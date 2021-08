Griebiasi sunkiosios artilerijos: paskleidė melagingas žinias apie dėl COVID-19 vakcinos besižudančius vaikus

Sistemingai melą skleidžiantis ir pseudomokslines rašliavas publikuojantis portalas paranormal.lt griebiasi sunkiosios artilerijos – ėmė skleisti išgalvotas istorijas apie besižudančius vaikus ir sukurtą mirčių statistiką.

Melagienų portale rašoma: „Daugiau nei pusė milijono žmonių Jungtinėse Valstijose patyrė nepageidaujamas reakcijas dėl Donaldo „vakcinos tėvo“ Trumpo „operacijos „Warp Speed“ injekcijų, kartu su beveik 13 000 mirčių, o federalinė vyriausybė dabar stumia trečiąją injekciją kaip „galutinį“ sprendimą. Remiantis naujausiais duomenimis, beveik 80 000 žmonių, JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) pranešimų apie nepageidaujamus vakcinų įvykius sistemos (VAERS) duomenimis, patyrė „rimtų sužalojimų“ arba mirė nuo Fauci gripo injekcijos. Palyginti su ankstesne savaite, šis skaičius padidėjo 7 385 atvejais. „Neskaitant VAERS sistemoje pateiktų „užsienio pranešimų“, JAV buvo pranešta apie 451 049 nepageidaujamus įvykius, įskaitant 5 859 mirties atvejus ir 36 871 sunkų sužeidimą“, – praneša organizacija „Children's Health Defense“ (CHD)".

Agresyviai melagienas kuriantis portalas ėmė publikuoti išgalvotas istorijas apie vaikų savižudybes dėl COVID-19 vakcinų.

Puslapio paranormal.lt pateikti skaičiai apie mirtis nuo COVID-19 yra nepagrįsti jokia faktine informacija, o naudojamos šaltinių nuorodos veda į tokių pačių melagienų puslapių anglų kalba, pavyzdžiui, melagienų portalas childrenshealthdefense.org ir afinalwarning.com.

Kuria istorijas apie „nusižudžius vaikus“

„Vaikai nusižudo dėl kovidų vakcinų sukeltų sužalojimų“, – teigiama portale paranormal.lt.

Tačiau vėliau rašoma, kad neva vaikai miršta nuo ligų, kurias sukėlė COVID-19 vakcinos. Taip sukuriamas dramatiškesnis efektas skaitytojams, kurie nesigilina, ką šis pseudomokslinis melagienų portalas publikuoja. Šiuo teiginiu melagienų portalas bando „pritempti“, neva nepilnamečiai, kurie sutinka pasiskiepyti, „šitaip save nusižudo“.

Po teksto skilties antraštės, kuriuose pavartoti žodžiai „vaikai nusižudo“, pačiame tekste formuluojama taip pat klaidinanti informacija, nepagrįsta jokiais faktais ir įrodymais: „Mažiausiai 18 žmonių mirė, įskaitant du paauglius, kurie nusižudė dėl sužeidimų, patirtų naudojant kovid vakciną“.

Vėliau rašoma ir apie mirusią mergaitę, nuo neva vakcinos sukeltos ligos. „Kitu atveju 13 metų mergaitė mirė gavusi pirmąją „Pfizer“ dozę. Nuo injekcijos jai išsivystė sunki širdies liga, kuri galiausiai atėmė iš jos gyvybę.

Taip pat melagingai teigiama, neva „eksperimentinės genų terapijos cheminių medžiagų sušvirkščiama vis daugiau mažų vaikų, dėl to miršta vis daugiau jaunesnių žmonių“.

Tačiau portale paranormal.lt pateikti teiginiai, pavyzdžiui, „dėl vakcinų vaikai žudosi“, neturi jokio faktinio pagrįstumo ir bet kokie skaičiai ir neįvardyti asmenys, šaltiniai tėra tik melagienų portalo savininkų manipuliacijos patikliaisiais įrankis.

Realūs skaičiai ir faktai

Moksliniame žurnale nature.com publikuotame straipsnyje teigiama, kad tikimybė, jog 12-17 metų amžiaus vaikams širdies raumens uždegimas atsiras po COVID-19 vakcinos yra itin maža.

Kaip rašoma moksliniame žurnale „The Journal of Nervous and Mental Disease“, dėl koronaviruso pandemijos ir įvestų karantinų išaugusi depresijos ir padidėjusio nerimo rizika gali būti susieta su padidėjusia savižudybių rizika.

Remiantis VAERS duomenimis, trombozė su trombocitopenija (TTS) po Johnson & Johnson COVID-19 vakcinos yra retas šalutinis poveikis. Nuo vakcinacijos pradžios iki rugpjūčio 18 dienos užfiksuoti 44 TTS atvejai po vakcinacijos.

Iki tos pačios dienos buvo pranešta apie 1339 galimus miokardito ar perikardito atvejus jaunesniems nei 30 metų amžiaus žmonėms. Dažniausiai šie simptomai pasireikšdavo po Moderna ar Pfizer-BioNTech vakcinos. Vėliau buvo patvirtinta kone per pusę mažiau šių šalutinių poveikių atvejų – 778.

Remiantis informavimo apie šalutinį medicininių preparatų poveikį JAV sistema VAERS (rugjūčio 23 d. duomenimis), daugiau nei 363 milijonai COVID-19 vakcinų panaudota JAV nuo 2020 gruodžio 14 dienos iki 2021 metų rugpjūčio 23 dienos. Per šį laikotarpį JAV pranešta apie 6968 mirtis žmonių (0.0019 proc.), kurie buvo gavę COVID-19. VAERS sistemoje pabrėžiama, kad tai nereiškia, jog paskiepyti asmenys mirė būtent nuo vakcinos.

Vakcinų sudėtis viešinama, oficialiai patvirtintas saugumas

Kiekvienos vakcinos nuo COVID-19 sudėtis yra skelbiama viešai. Visą informaciją apie tai, kas įeina į kiekvienos vakcinos sudėtį galima rasti apsilankius Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje.

Visos šiuo metu vartoti patvirtintos vakcinos nuo COVID-19 įvykdė būtinus klinikinius bandymus, kuriais buvo įrodyta, kad jos yra efektyvios ir saugios naudoti žmonėms. „Pfizer / BioNTech“ kurtos vakcinos bandymuose dalyvavo daugiau nei 43 tūkst. žmonių.

Be to, JAV maisto ir vaistų agentūra rugpjūčio 23 dieną pranešė apie pilnai patvirtintą „Pfizer / BioNTech“ vakcinos saugumą.

Saugumas ir efektyvumas

Visos Lietuvoje naudojamos vakcinos yra saugios ir efektyvios. Jos efektyviai apsaugo nuo COVID-19 ligos sunkių formų, o daugumą pasiskiepijusių – apskritai nuo užsikrėtimo COVID-19 liga.

Visomis keturiomis vakcinomis jau yra paskiepyti milijonai žmonių visame pasaulyje, įskaitant tokiose šalyse kaip JAV ir Jungtinė Karalystė. Ilgalaikių šalutinių poveikių tiek COVID-19 vakcinų klinikinių bandymų metu, tiek vykdant masinę gyventojų vakcinaciją įvairiose šalyse pastebėta nebuvo.

Imuniteto susidarymo greitis

Tam, kad būtų pasiektas pilnas vakcinų efektyvumas, reikia dviejų „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“ („AstraZeneca“) skiepo dozių. Jau po pirmojo skiepo praėjus 2–3 savaitėms yra įgyjamas atsparumas, kuris gali apsaugoti jus nuo sunkių COVID-19 ligos formų.

Antrasis skiepas imuniteto atsaką dar labiau sustiprina ir užtikrina, kad atsparumas COVID-19 ligai išsilaikys ilgiau. Atkreipiame dėmesį, kad skiepijantis „COVID-19 Vaccine Janssen“ skiepu, užtenka tik vienos dozės

Galimas šalutinis poveikis

Pasiskiepijus bet kuria iš šių vakcinų daliai žmonių gali pasireikšti trumpalaikis sveikatai nepavojingas šalutinis poveikis. Pavyzdžiui, skausmas, paraudimas ir patinimas injekcijos vietoje, galvos, raumenų ir sąnarių skausmas, nuovargis, karščiavimas, šaltkrėtis. Šie simptomai būdingi ir pasiskiepijus kitomis vakcinomis, pavyzdžiui, nuo gripo.

Šalutinis poveikis pasireiškia todėl, kad vakcina sukelia žmogaus organizmo imuninį atsaką. Minėti simptomai reiškia, kad jūsų imuninė sistema mokosi, kaip ateityje aptikti ir sunaikinti koronavirusą. Šalutinis poveikis įprastai praeina per 1–2 dienas.

Delfi Melo detektorius pabrėžia, kad interneto melagienas skleidžiantis portalas paranormal.lt savo svetainėje nepateikia jokių oficialių rekvizitų, adreso, taip pat jame nenurodomi šio portalo darbuotojų vardai ir pavardės, jų kontaktai, todėl puslapyje pateikta anoniminė informacija negali būti laikoma patikima ir objektyvi.

Išvados: melagienų puslapyje paranormal.lt skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija, naudojami specifiniai terminai skaitytojams klaidinti, pavyzdžiui, „vaikai nusižudo“, pateikiami nepagrįsti neva nuo COVID-19 vakcinos mirusių žmonių skaičiai.

Šaltiniai:

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/2021/05000/



https://www.vvkt.lt/index.php?1692803405

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01898-9

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html

https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020 https://vakcina.vilnius.lt/vakcinos/

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

https://www.cdc.gov/vaccines/covid