Tuo metu Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTa“ šios akimirkos neparodo. Agentūros išplatintame A. Lukašenkos atvykimo vaizdo įraše tik matyti, kaip A. Lukašenka išeina pro lėktuvo duris, vėliau jis rodomas jau nusileidęs laiptais.

A. Lukašenka trečiadienį atvyko į Armėnijos sostinę Jerevaną, kur vyksta Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) viršūnių susitikimas.

Lukashenko can hardly move up and down the stairs. He has problems with his legs and, according to some reports, diabetes. #Belarus #Lukashenko pic.twitter.com/5jiXtoxu0k