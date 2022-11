„Valstybinis koncernas „Ukroboronprom“ paruošė vertingų dovanų okupantams“, – antradienį pranešė Ukrainos gynybos ministerija.

Ministerija paskelbė nuotrauką, kurioje pavaizduoti naujieji sviediniai su užrašais „Už Charkivą ir Lvivą“, „Už Balakliją ir Iziumą“, „Nuo „Ukroboronprom“ komandos“, „Už Hostomelį ir „ Mriją“.

Teigiama, kad pirmieji Ukrainoje pagaminti 152 mm sviediniai „adresatus“ pasieks po kelių dienų.

Valuable gifts prepared for the occupiers by Ukroboronprom. The first Ukrainian-made 152-mm projectiles will reach the recipients in a few days. pic.twitter.com/RFQjdnyKNp