t be hit by russian artillery fire or missile strikes.

The holidays are coming, no matter what.