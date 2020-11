Ir toliau kelia aistras dėl 5G: meluodami gąsdina – stebėkite savo sveikatą

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose testuojamas 5G ryšys tapo plačiai aptariama tema. Kai kurie viešai tikina, kad dėl šio sprendimo didmiesčių gyventojai tapo bandomaisiais triušiais, teigia, kad daugės sveikatos problemų. Laimei, tokiems teiginiams įrodymų nėra.

Melas

Lapkričio 10 dieną telekomunikacijų ir IT bendrovė „Telia“ visuomenę informavo, kad iki metų galo tam tikrose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vietose testuoja 5G ryšį. Žmonės gali patys šį ryšį nemokamai išbandyti, jei tik turi tinkamą telefoną ir mobiliojo ryšio planą.

Lapkričio 11 dieną naujienų portalas „Respublika“ publikavo straipsnį „Stebėkite sveikatą: keliuose miestuose įjungtas 5G ryšys“. Straipsnyje pasakoja apie tai, kad „Telia“ testuoja 5G ryšį ir piliečiai perspėjami apie 5G pavojų. Vienintelis tekste kalbinamas asmuo – ne vienerius metus apie 5G ryšį neigiamai atsiliepiantis habilituotas fizinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius emeritas Jonas Grigas. Kai kuriuos jo melagingus teiginius apie 5G ryšį Delfi yra paneigę, su jais plačiau galite susipažinti ČIA.

Tačiau grįžkime prie minėto straipsnio, mat jame yra pateikta klaidinanti informacija.

Melaginga informacija Foto: Stop kadras

„Įdomu tai, jog pirmasis Lietuvoje įdiegęs 5G ryšį operatorius – įmonė „Telia“, neslepia, kad ši technologija patyliukais buvo bandoma jau porą metų“, – rašoma straipsnyje ir autorius cituoja „Telia“ pateiktą informaciją, kurioje nurodoma, kad bendrovė 2018 metais Vilniuje buvo viena pirmųjų Europoje, kuri išbandė 5G technologiją realiame tinkle.

„Respublika“ straipsnyje naudojamas žodžiai „patyliukais buvo bandoma“ sufleruoja, kad neva bendrovė slėpė savo tokią veiklą. Priešingai, 2018 metais, kai buvo bandomas ryšys, bendrovė apie tai siuntė pranešimus žiniasklaidai ir didžiavosi tokiu pasiekimy. Tad 2018 metais vykę bandymai yra viešai žinoma informacija, o ne „patyliukais“ atlikti.

Taip pat straipsnyje nurodoma, kad esą technologija buvo bandyta „jau porą metų“. Kaip Delfi informavo „Telia“ atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis, 5G ryšys 2018 metais buvo testuojamas tik 6 mėnesius. Tad yra klaidinga teigti, kad technologija buvo „bandoma jau porą metų“, kai ji buvo bandoma tik 6 mėnesius.

Tekste toliau 5G ryšio veikimą Lietuvoje komentuoja prof. emeritas J. Grigas. „Lietuvos politikų noras bent kažkur pirmauti yra suprantamas, tačiau nemanau, kad padidėjęs informacijos perdavimo ar duomenų atsisiuntimo greitis kompensuos tai, jog ims daugėti sveikatos problemų turinčių asmenų. Neramu ir dėl to, kad netrukus gali išaugti Nacionalinio vėžio instituto pacientų skaičius. Nejau dėl spartesnio ryšio tikrai vertėjo aukoti žmonių sveikatą?“,– straipsnyje teigia prof. emeritas J. Grigas. Esą, 5G veikimo zonoje esantys žmonės „artimiausiu metu gali pajusti neigiamą šios naujovės poveikį“.

Tokie teiginiai apie esą žalingą 5G ryšio poveikį žmogui prieštarauja dabartinėms mokslo žinioms apie 5G ryšį ir nejonizuojančią elektromagnetinę spinduliuotę.

Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, kad Lietuvos politikai sprendimą dėl 5G diegimo Lietuvoje nepriėmė savavališkai, nepasitarę su visuomenės sveikatos ekspertais. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pateikia daugybę su EML ir 5G susijusių teisės aktų, ES direktyvų ir kt. informacijos ČIA.

Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairės buvo parengtos bendradarbiaujant su NVSC specialistais, taip pat numatytos atsakingos ministerijos už gairių nuostatų įgyvendinimą – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų, Ekonomikos ir inovacijų bei Vidaus reikalų ministerijas.

Praėjusią savaitę NVSC išplatino informaciją visuomenei bei žiniasklaidai. Pranešime NVSC paaiškina, kokį poveikį žmogaus sveikatai gali sukelti 5G ryšys ir elektromagnetinė spinduliuotė.

Kaip nurodo NVSC, visuomenė nerimauja, kad išplėtojus mobiliojo ryšio bazinių stočių skleidžiamų radijo dažnio elektromagnetinį lauko tinklą, gali būti daromas neigiamas poveikis sveikatai dėl jų skleidžiamo EML bangų didelio dažnio ir dėl įrenginių galingumo.

„Sulaukiame klausimų apie šios technologijos poveikį sveikatai. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad mobiliojo ryšio plėtros specialistų nuomone, radijo dažnio EML lygis dėl 5G technologijos diegimo neturėtų reikšmingai padidėti ir sudarys tik nedidelę dalį EML intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių gyvenamojoje teritorijoje, tačiau tik atlikus EML matavimus galima bus patvirtinti šią nuomonę. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad GHz dažnių ruožo EML (dar vadinamos mikrobangomis) neprasiskverbia į gilesnius kūno sluoksnius, o paveikia tik kūno paviršių, t. y. odą“, – teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė.

Iki šiol atliktuose moksliniuose tyrimuose nepateikta jokių įrodymų, kad radijo bangos gali pakeisti audinių molekulinę struktūrą. Kaip minėta, radijo bangos gali padidinti ląstelių temperatūrą 0,2 °C, tačiau kai sportuojate, temperatūra tiek pat gali pakilti natūraliai, todėl toks pokytis nelaikomas pavojingu sveikatai.

Prof. emeritas J. Grigas teigia, kad „kad netrukus gali išaugti Nacionalinio vėžio instituto pacientų skaičius“. Toks teiginys neturi mokslu grįstų įrodymų: nors mobiliuosius telefonus turinčių žmonių nuo 1990 m. iki 2016 m. padaugėjo 500 proc., organizacijos „Cancer Research UK“ duomenimis smegenų auglių diagnozių padaugėjo tik 34 proc. Pasak organizacijos, šis skaičius išaugo todėl, kad dabar augliai lengviau diagnozuojami, o užfiksuotų auglių atvejų skaičius tikslesnis.

Dažnai kartojama, kad 2011 m. Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra teigė, kad mobilieji telefonai „galimai sukelia vėžį“, tačiau prie šios išvados prieita remiantis neišsamiais laikomais moksliniais tyrimais. Žinoma, kad nejonizuojančioji elektromagnetinio spektro spinduliuotė negali tiesiogiai sukelti vėžio.

Specialistai taip pat teigia pastebintys įdomų efektą: tyrimai rodo, kad kai kurių žmonių jautrumas elektromagnetinėms bangoms tėra nocebo efektas: jei labai įtikėsime, kad ant namo stogo pastatytos antenos mums gadina sveikatą, kai kurie tikrai pasijusime prasčiau.

NVSC savo ruožtu nurodo, kad mokslo bendruomenė tiria ir kitus galimus elektromagnetinio lauko poveikius (onkologinių ligų atsiradimą, neigiamą poveikį miegui, vaisingumui, genotoksiškumui ir kt.).

Kaip nurodo NVSC, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki šiol nėra nustatyta, kad leidžiamų verčių neviršijantis EML turi ilgalaikį poveikį ir gali sukelti minėtus sveikatos sutrikimus. Mokslinės diskusijos dėl neterminio poveikio tebesitęsia, taip pat daug dėmesio skiriama mobiliųjų telefonų poveikio sveikatai tyrimams. Moksliškai patvirtinus bet kokį neterminį poveikį, turės būti peržiūrimos EML leidžiamosios vertės.

Lietuvoje radiotechninių objektų, skleidžiančių EML, priežiūra yra reglamentuota. NVSC vykdo šių objektų kontrolę, derina radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus. Be to, radiotechninių objektų operatoriai privalo periodiškai atlikti EML matavimus, o rezultatai skelbiami NVSC tinklalapyje. Ši nustatyta tvarka bus taikoma ir 5G ryšio įrenginiams. NVSC specialistai primena, kad norėdami mažinti elektromagnetinio lauko poveikį savo sveikatai, turime atsakingai naudotis mobiliaisiais telefonais. „Šie prietaisai yra arčiausiai mūsų kūno, o jų poveikis sveikatai vis dar tiriamas. Rekomenduojama stengtis išlaikyti kuo didesnį telefono atstumą nuo kūno, riboti naudojimosi laiką, ypač vaikams. Be to, nereikėtų pamiršti, kad mobiliuoju ryšiu prieinama virtuali tikrovė gali neigiamai veikti vaikų psichoemocinę būklę, ilgalaikis buvimas joje skatinti fiziškai pasyvų gyvenimo būdą, bloginti regą“, – įspėja I. Taraškevičienė.

Atsižvelgiant į šią informaciją, prof. emerito J. Grigo teiginiai apie 5G ryšio poveikį yra melagingi.

